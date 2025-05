El restaurante Zaldiaran de Vitoria se convirtió en una fiesta gastronómica el pasado martes. La Diputación de A Coruña lanzó la nueva campaña turística ‘A paisaxe que sabe’ (El paisaje que sabe) para presumir de sus sabrosos productos de mar y tierra y así demostrar por qué son un destino culinario de calidad en España. Ainhoa García fue la encargada de presentar el espacio, organizado con la colaboración de EL CORREO, y que ayudó a poner en valor los productos de la provincia gallega y entretejer lazos con la hostelería vasca.

Cristina González, primera teniente de diputado general y diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de Álava, dio la bienvenida a los coruñeses «es un placer tenerlos entre nosotros y que estén rodeados de lo más selecto de la gastronomía alavesa». Señaló que los dos territorios tienen mucha semejanza y que existen vínculos muy estrechos que permiten la unión entre ambos. «Nos parecemos a A Coruña en la naturaleza, en comer bien y también en tener vinos, y aunque no poseamos costa, hay playas con bandera azul», destacó. «Nos une la manera tradicional de hacer las cosas y que apreciamos el buen producto».

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira Varela, confesó que es la primera vez que visitan la capital alavesa con sus productos, algo que consideró una gran oportunidad para transmitir los valores de la provincia. «Con esta campaña queremos marinar el paisaje natural gallego, que son 956 kilómetros de costa de A Coruña, y la gastronomía». Explicó que tienen la fortuna de tener un plantel de jóvenes cocineros que están en constante actualización en el mundo culinario. «Eso ha ayudado a que productos de primera calidad sean bocados de altura de cualquier mercado gastronómico».

Regueira no dudó en invitar a los hosteleros y a los alaveses a visitar la provincia gallega, no solo en verano, sino en cualquier época del año. «Disfruten de esta pequeña muestra de lo que hemos traído aquí. Me marcharé contento al ver las caras de felicidad cuando prueben la comida… ¡Vengan a visitarnos!».

De mar y tierra

Antes de pasar a disfrutar de los suculentos platos, los comensales se deleitaron con un par de aperitivos. El primero fueron unas virutas de queso Galmesán, elegido el mejor queso de vaca curado de España en el campeonato ‘Gourmets’; y tras él una explosiva croqueta chili crab con un toque picante, que fue acompañada junto a un vermut Lodeiros 0% azúcares añadidos.

A continuación se dio paso al marisco de la Cofradía de Pescadores de Barallobre. Jorge López Pena, patrón mayor de la hermandad, fue el encargado de presentar la vieira, que se ha convertido en ‘producto estrella’, y la almeja rubia; que es la favorita de los visitantes en Galicia. Ambos se degustaron en el primer y el segundo plato del evento. «La vieira mide entre 17 y 18 centímetros, por eso se diferencia del resto. Es fresca y va del mar a la mesa. La tratamos con mucho cuidado». Por su parte, la almeja rubia «es un producto tradicional de nuestro territorio y tiene un sabor un poco más fuerte que la almeja babosa».

Ya en la mesa, Ainhoa García se encargó de transmitir las bondades de cada plato que salía de la cocina. Los chefs Javier Freijeiro y Moncho Bargo, del restaurante Pracer Zalaeta de A Coruña, fueron los artífices de las diferentes creaciones. El primer plato en presentarse fue la vieira curada servida con mantequilla de tomate seco, cebolla asada y mugas de papada, seguido de una sopa parihuela de almeja rubia que estalló en el paladar de los comensales. Su componente picante y poco convencional en la cocina vasca hizo suspirar a más de un invitado.

El tercer plato en llegar a las mesas fueron las habas galaica en salsa verde de mar y hierbas del litoral. Estas habas tienen un grano con longitud extra grande y su calidad es excelente. Seguidamente, una habitual de las cocinas vascas, la merluza con pil-pil de sus cabezas y espárrago con escabeche agripicante. La versatilidad de sus sabores hicieron que este plato recibiera buenos comentarios entre los invitados. Fue acompañado con un vino de denominación de origen Rías Baixas Albariño 100% ‘Mar de Envero’ sobre lías.