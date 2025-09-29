Tecnología cuántica 'made in Bizkaia' para la detección precoz de los melanomas

Para que esto no suene a chino vayamos a lo concreto desde el principio. La cuántica es una tecnología incipiente que se encuentra detrás de ... avances tan recientes como los teléfonos móviles, el GPS y los relojes inteligentes. El valor añadido de esta rama de la física y de los ordenadores que la desarrollan es que son capaces de afrontar cuestiones mucho más complejas en un tiempo mucho menor, así que los expertos comparan su futuro impacto con el de la revolución industrial y la aparición de internet. Llega para mejorar la ciberseguridad, las comunicaciones, los controles sanitarios...

La carrera mundial por dominar sus conocimientos y sus aplicaciones prácticas arrancó hace varios años y la Diputación intenta subirse a esa ola para fortalecer el tejido industrial vizcaíno. Estar entre los primeros en dominar una tecnología en la que solo las empresas europeas prevén invertir 85.000 millones durante las próximas décadas se presenta como una ventaja competitiva de valor incalculable. Hace justo un año el Gobierno foral presentó 'Biqain', un plan que une a las administraciones, a los centros científicos y el tejido empresarial en un camino que va a ser largo pero que puede empezar a dar frutos enseguida.

La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha anunciado la mañana de este lunes que los primeros «casos de éxito» de aplicación de la tecnología cuántica en empresas del territorio se darán a conocer a lo largo del año que viene, en un periodo de entre «seis meses y un año». Se trata de 14 firmas de sectores estratégicos como la energía, la automoción y la logística con las que el Gobierno foral trabaja de la mano en proyectos en los que ha invertido 2,7 millones. Bizkaia no camina sola en este proceso, el Gobierno vasco tiene su propia estrategia cuántica.

Sensores de diamante

Etxanobe ha hecho el anuncio durante su visita a las instalaciones de Tecnalia en el Parque Tecnológico de Zamudio. La firma ha inaugurado este lunes el primer laboratorio vasco de sensores cuánticos, un centro en el que se trabaja desde enero en el desarrollo de tecnología basada en 'centros de diamante' que permitirán la aplicación concreta de la tecnología. Estos dispositivos, que ahora mismo tienen el tamaño de una mesa y que se aspira a minimizar a imagen y semejanza de la evolución de los ordenadores o de los móviles, servirán por ejemplo para permitir la detección precoz de melanomas. El control de las células permitirá determinar con rapidez si el crecimiento de manchas está vinculado con cánceres. El compromiso es que los hospitales puedan utilizar la tecnología en «tres años y medio».

Los sensores del Quantum Lab de Tecnalia serán útiles también para medir «campos magnéticos terrestres» o ejercer de «acelerómetros». Esto es, harán lo que difícilmente hace un gps: controlar vehículos y personas en zonas de difícil cobertura de satélites, túneles e interiores de vivienda por su mayor potencia o previendo los movimientos en base a la velocidad y la ruta de una persona o un coche. «Hay una estrategia de país a la que queremos aportar», ha dicho el CEO de Tecnalia, Jesús Valero.

El centro de Zamudio es el segundo gran anuncio vinculado a la estrategia 'Biqain'. El primer paso de todo este proyecto será la construcción de un centro de investigación en el que ubicar el «ecosistema» cuántico: laboratorios, centro de formación y vivero de empresas. Ocupará la tercera planta del Centro de Biotecnología María Goyri, uno de los edificios más nuevos del Parque Científico que la UPV/EHU tiene en su campus de Leioa. Su adaptación costará 1,7 millones y empezará a funcionar en torno a 2028.