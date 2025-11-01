El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Badiola compagina la divulgación con la investigación. Luis Ángel Gómez
Iker Badiola | Director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

«Un futbolista difundiendo bulos científicos no habría tenido eco sin las redes sociales»

Cree que el auge del negacionismo obedece a «la comodidad. Es más sencillo no creer en las vacunas que indagar en lo hay detrás de ellas»

Jon Garay

Jon Garay

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:58

Mario Vargas Llosa comenzó 'Conversaciones en La Catedral', una de sus mejores novelas, con una pregunta: «¿En qué momento se había jodido el Perú?». Algo ... parecido podría plantearse cuando el tema principal de una entrevista sobre divulgación científica se centra en lo que dice y hace Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid que se ha convertido en paladín del negacionismo y de todo tipo de bulos sin base científica. Ataviado con sus gafas amarillas para protegerse, en teoría, de la luz azul que emiten los aparatos electrónicos –en realidad los oftalmólogos subrayan que la mayor fuente de este tipo de luz procede del sol y que las molestias causadas por las pantallas se deben sobre todo a no parpadear–, el lateral internacional ha defendido también que los aviones nos fumigan y que exponiéndose al astro rey se genera una especie de callo que haría innecesaria la crema solar.

