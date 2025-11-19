El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier del Ser. UPV/EHU

Un experto vasco en IA, entre los científicos más influyentes del mundo

El ingeniero Javier del Ser desarrolla soluciones de inteligencia artificial orientadas a la industria, la salud, el transporte y la movilidad

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:54

Comenta

El ingeniero vasco Javier del Ser, especialista en inteligencia artificial, acaba de recibir uno de los mayores honores a los que puede aspirar un científico: ... figurar en la lista Highly Cited Researchers elaborada por Clarivate. Se trata de una clasificación en la que aparecen los investigadores con mayor impacto en sus áreas de conocimiento. Y no durante un año, sino durante una década. De acuerdo al ránking de Shanghai -conocido especialmente por su clasificación de las mejores universidades del mundo-, este reconocimiento solo queda por debajo de los Premios Nobel o de la Medalla Fields, la máxima distinción para los matemáticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  2. 2 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  5. 5

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  6. 6 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas en Euskadi
  7. 7

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  8. 8 Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  9. 9 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un experto vasco en IA, entre los científicos más influyentes del mundo

Un experto vasco en IA, entre los científicos más influyentes del mundo