Un experto vasco en IA, entre los científicos más influyentes del mundo

El ingeniero vasco Javier del Ser, especialista en inteligencia artificial, acaba de recibir uno de los mayores honores a los que puede aspirar un científico: ... figurar en la lista Highly Cited Researchers elaborada por Clarivate. Se trata de una clasificación en la que aparecen los investigadores con mayor impacto en sus áreas de conocimiento. Y no durante un año, sino durante una década. De acuerdo al ránking de Shanghai -conocido especialmente por su clasificación de las mejores universidades del mundo-, este reconocimiento solo queda por debajo de los Premios Nobel o de la Medalla Fields, la máxima distinción para los matemáticos.

«Me siento profundamente agradecido y honrado por este reconocimiento que, aunque se otorga de manera individual, considero fruto del trabajo conjunto de los equipos de Tecnalia y EHU/UPV a los que tengo el privilegio de pertenecer», ha señalado Del Ser. Su trabajo se centra en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada, la orientada a resolver problemas reales en sectores como la industria, la salud, el transporte, la energía y la movilidad.

En sus investigaciones, el ingeniero vizcaíno pone especial énfasis en garantizar que las soluciones basadas en IA sean fiables y explicables, uno de los principales problemas que presenta esta tecnologia. El objetivo, garantizar su uso seguro, ético y responsable.

A lo largo de su trayectoria, Del Ser ha publicado más de 450 artículos en revistas y congresos internacionales, editado varios libros, dirigido 20 tesis doctorales y participado en más de 80 proyectos. Además, cuenta con dos tesis doctorales cum laude. Además, ha contribuido al diseño de la estrategia nacional de I+D+i en Inteligencia Artificial para el Gobierno de España.

En el listado publicado este año aparecen 6.868 investigadores altamente citados siguiendo criterios cuantitativos y cualitativos, factores ambos que determinan la influencia que ejercen en sus áreas de conocimiento. Un dato habla de su exclusividad: los Highly Cited Researchers representan aproximadamente 1 de cada 1.000 científicos de todo el mundo. En el caso de la categoría de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, solo son 119.