'Shameless' recupera su pulso

Emmy Rossum: «La oportunidad de ser Fiona ha sido un regalo»

Emmy Rossum. / Efe

«La oportunidad de ser Fiona ha sido un regalo», decía hace unos días Rossum en un mensaje en su muro de Facebook en el que se despedía de la serie que la ha lanzado al estrellato. La también cantante reconocía que los últimos ocho años han sido «los mejores» de su vida. «Sé que continuarán sin mí, por ahora. Hay mucha más historia de Gallagher que contar. Siempre estaré apoyando a mi familia. No penséis que me he ido sino que simplemente me he mudado al bloque de al lado», afirmaba.

Por su parte Wells confirmaba la noticia y apuntaba que «Emmy Rossum siempre será parte de la familia 'Shameless', desde su maravillosa interpretación de Fiona hasta su papel de líder en el set, además de dirigir varios episodios de la serie. Ahora estamos trabajando arduamente para crear el final de la novena temporada, que esperamos que tenga una despedida digna para Fiona».