'The Widow', a Kate Beckinsale no le sale bien ponerse intensa Kate Beckinsale es la protagonista de 'The Widow'. Primera temporada La actriz da vida a una mujer que, años después de perder a su marido en un accidente de avión, cree verlo en un informativo en la nueva serie de los creadores de 'The Missing' EDUARDO PANEQUE Gijón Lunes, 11 marzo 2019, 20:46

'The Widow' es perfecta para hacer un maratón un domingo de aburrimiento o resaca. Y que cada cual se tome esto como una crítica positiva o negativa. La premisa no aporta nada novedoso. De hecho, produce cierta fatiga. Y, con ello, ahí no está su principal defecto puesto que intenta camuflarlo con decenas de subtramas que matienen una relativa tensión en el espectador.

¡Ojalá supiéramos de la niña soldado Adidja (Shalom Nyandiko) y no de Georgia Wells (Kate Beckinsale)! La primera -y cuya escena abre la serie- es un mero anexo que se desarrolla a trazo grueso para hacerlo confluir a mitad de la temporada con la trama principal. Esto es, la historia de una mujer que, años después de perder a su marido en un accidente de avión, cree verlo en las noticias. Sale corriendo en su búsqueda, claro. Y esto no es allí a la vuelta de la esquina, las imágenes llegan desde una revuelta en el Congo.

La serie apunta en múltiples direcciones: un análisis geopolítico africano del que se atreve hasta dar lecciones éticas; unas dosis de thriller encabezado por un supuesto superviviente; la selva, Kinshasha y la tensión sexual, claro; y muchos personajes que entran y salen de la serie sin echarles ni de más ni de menos. No se entiende muy bien qué les ha pasado a los creadores de 'The Missing', 'Rellik' o 'Liar', los hermanos guionistas británicos Harry y Jack Williams. Para la irregular, Kate Beckinsale, una oportunidad para lucirse desde la película 'Amor y amistad' ¿Es convincente? Sí. ¿Te deja marcada su interpretación? No; Y para el resto del reparto, supondrá el momento de dar el salto a la escena global.

De hecho, 'The Widow' bebe de las creaciones anteriores de los Williams, en sus constantes giros -idóneo para hacer maratón- y el catálogo de historias -para pescar espectadores en muchas aguas-. Y se apoya, como recurso facilón, en los flashbacks que resuman y aligeren el contexto. Quizá el momento más interesante es aquél en el que se habla de colonialismo, de las revueltas civil que trajeron, de la corrupción, las mafias, etc. Pero ni con esas termina de rematar y prefiere echarse en brazos de la moralina occidental. Y lo que es peor, ocho capítulos de incoherencias. Los seguidores del catálogo de Amazon Prime Video también referenciarán 'White Dragon'. En este caso un marido viajaba a Hong Kong para desenmascarar la vida secreta de su esposa fallecida. Coinciden en el dolor, la vuelta atrás y cómo se recuperar una vida ante una trágica pérdida. 'The Widow' no sabe hacerlo sin perderse en debates áridos o transitar territorios ambiguos.

Pero entonces, ¿de qué va la serie? De lo que no quiere. La conmovedora historia de Georgia querría haber sido la de un país en lucha. Los impresionantes escenarios quedan reducidos a eso, decorados. Es la mejor demostración, por contraposición, de por qué funciona 'Jack Ryan'. Tiene una línea argumenta clara y va a por ella. Es sólida, sin aditivos y caer en lo melífluo. O en resumen: una merece la pena y la otra no. Eso sí, aunque no vaya a pasar a la historia... ¡la tarde de domingo que nos hemos 'echao'!

La primera temporada completa de 'The Widow' está disponible en Amazon Prime Video desde el 1 de marzo de 2019.