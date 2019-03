'Whiskey Cavalier', comedia y acción a ritmo de Bonnie Tyler Los dos protagonistas de 'Whiskey Cavalier'. Primera temporada Scott Foley y Lauren Cohan protagonizan esta serie de un James Bond de andar por casa sumido en una perpetua resaca emocional y una superagente que no está dispuesta a compartir el liderazgo porque sí BORJA CRESPO Lunes, 4 marzo 2019, 17:05

El capítulo piloto de 'Whiskey Cavalier' comienza definiendo el espíritu lúdico de la serie mientras describe a uno de sus personajes principales, el sujeto cuyo nombre en clave da nombre a la iniciativa, como en su día la mítica 'Remington Steele'. En su línea podemos entender esta propuesta, actualizada, con más ironía de la habitual en este tipo de producciones. La cámara nos sitúa en París, como en toda historia de espías toca viajar por el mundo, introduciéndonos posteriormente en la habitación de un hotel donde un individuo está apesadumbrado por una reciente ruptura. Escucha Bonnie Tyler a todo trapo mientras se seca las lágrimas. Es un tipo sensible, hay que apiadarse de él, aunque sea capaz de asesinar a cualquiera con un clip de oficina o una grapadora. Una llamada al móvil le hace cambiar el semblante. Misión al canto, una sustancia tóxica puede acabar en malas manos. La humanidad en peligro. Un agente del FBI despechado se pone en funcionamiento.

'Whiskey Cavalier' no es nada nuevo en su género, pero se antoja un producto fresco entre la amplia oferta audiovisual que nos sepulta. Disponible en Movistar + bajo demanda, llama la atención porque da buena muestra de las posibilidades del cine de acción en televisión sin la necesidad de contar con enormes presupuestos. La aparición en escena de la coprotagonista, una miembro de la CIA con mucho carácter que sabe manipular los sentimientos de su rival, aporta la tensión sexual inherente a este formato. En la apertura de la serie se dan de tortas, literalmente, para acabar trabajando en equipo contra el crimen de altos vuelos. La amistad y el romance son los pilares sobre los que se construyen las intrigas episódicas, abriendo la veda de la fusión de géneros. El ritmo es lo más reseñable, junto a la actuación de una intrépida Lauren Cohan, léase Francesca «Frankie» Trowbridge, nombre en clave «Fiery Tribune». Colaboradora de 'The Walking Dead', todavía no ha tenido suerte en el cine, como su compañero de reparto, aunque se lo curraba en la inquietante pero mil veces vista 'The Boy'. Le da la réplica Scott Foley, es decir, Will Chase, nombre en clave «Whisky Cavalier», habitual en el formato serializado: 'Scandal', 'True Blood', 'Felicity'… A su alrededor se reúnen pintorescos agentes que defienden el bien con cierta torpeza: Susan (Ana Ortiz, de 'Ugly Betty'), la mejor amiga de Will y una mente privilegiada en el FBI; Jai Datta (el cómico indio Vir Das), colega de Frankie, y Edgar Sandish (Tyler James Williams, de 'Queridos blancos'), un analista de la Agencia Nacional de Seguridad cuyo secuestro por mercenarios rusos da el pistoletazo de salida a la serie.

Un James Bond de andar por casa sumido en una perpetua resaca emocional, una superagente que no está dispuesta a compartir el liderazgo porque sí y un equipo de singulares héroes de oficina protagonizan 'Whiskey Cavalier', cuando la comedia romántica y el cine de espías clásico se funde sin complejos al servicio del entretenimiento. Por supuesto, las tropelías de los agentes protagonistas, cuya complicidad y química es esencial, ofrece localizaciones por todo el planeta. Y suena algún temazo de AC/DC en la banda sonora. Un producto ligero, pensado para el gran público. Es de agradecer, ante tanta historia intensa copando las parrillas.

La serie de la ABC acaba de emitir su primer episodio en Movistar Series, que ya se encuentra disponible en la plataforma de vídeo bajo demanda.