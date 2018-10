'Virtual Hero' se estrena en Sitges El Rubius, desde Sitges. / Efe Festival de Sitges El certamen proyecta en primicia mundial 'Virtual Hero', la serie de anime creada por el Rubius, que la plataforma Movistar+ empieza a emitir este 12 de octubre BOQUERINI . Domingo, 7 octubre 2018, 19:41

Rubén Doblas (Mijas, 1990), conocido mundialmente como El Rubius es el youtuber español más seguido: cuenta con más de 30 millones de suscriptores en su canal de YouTube y sus vídeos han sido vistos más de 6.000 millones de veces. En Twitter tiene más de 11 millones de seguidores y en Facebook más de 6 millones. Estaba claro que la televisión no podía dejar pasar un fenómeno como este y Zeppelin TV y Movistar+ se han unido para crear 'Virtual Hero', una serie de 12 episodios (está abierta la posibilidad de una segunda temporada) de estilo anime surgida a raíz de los comics creados por Rubén, aunque no adapta ninguno de ellos.

La serie presenta a Rubius (alter ego del propio Rubén Doblas), un conocido jugador y youtuber, que es uno de los 100 jugadores seleccionados para probar un nuevo dispositivo experimental de realidad virtual, las gafas ORV. Directamente conectadas a la red neuronal de su cerebro, las gafas ORV le trasladarán a un universo de videojuegos que parecen reales: 'The Game Worlds' (los 'Mundos de Juego'), donde todo parece tan real como la vida misma. Lo que Rubius no imagina es que forma parte de un malvado y vengativo plan urdido por Trollmask, master de 'The Game Worlds', quien mantiene a los 100 jugadores retenidos en este mundo virtual para que sean testigos de su victoria sobre él, arriesgándose a morir si alguno de ellos intenta desconectarse sin su permiso. Junto a cuatro aliados inesperados (Sakura, la guerrera violeta; Zombirella, la alocada zombi; Slimmer, el espectro ancestral con unos modales exquisitos, y G4t0, su asistente personal virtual), Rubius luchará a toda costa por alcanzar el mayor nivel posible como jugador, superando todas las pruebas de los diferentes mundos virtuales, para tratar de llegar a la Esfera y liberar a todos los jugadores del maléfico plan del malvado Trollmask y de Demonika, su mano derecha, una bruja que controla los píxeles base, la sustancia de la que están hechos los mundos de 'The Game Worlds'.

La productora de la serie, Pilar Blasco, explica: «Todo empezó en los cómics, y enseguida vimos que se podía hacer algo audiovisual con ellos. Es una serie gamberra para un público 'joven-adulto', que va a dar publicidad a Rubén como creador digital con una experiencia de realidad virtual». Movistar+ va a mostrar los 6 primeros episodios de golpe el 12 de octubre, y los otros seis a partir del 1 de noviembre, a razón de 1 por semana. «Estos primeros seis primeros capítulos son los que están más cerca de los cómics, y los seis siguientes evolucionan bastante hacia otros terrenos: cambian de ropa, los diálogos varían y los personajes se hacen más oscuros», cuenta Rubén Doblas, que no se cree lo del éxito hasta que la serie esté en antena y vea la reacción del público.

Vídeo. El tráiler de la serie del Rubius.

La serie ha contado con dos equipos trabajando simultáneamente, uno en Barcelona, que creaba los fondos, y otro en Corea del Sur para el proceso de animación. En total más de 100 personas: «Aunque había un equipo en Corea y otro en España, en realidad era un único equipo, que estaban conectados las 24 horas, y yo desde Madrid lo supervisaba todo». La serie la dirige Alexis Barroso y los guiones han corrido a cargo de Juan Torres y el propio Barroso. «Yo he supervisado guiones, he buscado darle un toque más de terror, he cuidado los diálogos para que fueran muy actuales. También he supervisado el diseño de personajes… He estado en una especie de producción ejecutiva creativa», desvela Rubén Doblas

El propio Rubius explica que la serie contiene temas ocultos, algunos de los cuales se desarrollarán mas en la posible segunda temporada: «La base está en cómo funciona internet y las comunidades virtuales. Exploramos la parte tóxica de las redes, vemos como el escape al mundo virtual no soluciona los problema». Rubén asegura que «es una metáfora de cómo se relaciona la gente joven. Me gustaría que en el futuro se recordase con cariño, como los de mi generación recordamos ahora 'Bola de dragón'», concluye, asegurando que pasar de YouTube a participar en un festival de cine «es un salto enorme.. En YouTube estoy en mi casa, en pijama… ¡Esto es muy distinto!».