'Virtual Hero', un anime para los incondicionales del Rubius Un fotograma de la serie. La serie, plagada de referencias a los videojuegos, captura la esencia y el humor gamberro del 'personaje' pero se ve lastrada por un argumento poco original IKER CORTÉS Madrid Lunes, 15 octubre 2018, 20:50

Estaba cantado que Rubén Doblas (Mijas, 1990) iba a tratar de rentabilizar aún más su éxito entre los chavales. Ni siquiera es reprochable. Puede que el Rubius sea ahora también un producto, pero detrás siempre estará la persona que ha logrado llegar a un sector de la población que tradicionalmente ha sido un enigma para el marketing y la publicidad. Con 30 millones de suscriptores en su canal y más de 6.000 millones de visualizaciones, el youtuber acaba de regresar a la plataforma después de que en mayo el estrés le obligara a paralizar su actividad. Lo hace justo a tiempo para el estreno de 'Virtual Hero', la serie de estilo anime que Zeppelin TV y Movistar+ han estrenado este fin de semana y que se basa en los comics que publicó el sello Stories, del Grupo Planeta, si bien no adapta ninguno de ellos.

La premisa es sencilla y no muy original. El malvado Trollmask ha enviado un visor experimental de realidad virtual llamado ORV a varios jugadores y youtubers. Entre ellos se encuentra, cómo no, el Rubius. Tras un forcejeo con su compañero de piso por ver quién se lo pone primero, el alter ego de Rubén acaba ganando la partida. Directamente conectadas a la red neuronal de su cerebro, las gafas le trasladarán a un universo de videojuegos que parecen reales: 'The Game Worlds' (los 'Mundos de Juego'). Lo que no sabe el Rubius es que ya no podrá quitárselas, pues si lo hace pondrá en riesgo su vida. Junto a él, también permanecen atrapados cerca de un centenar de jugadores.

Así las cosas, el Rubius tendrá que luchar por salir de esa realidad alternativa, tal y como hacían los muchachos de 'Dragones y mazmorras' en la serie de los ochenta. Para ello, como si de un videojuego se tratara, deberá ir subiendo su nivel como jugador y superar las distintas fases que 'The Game Worlds' alberga en su interior. Es una apuesta inteligente porque permite a 'Virtual Hero' hacer referencias constantes a una industria que los seguidores del Rubius conocen al dedillo. Los cubos de 'Minecraft', la épica fantástica medieval de 'Skyrim' o 'Dark Souls', las partidas retro a 'Donkey Kong' o los zombis de 'Resident Evil' son solo algunos de los guiños que la serie hace al videojuego y que, además, aportan algo de variedad.

Por el camino, el protagonista se encontrará con cuatro aliados. Por un lado, Sakura, la guerrera que tiene que proteger al Rubius -una profecía asegura que será él quien derrote a Trollmask y a su mano derecha, Demonika- y de la que éste se enamora al instante. Por otro lado, Zombirella, una alocada zombi fan del Rubius. Y finalmente Slimmer, un espectro ancestral de tamaño superlativo, y G4to, un asistente en forma de felino que nace de su brazalete.

Tres fotogramas de 'Virtual Hero'.

Algo que a buen seguro agradará a los fans es que el propio Rubén ha puesto la voz a su álter ego. En este sentido, los diálogos y el humor gamberro, escatológico y, a veces, algo pueril del carismático youtuber están ahí. Menos trabajadas, en cambio, parecen las animaciones que pecan de robóticas. Y eso que la serie, dirigida por Alexis Barroso y con guion de de Juan Torres y el propio Barroso, ha contado con dos equipos trabajando simultáneamente, uno en Barcelona, que creaba los fondos, y otro en Corea del Sur para el proceso de animación. En total más de 100 personas. ¿El papel del Rubius? Idea original y consultor creativo: «Ambos equipos estaban conectados las 24 horas y yo, desde Madrid, lo supervisaba todo», explicaba el Rubius, durante la presentación de la serie en Sitges. «Yo he supervisado guiones, he buscado darle un toque más de terror, he cuidado los diálogos para que fueran muy actuales. También he supervisado el diseño de personajes… He estado en una especie de producción ejecutiva creativa», resumía.

De momento, la plataforma de Telefónica ha lanzado ya los seis primeros episodios y no será hasta el 1 de noviembre cuando vaya dosificando los otros seis, a razon de uno por semana. La serie, sin duda, gustará a los incondicionales del youtuber, pero pocas razones encontrarán los apasionados del anime para dejarse seducir por 'Virtual Hero'.