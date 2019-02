'La tierra de las mareas' y otras series que nos llegaron de las antípodas

Las producciones con pasaporte australiano y, en menor medida, neozelandés siempre han luchado en desventaja con las creadas en los Estados Unidos y Reino Unido, los dos grandes referentes de la ficción cinematográfica y televisiva del mercado en anglosajón. Sin embargo, gracias a los servicios de 'streaming', cuajados de amplios y variopintos catálogos adquiridos por las grandes plataformas que lo potencian, las creaciones de la pujante industria televisiva del gigante de Oceanía luchan por aparecer en el radar internacional para conquistar a un público más numeroso. Atractivos no les faltan. La creatividad, su pulso renovador, sus exuberantes paisajes, sus ancestrales tradiciones, la presencia de lo nativo y lo aborigen como hecho diferencial, además de su prolífica producción seriada, son algunos de los puntos fuertes que definen estas propuestas que, en los últimos años, han dejado títulos como 'Wolf Creek', 'Top of the Lake' (con Elisabeth Moss), 'Jack Irish' (con Guy Pearce), '800 words' o 'Barracuda' (con Rachel Griffiths). También juega a su favor el hecho de que parte de la audiencia seriéfila se interese por revisitar o descubrir dónde dieron sus primeros pasos algunas de las estrellas del firmamento hollywoodiense. Es el caso de Hugh Jackman; los hermanos Hemsworth -Chris y Liam-; Nicole Kidman, Cate Blanchett o Margot Robbie. Si te ha picado la curiosidad, sigue leyendo porque recuperamos algunas de las series que nos han llegado últimamente desde las antípodas.

1 Tidelands (La tierra de las mareas)

Gráfico Vídeo. El tráiler de 'La tierra de las mareas'.

En diciembre se estrenó la primera producción de Netflix en Australia, 'La tierra de las mareas', el trabajo más reciente de la española Elsa Pataky. La acción se sitúa en Orphelin Bay, el «secreto mejor guardado» de Queensland; un pueblo pesquero, donde el misterio, las traiciones familiares, los personajes sombríos, la delincuencia, la corrupción y los secretos que oculta el mar condicionan la vida de sus habitantes desde hace siglos. La historia sigue los pasos de Calliope, 'Cal', McTeer, una joven que regresa a la localidad tras haber cumplido una condena de diez años en la cárcel de mujeres de Brisbane. Su vuelta a casa no es, en absoluto, placentera. Tiene que lidiar con la ausencia de su padre, una madre a la que le importa un comino y un hermano narcotraficante. Éste hace negocios con los 'tidelanders'; los miembros de L'Attente, una comuna 'neohippie' convertida en el reino de Pataky; que encarna a una mujer de armas tomar: Adrielle Cuthbert, la monarca absoluta a la que no se le puede llevar la contraria… pero a la que muchos intentarán destronar. En ese escenario, Cal sufrirá una crisis de identidad al descubrir que no es realmente quien pensaba. Las viudas del mar, la ausencia de la figura materna y la presencia de lo fantástico; en los límites de la realidad, desempeñan un crucial papel en la historia, donde las profecías y las sirenas, con sus irresistibles cantos, tienen un gran protagonismo.

2 Wanted

Vídeo. El tráiler de la primera temporada de 'Wanted'.

Dos extrañas atrapadas en el oscuro maletero de un coche de alta gama. Tratan de comunicarse entre susurros mientras una de ellas lucha por no sucumbir al pánico; aunque al final se deja vencer por el miedo y verbaliza su mayor temor: «Vamos a morir». Tras este inquietante arranque, el espectador tiene la oportunidad de ir descubriendo quiénes son esas mujeres inmersas en una situación que no pinta nada bien. Ellas son Lola (Rebecca Gibney), cajera en un supermercado; y Chelsea (Geraldine Hakewill), una estirada e hipocondríaca contable. Son dos absolutas desconocidas, que pertenecen a mundos diametralmente opuestos y con caracteres dispares. Sin embargo, comparten una misma rutina: cada noche coinciden en una solitaria parada de autobús donde se convierten en involuntarias testigos de un crimen. De este modo tan trepidante arranca 'Wanted' (el popular 'Se busca', traducido del inglés). Esta singular pareja se ve en la tesitura de tener que emprender una tortuosa huida para salvar sus vidas y en la que pasarán de ser las víctimas a convertirse en el objetivo de la Policía y los matones a sueldo. Su descomunal fuga por las polvorientas tierras del interior de Australia recuerda inevitablemente a un clásico del cine: 'Thelma & Louise'. Su deseo de sobrevivir, cueste lo que cueste, será más fuerte que la desconfianza, los prejuicios y su antagónico modo de afrontar los numerosos obstáculos que se cruzan en su camino.

3 Deep Water

Vídeo. El tráiler de 'Deep Water'.

Los crímenes de odio se han hecho un hueco en la ficción australiana. En el drama 'Deep Water' (2016), un joven gay se convierte en la víctima de un brutal asesinato. Como muchas series que exportan las Antípodas, comienza con el regreso de la protagonista a la comunidad que la vio nacer y crecer. En este caso, se trata de la inspectora Tori Lustigman (Yael Stone) a la que se le asigna el caso. Compartirá la misión con su compañero Nick Manning (Noah Taylor). Sus pesquisas se inician porque en un apartamento de Bondi Beach, la playa de moda en Australia, ha aparecido el cadáver mutilado de un chico. La policía detecta la conexión entre la desaparición de su hermano, hace unas décadas, y el nuevo crimen. Los agentes descubren que el asesino atrae y engaña a sus víctimas, todos homosexuales, a través de una app de citas; circunstancia que pone en peligro a los usuarios de la aplicación. Por ello, los investigadores trabajan contrarreloj para atrapar al autor antes de que cerque a su próximo objetivo. En el desarrollo de la investigación, los inspectores desempolvan viejos casos con los que parece haber una conexión. Fueron asesinatos de gais; ocurridos en Bondi y que en su momento se cerraron como suicidios, muertes inexplicables o desapariciones. Esta miniserie está inspirada en una ola de crímenes homófobos registrados en Sídney en los 80 y 90.

4 Picnic at Hanging Rock (El misterio de Hanging Rock)

Vídeo. El tráiler de 'Picnic at Hanging Rock'.

En el mercado australiano hay sitio para los 'remakes'. Es el caso de esta producción de seis episodios; un drama romántico de época e intriga basado en la novela homónima de culto firmada por Joan Lindsay. Entre las principales bazas de la nueva adaptación de 'Picnic at Hanging Rock', destaca la presencia de Natalie Dormer -la Margaery Tyrell de 'Juego de Tronos'- como protagonista. Como muchos recordarán, la trama desarrolla la misteriosa desaparición durante una excursión de un grupo de jóvenes alumnas de Appleyard College, una escuela de señoritas situada en la campiña australiana. Es el año 1900 y la directora de la academia ha dado su visto bueno para que se organice un picnic, el día de San Valentín, en un popular enclave. Allí desaparecen, sin dejar rastro, varias mujeres. Su intensa búsqueda y la incertidumbre que lo inunda todo porque nadie sabe qué ha ocurrido ponen patas arriba la escuela, las relaciones en el centro y entre los habitantes del pueblo cercano. Muchos secretos, cómo no, saldrán a la luz.

5 Secret City (La ciudad secreta)

Vídeo. El tráiler de 'Secret City'.

En 2016 se estrenó esta ficción que da comienzo con el hallazgo de un cadáver en el lago que bordea Canberra, capital de Australia y sede del Parlamento. Una periodista, Harriet Dunkley, investiga sobre la identidad de la víctima; lo que abre la puerta a que surjan nuevos interrogantes con muchas implicaciones a escala internacional. Una protesta estudiantil desencadenará un escándalo político que tendrá consecuencias personales y profesionales para la curtida periodista; que se verá envuelta en intrigas y una peligrosa conspiración que involucran al gobierno y su red de alianzas globales. La crítica ha valorado, de forma especial, su tono realista al exponer los tejemanes políticos. Algunos rostros conocidos trabajan en esta miniserie que adapta unas novelas de Chris Ullman: Anna Torv, Jacki Weaver o Alan Dale.

6 Pine Gap

Vídeo. PEl tráiler de 'Pine Gap'.

Es otro drama lleno de suspense estrenado en 2018 y que arranca cuando un misterioso misil derriba un avión. Pine Gap es el nombre con el que se ha bautizado a una instalación secreta de defensa de los Estados Unidos situada en el inmenso desierto de Australia. La colaboración entre ambas naciones resulta más o menos fluida hasta que nacen los enfrentamientos entre soldados estadounidenses y australianos al tener que trabajar juntos. Este 'thriller' policíaco está protagonizado por Parker Sawyers, Tess Haubrich y Jacqueline McKenzie.

7 Please Like Me

Vídeo. El tráiler de 'Please Like Me'.

Está considerado un título de culto. Estrenada en 2016, en Netflix España pueden verse cuatro temporadas de esta tragicomedia, un tanto excéntrica, interpretada y escrita por el joven cómico Josh Thomas. Es, sin duda, una serie de autor. Su punto de partida es una ruptura amorosa. Cuando su novia le deja, el veinteañero Josh reconoce que no le gustan las mujeres, sino que es homosexual. Mientras descubre su nueva sexualidad, se liga a Geoffrey, un chico tan atractivo como peculiar, al tiempo que se muda con su madre, después de que ésta haya intentado suicidarse. Las relaciones humanas y las crisis existenciales son el epicentro de esta propuesta.

8 The Code

Vídeo. El tráiler de 'The Code'.

Dos adolescentes aborígenes, involucrados en un accidente de tráfico, desaparecen misteriosamente. Tan solo dejan como testimonio gráfico un escalofriante vídeo. Este es el arranque de este sólido 'thriller', todo un rompecabezas para el espectador que ve cómo diversos acontecimientos, a priori sin conexión alguna, poco a poco van encajando, gracias a muchos giros de un guion bien armado y sin fisuras. Entre los personajes, destacan dos hermanos, Ned y Jesse, un periodista y un 'hacker' que pretenden hacer público el vídeo del siniestro. Ambos destaparán una conspiración en la que están involucrados altos cargos del Gobierno. Resulta interesante la galería de personajes que desfilan, así como el contraste entre lo urbano, escenificado en Canberra; y lo rural, los llamados 'outbacks' de la isla, caracterizados por el calor polvoriento y unas inmensas extensiones de tierra desértica.

9 Bloom

Vídeo. El tráiler de 'Bloom'

Esta miniserie se centra en las segundas oportunidades que, muy de vez en cuando, brinda el destino. El componente fantástico vuelve a estar presente en esta propuesta. Y todo gracias a una tragedia. Una pequeña localidad queda arrasada por una inundación. Cinco vecinos fallecen al ser arrastrados por el agua. Al cumplirse un año del traumático acontecimiento, un granjero descubre cómo en su propiedad crece una planta con un poder sobrenatural: quien la ingiere recupera su aspecto juvenil. Ese hallazgo cambia la vida de su mujer, una actriz ya retirada que padece demencia senil. La ficción acompaña a esta pareja, así como a otros habitantes del pueblo, que viven obsesionados por hacer acopio de la milagrosa planta y reaccionan de formas muy diversas ante esta nueva oportunidad que les regala la vida.

10 The Slap

Vídeo. El tráiler de 'The Slap'.

Esta miniserie de ocho episodios está basada en una novela de Christos Tsiolkas. Un simple bofetón; el 'slap' que da título a la obra, será la chispa que haga saltar por los aires las relaciones entre los invitados a una barbacoa familiar. La reunión acabará como el 'rosario de la aurora', con una explosión de gritos, acusaciones, amenazas, insultos, improperios y el enfrentamiento entre hermanos, hijos, parejas, progenitores… Una fiesta, vaya. Esta ficción recurre a la familia como representación de la sociedad en la que se ubica; donde la falsa armonía que reinaba en el grupo antes del incidente se diluye como un azucarillo tan pronto como se produce un hecho inesperado.