Los Simpson eliminan a Apu por políticamente incorrecto Apu lleva treinta temporadas regentando El Badulaque. Los productores deciden prescindir del tendero indio de Springfield tras una campaña que acusaba a la serie de perpetuar un estereotipo racista OSKAR BELATEGUI Domingo, 28 octubre 2018, 11:23

Si por él fuera, El Badulaque no cerraría nunca. En un episodio, Apu batió el récord de permanecer detrás del mostrador durante 112 horas y cuando acabó se creía un colibrí. El tendero hindú de Springfield es uno de los personajes más carismáticos de 'Los Simpson', una parodia de los comerciantes indios y paquistaníes que regentan tiendas de ultramarinos por todo el orbe. Tacaño, avaricioso y sin demasiado interés en garantizar la calidad de sus productos, Apu toma su nombre, según su creador Matt Groening, de un clásico del cine indio, 'Pather Panchali' (La canción del camino), uno de cuyos personajes se llamaba Apu Ray. En definitiva, un estereotipo más puesto a prueba bajo el humor demoledor de 'Los Simpson', que se burla, entre otros, de un padre de familia yanqui zoquete, inculto y vago (Homer Simpson), un policía corrupto y sin muchas luces (el jefe Wiggum), un mafioso italiano (Fat Tony), un jardinero escocés voyeur (Willie), un conductor de autobús heavy y drogata (Otto) y dos hermanas solteronas y amargadas, una de ellas lesbiana y otra promiscua y madre adoptiva (Patty y Selma).

Sin embargo, ha sido el bueno de Apu el que ha atentado más contra la corrección política que en estos días censura contenidos. Desde su debut el 17 de diciembre de 1989, se han emitido más de 600 episodios de una serie que en su trigésima temporada prescindirá del tendero indio. Todo empezó con el documental 'The Problem with Apu', realizado por el cómico neoyorquino de origen indio Hari Kondabolu, que denunciaba que 'Los Simpson' estereotipaba a los inmigrantes indios. Afirmaba que el personaje había sido construido bajo una visión racista y estereotipada de los indios, y que en 30 temporadas no había experimentado evolución alguna para adaptarse a la sociedad actual. El actor que lo dobla, Hank Azaria, no tuvo más remedio que mostrarse dispuesto a «a echarse a un lado» y dejar de poner voz a Apu, toda vez que su acento también pasó a ser objeto de críticas.

Al Jean, productor ejecutivo de la serie, salió al paso afirmando que buscarían una solución para contentar a todo el mundo, «una respuesta que sea popular y correcta», concretó. El productor indio Adi Shankar prosiguió con la campaña y retó a los jóvenes guionistas de la serie a que adaptaran el personaje de Apu a la era de la corrección política. La serie ha preferido sin embargo cerrar El Badulaque. «He recibido algunas noticias desalentadoras, ya que he sabido a través de varias fuentes que van a eliminar a Apu», revela el productor. Y lamenta: «Si eres un programa que hace comentarios multiculturales y tienes demasiado miedo como para comentar la multiculturalidad, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura que contribuiste a crear, entonces eres un programa cobarde. Después de haber leído todos estos maravillosos guiones, siento que eludir este problema no lo resuelve ya que el propósito del arte es unirnos». En su cuenta de Twitter, con 132.000 seguidores, Kondabulu critica la solución elegida. «Hay muchas maneras de hacer que Apu funcione sin deshacerse de él. Si es verdad que se va de la serie, esto apesta».