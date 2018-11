'House of Cards': Claire toma el control de tu televisor Robin Wright, en el papel de Claire Underwood. Robin Wright se echa a la espalda el peso de la última temporada de una serie que, si bien ha ido perdiendo interés con el paso del tiempo, cuenta con un final más que interesante IKER CORTÉS Madrid Lunes, 5 noviembre 2018, 18:59

Fue una casualidad, pero lo cierto es que no pudo llegar en mejor momento. Después de cuatro temporadas en silencio [ATENCIÓN, 'SPOILER'], Claire Underwood (Robin Wright) se dirigía por vez primera a los espectadores de 'House of Cards' en la quinta temporada. Lo hacía con la arrogancia que su esposo Frank Underwood (Kevin Spacey) había practicado durante años. Y también con cierta desconfianza. «Seamos claros, no es que no supiera que estaban ahí. Es que siempre he tenido sentimientos encontrados acerca de ustedes. Pongo en duda sus intenciones. Pero no se lo tomen de manera personal. Así me siento respecto a casi todo el mundo», decía mirando fijamente a cámara y rompiendo por vez primera la cuarta pared. Al final de aquella temporada, Claire resultaba aún más rotunda: «Es mi turno». Desde luego, el serial estaba dando más importancia al personaje al que da vida Wright y todo apuntaba a que el enfrentamiento entre Frank y Claire centraría la siguiente temporada.

Y entonces la vida real se interpuso en el guión. Después de las múltiples acusaciones de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein y con el auge del #Metoo en Hollywood, varios hombres, algunos de ellos menores en el momento del acoso, acusaron a Kevin Spacey de abusos sexuales a lo largo de diversos rodajes y de conductas inapropiadas en el set de rodaje de 'House of Cards'. Incluso Scotland Yard abrió una investigacion sobre varios casos de abuso en el Old Vic Theatre de Londres, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015. Netflix rescindía entonces el contrato del actor y apostaba por hacer una última temporada con Claire como protagonista. En España, acaba de estrenarla Movistar+, pues tiene en exclusiva los episodios hasta dentro un año.

La maquinaria publicitaria de la plataforma de contenidos no ha dejado de funcionar y dos meses antes del estreno ya jugaba con la muerte de Frank en los primeros 'teasers', con Claire despidiéndose de su marido en la tumba. «Te diré esto Francis: cuando me sepulten a mí no será en el patio trasero. Y cuando expresen sus condolencias, tendrán que hacer fila», afirmaba desafiante.

Y precisamente esa es una de las tramas en torno a las cuales gira la última temporada de la serie. ¿Murió Frank por causas naturales o fue asesinado? En tal caso, ¿quién lo hizo? Son solo algunas de las preguntas a las tratan de dar respuesta ocho capítulos en los que la ausencia de Frank Underwood sobrevuela todo el metraje. «No se crean una sola palabra de lo que Francis les dijo en cinco años. Yo voy a contarles la verdad», llega a decir Claire al comienzo. Sin duda, el peso de toda la ficción recae ahora en Wright, perfecta en su papel frío y despiadado. Un personaje del que incluso se apuntan aspectos del pasado en pequeñas píldoras. La actriz y productora, que ya había dirigido varios episodios en anteriores temporadas y dirige el primero de la última, se ha implicado aún más en la redacción de los guiones con la marcha de Spacey.

La sexta temporada empieza un mes después de la muerte de Frank. Claire Underwood, la nueva presidenta de los Estados Unidos, se ve ahora presionada por todos los frentes y puesta en tela de juicio por gran parte de la opinión pública. Al parecer Frank había llegado a ciertos acuerdos con determinadas personas que ahora ven cómo todo se ha echado a perder. En este sentido, es importante la llegada de Annette, una vieja amiga de Claire, y Bill Shepherd, interpretados por Greg Kinnear y Diane Lane, dos hermanos empresarios con importantes conexiones con el vicepresidente de la Casa Blanca, Mark Usher (Campbell Scott), al que manipulan casi a placer. Es una de las tramas principales de una historia que ha apostado, quién sabe si por la labor de Wright frente al guion, por dar más importancia a los papeles protagonizados por mujeres -resulta memorable la escena del gabinete presidencial conformado sólo por mujeres-. Así, serán especialmente intensos los desencuentros no solo con Annette Shepherd, sino también con la periodista Melody Cruz (Athena Karkanis) y con la funcionaria Jane Davis, a la que da vida Patricia Clarkson. A ello hay que sumar la labor de Doug Stamper (Michael Kelly está excelente de nuevo), el exjefe del gabinete de Frank y ejecutor de sus encargos más despiadados, que sale de su rehabilitación para cargar contra Claire.

No cabe duda de que la serie ha perdido fuerza en todos estos años -pocas tramas aguantan tantas temporadas- y cierto interés, pero a pesar de la pérdida de su personaje principal, se defiende con una despedida que está a la altura de su pasado.