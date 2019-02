Las nuevas series que se estrenan en marzo de 2019 Idris Elba en 'Turn Up Charlie' (2019) Ricky Gervais y David Fincher se suman a los nombre de Idris Elba y Kate Beckinsale como protagonistas del mes EDUARDO PANEQUE Gijón Jueves, 28 febrero 2019, 19:44

El mes de marzo llega sin grandes estrenos y con la vista puesta en el mes de abril, el de 'Veep' y el de 'Juego de tronos', claro. Aún así, es posible encontrar algunas apuestas interesantes o que vienen con sellos de prestigio, sea el nombre de Ricky Gervais o la locura animada en forma de cortometraje de David Fincher. Un poco de todo y para (casi) todos los gustos.

Kate Beckinsale en 'The Widow'.

Amazon Prime Video, 1 de marzo de 2019 'The Widow'

Kate Beckinsale emprende un viaje hasta la República Democrática del Congo tres años después de que su marido falleciese allí en un accidente de avión. Ahora, tras verle vivo en un reportaje en televisión, decide ir en su búsqueda. Una aparente drama de amor que se entremezcla con una historia de conspiración y negocios. A los mandos, los creadores de la estupenda 'Fleabag'.

Ricky Gervais en 'After Life' (2019).

Netflix, 8 de marzo de 2019 'After Life'

Ricky Gervais está de vuelta. Y eso, ya es una gran noticia en sí misma. Habrá tiempo para alabar o defenestrar su nueva propuesta pero, de momento, toca ver qué tal funciona la máxima que se propone en esta nueva serie: «vivir haciendo lo que le dé la gana». En su caso, una vez que su personaje se queda viudo. El cómico británico regresa a la pequeña pantalla tras el monólogo 'Humanity' y la serie 'Derek' (2012-2014).

Escena de 'Turn Up Charlie'.

Netflix, 15 de marzo de 2019 'Turn Up Charlie'

Dos cosas te llamarán la atención sobre esta nueva serie: que está protagonizada por el actor de 'Luther' y (especialmente) 'The Wire', y que las localizaciones las tenemos a la vuelta de la esquina, en Mallorca. Se aprovecharon algunas fiestas nocturnas de la isla para desarrollar la trama de un DJ venido a menos que necesita aliarse con una joven que lo está petando en las pistas de baile para reflotar su carrera.

Fotogramas de 'Love, Death & Robots'.

Netflix, 15 de marzo de 2019 'Love, Death & Robots'

Ni uno ni dos ni tres... ¡18 cortos que son arte en estado puro! Los hay de muchas duraciones (ninguno supera los 15 minutos) y variadas historias que van desde los robots sublevados, las historias ciencia ficción - gore, cyborg, etc. A los mandos dos entusiastas de la otrora cultura friki y ahora arte contemporáneo con mayúsculas: Tim Miller y David Fincher.

Janel Parrish, Sasha Pieterse, Sydney Park, Sofia Carson y Eli Brown son los protagonistas del spin off de 'Pretty Little Liars'.

HBO España, 21 de marzo de 2019 'Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas'

Si a alguno le habían parecido poco siete temporadas de 'Pequeñas mentirosas', llega el desembarco de su spin-off para el que se quedan con dos de sus personajes secundarias: Alison (Sasha Pieterse) y Mona (Janel Parrish). Ahora Rosewood es Beacon Hights, pero la aparente vida perfecta desemboca en un asesinato, secretos, y todo lo previsible.

Kayvan Novak, Matt Berry y Harvey Guillen son los protagonistas de 'Lo que hacemos en las sombras'.

HBO, 28 de marzo de 2019 'Lo que hacemos en las sombras'

El mes no estaría completo si al menú de animación para adultos, cómicos mordaces y dramas humanos no añadiésemos una historia con colmillos. Es es 'Lo que hacemos en las sombras', la vida de cuatro vampiros que llevan compartiendo piso durante más de cien años en Staten Island. Esto no parece que vaya a terminar bien, ¿verdad? Y todo en clave de humor.

Un fotograma de la serie 'Ósmosis'.

Netflix, 29 de marzo de 2019 'Ósmosis'

Y a lo anterior, una ficción francesa, también del género de ciencia ficción, uno de los que está de moda a día de hoy. Audrey Fouché nos propone cómo funcionaría una aplicación que te permite encontrar tu pareja con un 100% de precisión. Se acabó la desesperación en busca de las almas gemelas. ¿O no? Todo depende del algoritmo.