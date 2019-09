Fue tu serie favorita pero, ¿en qué temporada te quedaste? Cartel de 'Batwoman', uno de los estrenos de la temporada. Con la llegada de las nuevas plataformas las apuestas de las cadenas de televisión por cable americanas ya no despiertan tanto interés EDUARDO PANEQUE Miércoles, 18 septiembre 2019, 19:36

¡Lo enganchado que estabas a 'Anatomía de Grey'! O a 'Dexter', 'The Big Bang Theory', 'This is Us'... Por no irnos a 'Mujeres desesperadas', 'True Blood', 'Supernatural', etc. Y quizá lo sigas estando. Pero, ¿qué fue de aquel calendario con los estrenos de las cadenas americanas marcados en fosforito, sus días de emisión subrayados, y una barra de favoritos en el navegador con páginas de P2P y otras tantas de subtitulados? Y, como daños colaterales ocasionales, ¿esa ristra de virus que iban dejando en el PC? Aquellos lunes por la mañana confiando en que el capítulo de 'Lost' ya estuviera subido a la red. ¡Y sin tener Twitter donde comentarlo! Porque recordemos que la fecha de emisión del primer capítulo de ésta se remonta al 22 de septiembre de 2004. ¡Eso sí que era todo muy loco! Ahora, en comparación, está chupao.

Han pasado muchos trenes desde entonces. Las cadenas de televisión por cable americanas han sido prácticamente borradas del mapa a este lado del charco en lo que al consumo compulsivo se refiere. Antes, siempre había algo que ver, eran años en los que estábamos enganchados a muchas cosas. Como ahora. Pero, en vez de ver series por el método del atracón-maratón, cada día estada destinado a un capítulo de un par de ellas. Casi siempre de las cinco principales cadenas americanas. Los Emmy también las han hecho desaparecer aunque, como cuenta Mikel Labastida en estas páginas, siguen apostando por lo clásico y convencional, con HBO a la cabeza y sus favoritas en drama y comedia: 'Juego de Tronos' y 'Veep'. Cierto es que ambas con emisiones semanales, y finalizadas.

Superada esta apelación a la nostalgia y a aquellos maravillosos años, ¿en qué andan las cadenas de siempre? En un primer momento siguen con las exitosas: 'Cómo defender a un asesino', esperando a que 'Will&Grace' echen el cierre definitivo tras su vuelta, también con la temporada de despedida de 'Arrow', la estupenda 'Mom', la temporada un millón de 'CSI' y la quinientosmil de sus spin-offs.

Si el criterio a tener en cuenta fuese el número de estrellas televisivas en el reparto deberíamos de estar pendientes del lanzamiento de la comedia 'Perfect Harmony', fechada para el próximo 26 de septiembre. Ahí tienen a Anna Camp y Bradley Whiford; aunque para estrella omnipresente, Michael Sheen quien, aún con la resaca de 'Good Omens', reaparecerá en 'Prodigal Son' (23 de septiembre) junto a Tom Payne. También tiene un elenco de altura 'Council of Dads', prevista para inicio de 2020, con los no menos conocidos Tom Everett Scott, Michael O'Neil o Sarah Wayne Callies. La inolvidable Robin en 'Cómo conocí a vuestra madre' (Cobie Smulders) lidera, desde la próxima semana, la adaptación del cómic 'Stumptown' (25 de septiembre). Pero para ACTRICES con mayúsculas, Edie Falco. Cambia a 'Nurse Jackie' por 'Tommy', de enfermera a jefa de policía. Por parte masculina, Stephen Dorff será un sheriff de condado en 'Deputy'.

La que también sigue a todo tren es la máquina de creación de spin-offs. Esta nueva temporada televisiva traerá '9-1-1: Lone Star' con Rob Lowe, ahora en Texas; 'Mixed-Ish', precuela de 'Black-Ish'; y, sin ajustarse al epígrafe, un nuevo superhéroe para el canal juvenil CW. Es el turno de 'Batwoman' en la piel de Ruby Rose desde el próximo 6 de octubre. Tanto reclamo tiene quien se pone al frente como los que lo hacen detrás. Y sobre esto, el matrimonio formado por Robert y Michelle King quienes tras 'The Good Wife' ya tienen a punto (26 de septiembre) 'Evil'. Contará el día a día del trabajo conjunto entre una forense y un cura durante la investigación de fenómenos demoniacos.

Otro que está de vuelta es Cole. Sí, el malo malísimo -no siempre- de 'Embrujadas'. Julian McMahon se pone al frente de 'FBI: Most Wanted', que como su propio título indica, es una variante de la original. No es el único miembro de aquel reparto que aparecerá en la pequeña pantalla. Porque, y volviendo a 'Anatomía de Grey', por los pasillos de este hospital aparecerán Alyssa Milano y Holly Marie Combs (dos de las hermanas Halliwell) en unas semanas. ¡Y haciendo de hermanas! Será en el capítulo 16x03 programado en ABC para el 10 de octubre. ¡Preparen el eMule!