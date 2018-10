Maribel Verdú, loca por 'The Night Of' John Turturro, en 'The Night Of'. La recomendación «Es una auténtica joya protagonizada por John Turturro, que interpreta a un abogado, el personaje más potente que yo he visto en los últimos años. Es una radiografía de la justicia en EE UU; allí, si no tienes pasta, eres un ciudadano de segunda», asegura OSKAR BELATEGUI Lunes, 8 octubre 2018, 09:01

Maribel Verdú acaba de estrenar 'Ola de crímenes' de Gracia Querejeta, donde encarna a una getxotarra que pasa de divorciada a viuda gracias a unas tijeras en el cuello de su exmarido. La actriz arranca este lunes el rodaje de 'Los crímenes de Goya', un thriller de Gerardo Herrero en el que comparte reparto con Aura Garrido y Roberto Álamo. «Es mi primera inspectora de policía en 34 años, estoy entusiasmada».

Verdú es una devoradora de series, que en los últimos tiempos está fascinada por 'The Night Of'. Su protagonista es un ciudadano de origen pakistaní (Riz Ahmed), acusado de haber asesinado a una joven blanca. Todas las pruebas circunstanciales le señalan como el autor del crimen, por lo que demostrar su inocencia va a ser casi una misión imposible para su abogado (John Turturro). La actriz hace quince años que no rueda una serie, pero confiesa que con la nueva ficción es probable que acabe aceptando alguna de las que le ofrecen.

«Ahora estoy viendo 'Oficina de infiltrados', una serie francesa que está en HBO. Buenísima. Una historia compleja, con infiltrados al más alto nivel. No puedes tener sueño para verla. Pero la serie del año es, sin duda, 'The Night Of', también en HBO, una producción americana de Steven Zaillian, el director de 'En busca de Bobby Fischer', y Richard Price. Es una auténtica joya protagonizada por John Turturro, que interpreta a un abogado, el personaje más potente que yo he visto en los últimos años. No hace media concesión, es una historia que te retuerce las tripas y te coloca en un lugar en el que te hace reflexionar. Acabas destrozada. Es una radiografía de la justicia en EE UU; allí, si no tienes pasta, eres un ciudadano de segunda. ¿Cómo un chico con una vida normal puede acabar así? Con 'The Night Of' aprendes que estamos siempre al borde del abismo».

«Me fascina 'The Handmaid's Tale', por supuesto. Y como actriz disfruté muchísimo con 'Big Little Lies' y Nicole Kidman. Como series clásicas me quedo con 'The Wire' y 'Los Soprano'. Ah, y 'El ala Oeste de la Casa Blanca', cuando acabó me pregunté: ¿qué hago ahora con mi vida? Te fidelizas tanto a las series que los personajes pasan a formar parte de tu vida. Con 'Breaking Bad' me pasó igual. Soy de las que las ven en atracón, todos los capítulos seguidos. Para mí, todo lo que se está haciendo en televisión es el nuevo cine independiente».

«A mí lo que más me ofrecen son series de televisión, sin parar. La última que hice fue 'Código Fuego' en 2003, ya casi ni me acuerdo. Yo lo que no quiero es trabajar una temporada de no sé cuántos capítulos. Y el canal de la competencia contraprograma cuando la emiten... No quiero jugar a eso. Yo quiero hacer una serie, no sé, de seis capítulos, como si fuera una película. Y ahora ya me ofrecen cosas así y me lo estoy pensando. Mientras, tengo la suerte de que me ofrecen pelis. Este año he rodado dos y haré cuatro el año que viene. Si puedo prefiero hacer mi cine y mi teatro, a no ser que lleguen estas series nuevas».