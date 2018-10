La serie de 'Star Wars' va tomando forma La primera imagen de 'The Mandalorian'. Código streaming Disney muestra la primera imagen de 'The Mandalorian' y desvela el nombre de algunos de sus directores IKER CORTÉS Madrid Martes, 9 octubre 2018, 09:44

Puede que 'Han Solo' no haya funcionado como Disney esperaba, pero la compañía no piensa echar por tierra el elaborado plan que tiene para resucitar el interés por la saga galáctica y que tan buenos resultados ha dado con sus capítulos principales. Hace tan solo unos días Lucasfilm mostraba al mundo la primera imagen de 'The Mandalorian', la que será la primera serie de acción real que se ambienta en el universo de Star Wars y que ya está en producción.

Era Jon Favreau, director de las dos primeras entregas de 'Iron-Man' y productor ejecutivo de la nueva serie, quien desvelaba su título y el arco argumental del que formará parte. Cronológicamente, la acción tendrá lugar poco después de 'El retorno del jedi' y contará las aventuras y desventuras de un solitario pistolero en las zonas más alejadas de la galaxia y muy lejos también de la autoridad de la Nueva República. Cabe recordar que dos personajes muy conocidos de la saga, Boba Fett y su padre, Jango Fett, cuentan con armaduras procedentes del planeta Mandalore donde podría tener lugar la acción.

La serie llegará a los hogares en 2019 y será, a buen seguro, uno de los estrenos clave de la nueva plataforma de vídeo bajo demanda que Disney quiere poner en marcha. De momento, ya se han confirmado algunos de los directores que se pondrán detrás de la cámara. Entre ellos están Taika Waititi, director de 'Thor Ragnarok'; Deborah Chow, responsable de capítulos de series como 'Better Call Saul', 'Lost in Space' o 'Jessica Jones'; Bryce Dallas Howard, la actriz que da vida a Claire en 'Jurassic World', y Dave Filoni, director de series como 'The Clone Wars', 'Star War Rebels' y 'Star Wars Resistance'.