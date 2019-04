Segundo capítulo de la octava temporada Juego de Tronos: la última noche antes de la gran batalla Arya Stark. / RC Segundo capítulo de la octava temporada Los protagonistas aguardan de diferentes maneras su destino final en Invernalia MIKEL LABASTIDA Valencia Lunes, 22 abril 2019, 06:13

No leas este artículo si no estás al día de ‘Juego de Tronos’: contiene espoilers de la temporada final.

Si uno va a morir al día siguiente debe pensar muy mucho cómo pasará la última noche con vida. No es una decisión sencilla, puesto que no es lo mismo que la muerte te pille bebiendo, durmiendo o en otros menesteres en la cama. Ese dilema lo ha planteado el segundo capítulo de la nueva temporada de ‘Juego de Tronos’, que lleva por título ‘La reina legítima’ y se desarrolla al completo en Invernalia. Allí aguardan todos los protagonistas (excepto Cersei, que ni está ni se la espera ya) su destino final, que se librará en el tercer episodio -se anuncia como el más largo de la serie (1h. 22min.)- y será en el que tendrá lugar la gran batalla.

La emocionante segunda entrega se sirvió con la calma necesaria previa a cualquier gran tormenta, pero aún así nos deparó un buen puñado de momentos memorables. Todos los personajes se movieron como en un gran tablero con el fin de prepararse para la contienda, tomando las posiciones en las que pelearán, no sin antes resolver algunas cuentas pendientes. Hubo tiempo de perdones, confesiones, redenciones y algunas compensaciones a errores y traiciones del pasado.

Bran Stark y Jaime Lannister. / RC

La noche cayó en el Norte y los que allí aguardaban afrontaron de diferentes maneras sus últimas horas antes de tomar el campo de batalla. Tyrion, Sir Davos, Brienne, Podrick, Tormund y Jaime Lannister optaron por montarse un botellón. Este último tuvo que someterse previamente a un juicio sumarísimo que lo enfrentaba a sus acciones pasadas y lo hizo a través de tres mujeres. ‘Juego de Tronos’ está más empoderada que nunca y no pierde ocasión en demostrarlo. Por un lado, Daenerys y Sansa, que dudaron de sus intenciones y lo acusaron de haber acabado con sus respectivos padres. El sambenito de Matarreyes no se lo quita nadie. Por otro, Brienne de Tarth, que salió en su defensa contando cómo a ella le salvó la vida. Y fue este último relato el que inclinó la balanza de lado y provocó que el resto variasen de opinión y dieran una oportunidad al mediano de los Lannister. Más tarde Jaime le devolvió el favor nombrándola caballero, saltándose la tradición que prohíbe hacer eso con una mujer en Westeros.

En realidad mas que jugar a los caballeros a Jaime y Brianne les hubiese gustado que la guerra les pillase metidos en otras faenas, porque ahí hay una tensión sexual no resuelta desde la segunda temporada, pero no hubo ocasión de acometerlas. O no supieron buscarlas. Porque para eso, como para otras tantas cosas en la vida, hay que ir de frente. Y si no que se lo pregunten a Arya, que decidió que no se iba a ir al otro mundo sin probar el sexo. Y para tal labor escogió a Gendry, que andaba preparándole otra arma cuando fue requerido para nuevas labores. Y así, entre encantados y escandalizados, asistimos a la pérdida de la virginidad de la pequeña de los Stark, a la que hemos visto crecer.

En la larga noche hubo tiempo para que Sansa y Daenerys intentasen un nuevo acercamiento que no llegó a buen puerto cuando salió a cuento la titularidad del Reino del Norte; para que Theon Grejoy regresase al lugar donde se crió para ponerse a disposición de aquellos a los que falló; y para que Tyrion volviese a dar muestra de aquellas dosis de ironía a las que nos tenía acostumbrados (y que ya casi habíamos olvidado).

Sansa y Danerys, de confidencias. / RC

El capítulo nos dio la oportunidad también de que volviésemos a ver a Fantasma, el lobo huargo de Jon al que habíamos perdido de vista; de descubrir que Tormund está tan bien criado porque lo amamantaron con leche de giganta; y de asistir al típicos chascarrillo entre cuñadas cuando Khaleesi comparó a Jon con Khal Drogo. “Era más alto”.

La noche propició el encuentro entre Danerys y Jon, quien terminó revelándole a esta su verdadera identidad. “Mi nombre es Aegon Targaryen”, le espetó con solemnidad. Y la otra, lejos de echarse las manos a la cabeza por haber estado yaciendo con su sobrino, no tardó en preocuparse por su trono. Faltaría más.

La amenaza se cierne sobre Invernalia. Los caminantes blancos ya rodean la fortaleza y a pesar de que se repartieron toda clase de armas de vidriaron y acero valyrio y se trazó un plan poniendo a Bran Stark como ceno para atraer al Rey de la Noche toda hace pronosticar que nada saldrá como esperan.

De momento el capítulo cumplió: generó la tensión necesaria y nos preparó para el combate, para ese momento que llevamos años esperando y que empezará a despejar dudas sobre lo que ocurrirá con el Trono de Hierro en el que continúa una Cersei ajena a todo el meneo que sacude el Norte.