Juego de tronos, una serie plagada de referencias históricas

Dicen que la realidad supera a la ficción, pero puede que si eso fuera cierto nadie produjera ficción, ¿para qué? Sin embargo, uno de los relatos con más éxito de los últimos tiempos bebe de fuentes históricas. La serie de libros 'Canción de Hielo y Fuego' de George R. R. Martin (popularizada gracias a la serie de HBO) consigue gran parte de su inspiración de hechos y personajes históricos. El propio autor lo ha reconocido. Y aquí están la mayor parte de ellos.

La Guerra de las dos Rosas

Es la referencia más conocida y reconocida por R. R. Martin. La guerra que se desata entre los Stark y los Lannister es el conflicto que enfrentó a los York y los Lancaster en la Inglaterra de 1455. Tan inspirado está en esta guerra civil que comentar demasiado sobre este tema podría llevar a revelar partes importantes de la trama. La Guerra de las dos Rosas se bautizó así porque las dos casas inglesas llevaban esta flor en sus escudos. El caso es que hasta comparte el color de los estandartes: el rojo de Los Lannister-Lancaster y el blanco de los Stark-York. El final de esta guerra en la Inglaterra medieval hizo que se debilitara a la nobleza feudal mientras que el rey centralizado y único ganó poder, dando paso así al Renacimiento.

Jaime Lannister y Eddard Stark.

Daenerys es Anastasia Romanov

La pequeña de los Targaryen es, como la pequeña de los Romanov. Tuvo dos hermanos mayores que fallecieron y dejaron a la última en la línea de sucesión como única superviviente de la masacre a la que fue sometida su familia y, por lo tanto, ambas son herederas legítimas al trono. No acaban ahí los paralelismos: ambas escaparon de sus países de origen y las dos vivieron ocultas en el exilio durante años. En la versión bonita, claro.

Daenerys Targaryen.

Renly Baratheon y Loras Tyrell

Uno de los aspectos más polémicos y comentados de la serie fue la evidencia de la relación romántica entre el más joven de los Baratheon y el hermano menor de los Tyrel, pero lo cierto es que existen hechos históricos que avalan a R. R. Martin en este tema. En concreto, la inspiración procede de la amistad de Eduardo II de Inglaterra, primero príncipe y después rey, con Piers Gaveston, caballero guerrero y más tarde primer conde de Cornualles. No es solo que esté más que documentada su compañía física (pasaban mucho tiempo juntos), sino que además lo colmó de títulos y riquezas: hasta lo nombró regente.

Si se baja al detalle, los hay inquietantes: el rey y su fiel servidor huyeron juntos de Newcastle cuando los Lancaster atacaron la ciudad en 1312. Del mismo modo lo hicieron los de la ficción, que abandonaron de manera furtiva cuando los Lannister se hicieron definitivamente con el control de la corona. El famoso Torneo de la Mano en 'Juego de Tronos' también tiene relación con los torneos que celebraron la coronación de la esposa de Eduardo, en los que Gaveston llegó vestido con los colores reales y Eduardo escandalizó a la corte y a su familia política por hacer más caso a su caballero que a su esposa. Otros detalles son el éxito de Galveston en las justas, a imagen y semejanza Loras. Además, esta celebración tuvo lugar en un pueblo inglés llamado Kings Langley, de nombre muy parecido a Kings Landing (Desembarco del Rey en inglés). Martin no ha admitido ni desmentido la inspiración en ese enclave para bautizar a la capital de los Siete Reinos pero en 2013 HBO llevó hasta allí un acto promocional para el que la localidad cambió de nombre.

Loras Tyrell y Renly Baratheon.

Joffrey es Alfonso XIII

La verdad es que la historia está plagada de reyes niños caprichosos, déspotas, crueles y un poco psicópatas, así que Joffrey se podría asimilar con varios de ellos. Enrique III es uno de esos que encierran los suficientes paralelismos como para colar como inspiración histórica. Gobernó en el siglo XIII, ascendió al trono con nueve años y lo hizo en el contexto de la primera guerra de los Barones, un enfrentamiento entre casas nobles en el que su padre murió de disentería. Para la historia ha quedado su fuerte espiritualidad, su mal gobierno y su inclinación al derroche. Fue el abuelo de Eduardo II. La muerte de Joffrey, en su Boda Púrpura puede recordar a otro hecho histórico, el asesinato de Eustaquio IV de Blois, hijo aunque adulto de Esteban de Inglaterra. Este último punto ha sido confirmado por Martin, que ha reconocido la inspiración.

Pero para los españoles y para George R. R. Martin, norteamericano, Joffrey puede estar marcado por una figura histórica muy cercana: la de Alfonso XIII. Coronado desde su nacimiento, con su madre María Cristina como regente y con el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, España y EE UU libraron la Guerra de Cuba en 1868. En América se veía con estupor que un niño pudiera ser rey. Sus mentes republicanas no lo asimilaban y la propaganda se cebó con él. Lo calificaban como cruel, de métodos medievales, contrario a la civilización y otras lindezas. Pero no queda ahí la cosa porque los paralelismos empiezan con las vidas de sus progenitores. Alfonso XII era un adúltero irredento, dejó un reguero de hijos ilegítimos allí donde ponía un pie y se dice que María Cristina vivió su muerte con alivio, del mismo modo que lo hace Cersei con Robert.

Joffrey, en la serie, asaetea a una prostituta como parte de su particular juego sexual. Alfonso XIII tiene el honor de ser el rey que impulsó la industria pornográfica en España. Por último, una referencia cruzada. Se dice de Alfonso XII (padre de Alfonso XIII) que no era hijo de su padre oficial, Francisco de Asís y Borbón ya que éste era homosexual, por lo tanto, Alfonso XII realmente sería hijo del amante de su madre, Isabel II.

Joffrey Baratheon.

Su señor padre, Robert Baratheon, también tiene otro rey inspirador español. Uno de los mayores exponentes políticos del Siglo de Oro, Felipe IV es su alter ego en la historia. Ambos reyes, el de ficción y el de la realidad llegaron al trono cubiertos de entusiasmo y de esperanza y los dos dejan de reinar muy pronto: Robert delega en Jon Arryn y Felipe IV en el Conde Duque de Olivares para dedicarse a los pequeños laceres de la vida: fornicar, comer y cazar. Los dos dejaron hijos bastardos por todas partes. Si lo de Robert parece exagerado, se dice que Felipe IV llegó a tener más de cien hijos ilegítimos. Tanto el rey de Poniente como el de España perdieron a sus hijos primogénitos. Robert no sabe que los hijos de Cersei no son suyos y así muere. Sin embargo, Felipe IV tuvo que casarse con su prima cuando tenía ya más de 40 años y concebir a toda prisa para proporcionar un heredero.

Incestos 'made in' Targaryen

Los Targaryen se casan y mantienen relaciones para mantener la pureza de su familia. Algo así como lo hacía la antigua dinastía ptolemaica en el Egipto de los faraones. Los dos son linajes antiguos y preocupados por su origen divino y su herencia. Es más, los ptolomeos provenían de Grecia y, por lo tanto, eran una familia extranjera, como lo son los Targaryen, procedentes de la antigua Valyria, pero reinantes en Poniente. Su desalojo del trono fue el mismo: los expulsaron sus antiguos socios, ante la imposibilidad de entrar en el juego de tronos al casarse entre ellos.

Cersei y Jaime

Es una de las referencias más claras de la historia. El incesto de los mellizos Lannister tiene una clara correspondencia entre César y Lucrecia Borgia hasta el punto de que el marido de ésta les acusó de incesto. Además, el padre de Lucrecia, como hace Tywin con Cersei, le concierta varios matrimonios de conveniencia para mantener el poder.

Y sí, Tywin Lannister, la Mano del Rey, sería Rodrigo Borgia, (nombrado Papa Alejandro VI), se convirtió en la Mano del Rey. A Lucrecia y César se les atribuyó un hijo conjunto, en el caso de Jaime y Cersei serían tres. Por otra parte, las dos parejas comparten la existencia de un hermano pequeño despreciado y humillado por sus padres. Rodrigo Borgia llegó a encerrar a Jofré Borgia en el Castillo del Ángel en Roma, aunque contaba con la amistad de su hermana Lucrecia. En 'Juego de tronos' es Jaime quien apoya a Tyrion. En la realidad todo esto ocurrió durante las guerras italianas que empezaron en el sur de Europa en 1494, diez años después del final de las de las Dos Rosas y la prueba que riza el rizo es la pronunciación, en inglés, de César y Cersei. Otras referencias son el matrimonio entre Robert y Cersei que correspondería al enlace entre Enrique IV y Margarita de Anjou.

Jaime y Cersei Lannister.

Aegon I 'El Conquistador' y Guillermo I 'El Conquistador'

Qué decir cuando hasta los apodos son el mismo. Los paralelismos entre estos dos personajes son evidentes. Los dos tienen su origen en países extranjeros y se presentan en otro país para comenzar su conquista por medio de la guerra y gracias a su gran poder militar. En el caso de Aegon, además, cuenta con dragones. En Poniente consigue unificar los Siete Reinos después de vencer a Harren el Negro, representante de la Edad Media más profunda. Guillermo II de Normandía, después Guillermo I de Inglaterra, era eso, normando, conquistó Inglaterra al Rey Harold II, el último rey sajón, fallecido en la batalla de Hastings defendiendo su reino tal y como lo hizo Harren.

La Julia Maesa de Altojarín y los Tyrrel con dos erres

Una de las familias más poderosas de Poniente son los Tyrell de Altojardín. Su figura más destacada es Olenna Tyrell, la abuela de Margaery y auténtica jefa de su casa. Podría pasar perfectamente por la mama italiana, o más bien por nonna. A pesar de la similitud en el apellido, de Tyrel con una erre a Tyrrel con dos, estos últimos fueron una familia cuyo último cabeza de familia, James Tyrrell, sirvió al Rey Ricardo III, el último York en el trono antes de los Tudor.

Pero no, los Tyrel no son los Tyrrel. Tienen más en común con los propios Tudor y sobre todo, con una dinastía de la antigua Roma: Los Severos. Esta referencia es particularmente clara en el caso de la matriarca Tyrell: Olenna, también conocida como Reina de las Espinas. Ella es una de las grandes matronas de la historia: Julia Maesa. Julia era de Siria (del sur) y solo visitaba Roma de vez en cuando. Además fue cuñada, tía y abuela de cinco emperadores romanos, varios de los cuales consiguió entronar ella misma. Porque sí, entre la dinastía de los Severos ellos se sentaban en las sillas y ellas manejaban los hilos Julia Maesa, su hermana Julia Domma y sus hijas, Julia Mamea y Julia Soemia eran quienes detentaban realmente el poder. Todo un matriarcado encubierto.

La mayor coincidencia entre Julia y Olenna es el emperador Heliogábalo: el primer transexual reconocido de la historia. La Reina de las Espinas tiene a su nieto Loras, que es homosexual. No paran ahí las cosas: Heliogábalo subió al trono aupado por Julia Maesa tal y como coloca Olenna a Margaery. A la matrona le sale muy mal la jugada puesto que su nieto resulta ser tan cruel, inconsistente, caprichoso y pervertido como Joffrey. Ante las constantes polémicas y transgresiones, Julia decide acabar con la vida de su nieto tal y como lo hace Olenna con el marido de su nieta. Con la muerte del hermano mayor llega el reinado del pequeño, mucho más dócil y manejable en ambos casos.

Olenna Tyrell.

Sin parentescos nobles

Sin duda, si hay personajes interesantes y misteriosos en 'Juego de tronos' son Melisandre, Varys y Meñique. En los dos primeros casos carecen de sangre noble. En el caso del tercero, su familia es menor. Sin parentescos importantes puede que sea más complicado buscar antecedentes históricos. Es en Melisandre donde más personajes de la historia se pueden ver reflejados: por el poder del sexo y la religión podría ser Ana Bolena, la mujer por la que Enrique VIII abandonó a su mujer, Catalina de Aragón, y abrazó la Reforma. También planea la sombra del vallisoletano Torquemada, confesor de Isabel la Católica y el máximo exponente de la Inquisición en España. Puede que la sacerdotisa roja sea Rasputín, ese misterioso monje que se introdujo e introdujo en la corte de los zares la extravagancia sexual y terminó por controlar a la zarina.

Melisandre es muchos y no es nadie. Es el poder del sexo, es la devoción sin contemplaciones y es uno de los personajes que más parece saber del trasfondo de la saga, pero eso, se verá según avance la historia.

El caso opuesto lo tenemos en Ana Bolena. Ella es el personaje histórico que todo el mundo busca y claro, encuentra por todas partes. Lo más evidente, lo físico, está en Natalie Dormer, la actriz que encarnaba a Ana Bolena en la serie de los Tudor hace lo propio con Margaery Tyrell en 'Juego de tronos'. A pesar de que algunos ven en Cersei a Ana Bolena por ser acusada de incesto, lo cierto es que es Robert el que recuerda a Enrique VII. Por lo tanto, Margaery sigue siendo la Bolena oficial de la saga. Al lío: En todo este tema Sansa sería Catalina de Aragón y Margaery, Ana Bolena. Sansa es de mayor alcurnia que Margaery, sin embargo, como en el caso histórico las dos se hacen amigas y la segunda acaba por desplazar a la primera como reina. Tanto Ana Bolena como Margery Tyrell consiguen colar a su hermano en los asuntos de palacio y aumentar la influencia familiar en la corona.

Melisandre.

El Muro y el Muro de Adriano

Es una de las referencias más claras. El conocido Muro de Adriano marcaba el fin del Imperio Romano y de paso frenaba a las tribus bárbaras del norte, sobre todo de los pictos, de lo que hoy es el Reino Unido (más allá de ese muro la actual Escocia). El Muro de hielo tiene unas dimensiones casi inabarcables: 480 kilómetros de largo y 213 metros de alto. Por supuesto, el muro romano no se acerca ni de lejos a estas medidas: 147 kilómetros de largo y 5 metros de alto.

El mapa de Poniente guarda un gran parecido con el de las Islas Británicas y hasta la ubicación del Muro en él es muy parecida. Fuera de sus fronteras todo era considerado salvaje y desconocido.

Otra referencia romana está en uno de los personajes más queridos de la saga (si no el que más): Tyrion. El pequeño de los Lannister podría ser Tiberio Claudio César Augusto Germánico, al que se apartó del poder durante años por sus deformidades físicas. Calígula le hizo senador y llegó a ser emperador en la época en la que Roma conquistó Britannia y el César se descubrió como un gran estratega militar y político muy querido por su pueblo.

El Muro de 'Juego de tronos'.

El fuego valyrio/griego

Es verde y posee la mayor capacidad destructiva de un arma en Poniente. Arde incluso en el agua, lo que le otorga un poder casi mágico. En la realidad, el imperio bizantino usó, durante años, un arma muy parecida conocida como fuego griego. Esta sustancia química ardía sobre y bajo el agua, fluido que incluso aumentaba su poder y, gracias a él, el imperio de Bizancio consiguió parar, en varias ocasiones, la expansión del Islam. Causaba un gran temor entre los enemigos del imperio. Aún hoy, se desconoce su fórmula creada por alquimistas de Alejandría. Por eso, siempre que se hace referencia a los hechos históricos de 'Juego de tronos' se compara la batalla de Aguasnegras y el asedio a Desembarco del Rey al que sufrió Constantinopla por parte del Califato.

El fuego Valyrio.

La Boda Roja y la Cena Negra

Sí, el capítulo más oscuro de 'Juego de tronos' tiene su fiel reflejo en la historia y no una sino dos veces, según ha reconocido el propio George R. R. Martin. A la primera se la conoció como Cena Negra y estuvo protagonizada por varios clanes escoceses. La familia Douglas estaba ganando demasiado poder en opinión de otras familias así que se invitó a los dos hermanos cabezas del clan a una gran cena en la que estuvo presente hasta el Rey Jacobo II. En ella, se les sirvió una cabeza de toro negro, símbolo de muerte. Allí mismo se les juzgó y se les decapitó. Se cree que fue el propio tío de los hermanos quién los traicionó ya que heredó el clan y consiguió una gran influencia en la corte. En esa cena se violó una de las leyes no escritas de la Edad Media. Tal y como sucede en 'Juego de tronos', después de compartir mesa y mantel con el anfitrión no se les puede traicionar y mucho menos matar.

El segundo hecho histórico que refleja la Boda Roja es la masacre de Glencoe. También sucedió en Escocia, en esta ocasión en el siglo XVII. El clan MacDonald no había jurado lealtad al rey Guillermo de Orange así que los Campbell les invitaron a un gran festín. Cuando todo acabó y estaban durmiendo los mataron. Las mujeres y niños que consiguieron escapar finalmente murieron a la intemperie.

La Boda Roja.

Y una curiosidad. En 'Canción de Hielo y Fuego' los inviernos y los veranos duran años. Son excepciones, pero en la historia ha habido años sin verano. El más conocido es el de 1816, seguramente porque es el que mejor documentado está.

Por el camino se quedan todavía, toda la familia Greyjoy (los de las Islas del hierro son vikingos), todo lo que se cuece en Dorne (esa cultura mediterráena on-fire), Los príncipes de la torre, los dothraki son los hunos y los mongoles, Invernalia es Escocia, Valyria es la Antigua Grecia o Roma, los mercenarios como los Titiriteros Sangrientos o la Compañía Dorada recuerdan a las unidades de soldados de fortuna que proliferaron durante la Baja Edad Media y el Renacimiento (Compañías Libres y Condottieri), los guardianes del Muro se parecen a los Templarios, Las Ciudades Libres podrían ser la Italia del Renacimiento, los Inmaculados recuerdan a los espartanos, criados desde niños para la guerra, aunque también podrían tener su reflejo en los mamelucos, por ser esclavos. y así.