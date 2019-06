Guía de vocablos seriéfilos: para saber de qué hablan los que saben de series

Con la edad dorada de las series, es materialmente imposible seguir todas las producciones que salen a la luz, las novedades, las antiguas, cuál es la mejor, la peor… Si además nuestro dominio del inglés brilla por su ausencia, se vuelve complicado hasta ponerse al día. Por eso, para alentar a los seriéfilos novatos y saber de qué hablan los que saben de series, aquí va una pequeña guía de vocablos relacionados con las series, en orden alfabético.

Back Nine: es un término que ha caído relativamente en desuso porque pocas series ya afrontan su primera temporada con 22 episodios. Antes solían comenzar con una tanda de trece episodios. Si lograba el mínimo de audiencia que cada cadena exige en función de su media en esa franja horaria, se añadían 9 capítulos adicionales para sumar un total de 22 episodios por temporada. Por ejemplo, 'Once Upon a Time' recibió el encargo 'back nine' a las pocas semanas de su estreno. La serie terminó el año pasado tras siete temporadas.

Binge-watching: se ha puesto bastante de moda últimamente, gracias a la costumbre de visionar muchos capítulos seguidos de una misma serie. Figuradamente, se podría comparar con la expresión 'maratón de una serie' o 'atracón'. Pero el término inglés sugiere, quizás, algo más de obsesión que el mero visionado de varios capítulos. Por cierto que esta semana hemos recomendado varias series en 'La Butaca' para hacerse uno o muchos de estos durante el verano.

Seis series para un 'Binge-wathcing'.

Cliffhanger: este término literalmente significa 'quedarse colgado del acantilado o del abismo'. Remite al clímax de tensión o intriga de una trama particular del guion que deja al espectador en suspense total, y no continúa porque el capítulo, la temporada o incluso la serie entera se acaba entonces. (Por cierto, 'Cliffhanger' es el título original de la película de Sylvester Stallone que en España se tituló 'Máximo riesgo'). Ahí va el final definitivo de la última temporada de 'Los Soprano', el ejemplo perfecto de un 'cliffhanger' de fin de serie (Muchos seguimos preguntándonos qué significaba…).

Cold opening: es una técnica con la que se comienza el episodio con algunos minutos de la narración para, a continuación, seguir con los títulos de crédito. Es muy habitual, hasta el punto de que a veces uno se olvida de que no había visto la introducción.

Crossover: hace referencia a la 'intromisión' de un personaje (o varios) de una serie en un (o varios) capítulo de otra serie. No remite a un simple cameo, sino que en un 'crossover' fundamentalmente tiene que aparecer el personaje como tal de una serie en la otra. Un ejemplo sería que apareciera el doctor House en 'Urgencias' o Horatio Caine (de 'CSI Miami') como el investigador Caine en 'CSI Nueva York'. Cabe recordar, por ejemplo, que 'Melrose Place' comenzó con un crossover en el que Kelly, de 'Sensación de vivir', se quedaba prendado de Jake; o que en 'Friends' los doctores Ross y Carter de 'Urgencias' hacían acto de presencia.

Rachel y Mónica, con los doctores Ross y Carter.

Dramedia: describe que un argumento mezcla drama y comedia en la misma producción.

Filler: episodios que no avanzan la narración pero que muestran otra perspectiva del argumento, por ejemplo, ubicándose en el punto de vista de un personaje concreto. O también un simple episodio de relleno por falta de creatividad de los guionistas.

Flashback: recurso audiovisual que rompe la secuencia cronológica de la acción para trasladar la narración a algún momento en el pasado. Su uso es muy habitual.

Flashforward: al revés que el flashback, la secuencia describe acontecimientos del futuro, que están por llegar. Es un recurso que 'Perdidos' empleó asiduamente.

Vídeo.

Haters: son los espectadores que se dedican a criticar y despotricar sobre las tramas, los personajes o los episodios de una serie que odian.

Hiatus (Hiato): parón temporal de la emisión de una serie, a modo de descanso a mitad de temporada. La duración del descanso varía según la serie, la cadena, la productora, etc.

Intro: son los títulos de crédito del inicio, en muchos casos, auténticas obras de arte audiovisual. Algunos remiten a instantes de la trama; otros no, pero suelen resultar de lo más interesantes.

McGuffin: acuñado por el maestro Alfred Hitchcock, este término se refiere a todas aquellas tramas de un guión que no concluyen porque carecen de interés para el desenlace final. Pueden referirse a personajes en concreto, que pueden ser secundarios, o a las propias tramas no principales de una serie.

Midseason: periodo de la temporada de series en EE UU que cubre los meses de enero hasta mayo. Suele utilizarse con series de temporadas cortas (alrededor de 13 episodios) que se emplean para cubrir a series con un parón largo o series que han sido canceladas anticipadamente.

Prime time: se utiliza para hablar del conjunto de programas de la parrilla que cubre la emisión principal de la noche y que corresponde a la hora de máxima audiencia. En España el prime time comienza a partir de las 20.30; se entiende como segundo horario de 'prime time' las emisiones de sobremesa entre las 15:00 y las 16:00.

Promo: tráiler muy corto, que aparece normalmente al final de cada episodio, en el que la cadena anuncia el próximo capítulo.

Remake: producción de una serie previamente emitida por otra cadena u otro país. Un ejemplo notorio es la serie sueco-danesa 'Bron', que ha tenido remake estadounidense en 'The bridge'. También hay casos de producciones españoles, que registraron gran éxito en su día y tuvieron sus respectivas adaptaciones, como 'Los misterios de Laura', 'El internado', 'Física o química'. En el cine, los 'remakes' suelen adaptar producciones antiguas que en su momento tuvieron gran repercusión y que buscan (generalmente con poco acierto) ofrecer una perspectiva diferente del éxito de antaño paliando la escasa creatividad de las propuestas de guiones.

Vídeo.

Reboot: sucede cuando una productora o cadena decide reiniciar desde el principio toda una serie, mejorando la historia y los fallos cometidos. A partir de la base de la serie original, reescribe su propia historia. Un ejemplo, que fracasó estrepitosamente, fue 'Ironside' en 2013; NBC la canceló tras sólo tres episodios. 'MacGyver' o 'Embrujadas' son otros ejemplos recientes.

Screening: los preestrenos, pases o visionados que las cadenas hacen de sus estrenos a las que se invita a prensa especializada y blogueros, así como ojeadores de cadenas extranjeras para animarles a que compren las series.

Series Premiere: el piloto de una serie; el primer capítulo de la primera temporada. Es el estreno de una serie, sobre el que los 'mandamases' de las cadenas o productoras deciden si se rueda toda la temporada o no. Es clave para los guionistas y los productores de una serie, por lo que suelen incluir los mejores elementos de una producción.

Season Premiere: se trata del primer capítulo de una temporada, siempre que no sea la primera.

Season Finale: es el último capítulo de una temporada.

Series Finale: el último capítulo en la historia de una serie.

Spin off: son las series o películas que surgen a partir de uno (o varios) de los personajes secundarios de una serie concreta, que tiene tanto éxito que le escriben una serie con la trama centrada en él. Hay muchos ejemplos: 'Joey' con 'Friends'; 'Sin cita previa', de 'Anatomía de Grey', 'Better Call Saul', de 'Breaking Bad'…

Vídeo.

Spoiler: este es de los más habituales y comunes. La traducción aproximada al español sería 'reventa-tramas' o 'destripa-tramas'. Procede del verbo inglés 'to spoil', que significa arruinar, estropear, malcriar… Y se refiere a todos aquellos 'bocachanclas' que tienen el dudoso don de destripar la trama principal del capítulo de la serie que aún no has tenido ocasión de ver (también lo hacen con las películas). Se emplea mucho en las webs de series, así que seguro que lo habréis visto más de una vez. Ojo, cuando aparece, es seguro que a continuación se destapará un hecho relevante de la trama.

Teaser: es el breve anuncio de una nueva temporada de una serie. Suelen ser piezas muy cortas que recuperan algún elemento de la trama de la anterior temporada para abrir boca con la próxima. No desvelan ningún dato clave de la serie ni adelantan tramas, pero sirven para abrir boca, para crear expectación.

Upfront: son presentaciones de nuevas series para que los anunciantes se animen a invertir en función del público que quieren atraer. Son una primera toma de contacto con la temporada que viene. Las programaciones desvelan cuáles son las grandes apuestas de los canales, qué estrategias tienen previstas para sobreponerse a los fracasos del año anterior y qué series probablemente fracasarán.