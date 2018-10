Greg Nicotero: «'The Walking Dead' es una sátira de la sociedad de consumo» Greg Nicotero. / Efe Festival de Sitges Productor, director y maquillador de 'The Walking Dead', asegura que, pese a que ayer se estrenó su novena temporada, hay espacio para «tres o cuatro más» BOQUERINI . Martes, 9 octubre 2018, 20:03

No es la primera vez que Greg Nicotero, productor, director y hasta maquillador de 'The Walking Dead', visita el Festival de Sitges. Ya en 2015, el artista recibía el premio Máquina del Tiempo, un galardón que reconocía sus espectaculares creaciones. Este martes Nicotero se colocaba delante de los micrófonos de la rueda de prensa que anunciaba la llegada de la novena temporada de la serie de Fox para explicar que en esta ocasión se profundizará más en los personajes, «con más emociones y más sentimientos». «La historia -continúa Nicotero- va evolucionando y toma un tono diferente».

En este sentido, el creador ha recordado que «a menudo, en las películas fantásticas, son los artistas del maquillaje quienes señalan la dirección en la que un producto debe ir desde el punto de vista artístico». Y apostilla: «Como en 'The Walking Dead' soy director, productor y maquillador, puedo apretar más en esa dirección».

Nicotero ha recordado la evolución del cine de zombies, desde que comenzó trabajando a las órdenes de George Romero en 'El día de los muertos' y ha dejado que, pese a la nueva juventud que vive el género, «para las películas de zombies siempre habrá un espacio mientras haya buenas historias. Lo interesante es que los guionistas encuentren giros que las hagan más frescas».

Sobre las diferencias entre los zombies de Romero y los de ahora, Nicotero ha desvelado: «El universo de George Romero se ha movido siempre en la crítica social, en la crítica a la guerra y al militarismo. 'The Walking Dead', en cambio, es una sátira de la sociedad de consumo. En el universo de Romero se ve cómo los zombies van evolucionando, mientras que 'The Walking Dead' es una especie de western, una lucha con los indios, en el fondo una lucha por la supervivencia. Y yo me siento muy orgulloso que gracias a 'The Walking Dead' la gente regrese al universo de Romero».

Por otro lado, Nicotero ha augurado que hay 'The Walking Dead' para rato. «La serie me ha dado la oportunidad de seguir trabajando en lo que me gusta, en contacto con actores y técnicos. No se ha hablado del final de 'The Walking Dead', pero podría tener tres o cuatro temporadas más. Ahora es cuando empiezan a aparecer personajes interesantes», concluye.