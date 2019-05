'Folklore', terror asiático en seis píldoras Un fotograma de 'El amor de una madre'. Nueva serie Cineastas de Indonesia, Japón, Singapur, Tailandia, Malasia y Corea del Sur dan su visión del género en seis historias para la división asiática de HBO IKER CORTÉS Madrid Martes, 7 mayo 2019, 17:07

Que el cine de terror asiático cuenta con unos códigos y unas formas distintas a las del terror occidental es un hecho. Solo hay que echar un vistazo a algunos de sus filmes -'The Ring', 'Ju-On', 'A Tale of Two Sisters', 'Audition', 'Onibaba' o 'Hausu'- para comprobar que, en gran medida, las historias de terror orientales hunden sus raíces en elementos de su tradición. Los mitos, el folclore, la familia y, sobre todo, los fantasmas son casi obligados a la hora de acercarse al fantástico asiático. Por eso es tan interesante la propuesta que HBO Asia ha dejado sobre la mesa. Creada por Eric Khoo, 'Folklore' reúne a seis cineastas de Indonesia, Japón, Singapur, Tailandia, Malasia y Corea del Sur para contar otras tantas historias de género. Como corresponde a tal disparidad de criterios, la producción, que atesora un ritmo por lo general pausado, tiene altibajos, pero mantiene un buen nivel.

1 Dirigido por Joko Anwar El amor de una madre

Dirigido por el indonesio Joko Anwar, el primer capítulo pone al espectador sobre la pista de una mujer y su hijo, Jody. Desde que falleciera el padre de éste en un accidente de coche, ambos están pasando grandes penurias económicas que ella intenta solventar limpiando viviendas. Justo cuando llevan seis meses sin pagar el alquiler, la joven encuentra un trabajo: deberá limpiar una casa cuyo propietario ha dejado abandonada. Agobiada por las facturas, decide irse a vivir con el crío a la casa. Sin embargo, los acontecimientos se precipitarán cuando descubra que no están solos en la vivienda. Con una fotografía más que interesante y un uso del sonido muy sugerente, el capítulo tiene detalles ciertamente espeluznantes -esa momento onírico en el que se le pregunta a una artista cómo ha logrado compaginar su carrera con la crianza de un niño y ésta responde que acuchillándolo- y sirve de pretexto para describir y ahondar en algunos de los problemas sociales que sacuden el país.

2 Dirigido por Takumi Saitô Tatami

Especialmente interesante es 'Tatami', el capítulo dirigido por el japonés Takumi Saitô, que comienza con una leyenda sobreimpresa en la pantalla. El texto viene a decir que los tatamis han acompañado a los japoneses desde tiempos inmemoriales, pues en ellos es donde duermen y descansan. A lo largo de los siglos, los japoneses van dejando su huella en ellos y no solo recogen la dicha y la felicidad, sino también la enemistad y el resentimiento. Y es interesante, sobre todo, por la forma en la que cineasta juega con el sonido. La cosa tiene miga y es que Makoto, el periodista protagonista de la historia, es sordo. Interesado por la leyenda, acude a un bloque de viviendas vacío a fotografíar este tipo de esteras. Al finalizar el trabajo, un mensaje de texto -hasta bien entrado el episodio no escucharemos el primer diálogo- de su madre le indica que su padre ha muerto. Makoto acude al velatorio y en su antiguo hogar empieza a tener sueños que le devuelven al pasado y a un oscuro hecho que rodea a sus padres. Pese a que la resolución del capítulo resulta algo tosca, que no sencilla, 'Tatami' se degusta con verdadero placer.

3 Dirigido por Eric Khoo Escoria

No hay sorpresas en el tercer episodio de 'Folklore'. Dirigido por el 'showrunner' de la serie, 'Escoria' presenta la típica historia de fantasmas asiática. Ambientado en Singapur, el capítulo comienza con el hallazgo del cadáver de una menor, con un enorme clavo en la nuca, en las obras de unas viviendas junto a un frondoso bosque. Consciente de que avisar a las autoridades puede retrasar la construcción así como frenar a los potenciales compradores, el promotor Kang, un empresario hortera y amante del lujo, ordena a su subordinado Lim incinerar el cuerpo. El jefe de obra encomienda dicha tarea a Peng, un inmigrante que ha dejado a su hija con la abuela, para tratar de reunir un poco de dinero. Sin embargo, Peng decide enterrar el cadáver en otro lugar. La muchacha pronto se transformará en Pontianak y se cobrará su venganza. Esta narración un tanto clásica y maniquea sirve también de pretexto para abordar temas como la explotación laboral o las barrera idiomáticas a las que se enfrentan los trabajadores que acuden a otros países a probar fortuna. No está mal.

4 Dirigido por Pen-ek Ratanaruang Pob

Se agradece la apuesta por el humor negro de 'Pob'. El tailandés Pen-ek Ratanaruang firma el cuarto episodio de la serie y lo hace, en su mayor parte, en un exquisito blanco y negro. El argumento gira aquí en torno a un bloguero de una redacción online con problemas económicos -no puede hacer frente a los gastos de su coche porque está pagando los cuidados de su madre en el hospital- que acude a cubrir un suceso. Allí la escena es dantesca: Paul Conrad (excelente Thomas Burton van Blarcom en esa caricatura del americano agresivo y hablador), un estadounidense que lleva quince días viviendo en Bangkok, ha aparecido en el suelo de su cocina con todas las vísceras fuera. La Policía apenas ofrece datos pero deambulando por la vivienda, el periodista se encuentra con un fantasma que pasa a relatarle lo que ha pasado. «Por lo menos eres respetuoso, no como ese gilipollas blanco. Por culpa de ese mamón estoy aquí. ¿Quieres saber qué pasó? Sientate», le dice el espectro visiblemente enfadado. «Siéntese usted también», le pide el periodista. «Soy un fantasma, si me siento no doy tanto miedo», le contesta. Es, con toda probabilidad, más diferente de toda la serie y por eso resulta un acierto aunque la narración a veces se resienta.

5 Dirigido por Ho Yuhang Toyol

La de Ho Yuhang es, quizá, la peor de las seis historias. 'Toyol' comienza con la muerte de una joven y su bebe abandonados tras una explosión de gas en su vivienda. A partir de ahí la historia se centra en el extraño suceso que ha ocurrido en una pequeña localidad de Malasia: miles de peces han aparecido muertos en un embalse. El responsable político de la localidad promete atajar el problema y encontrar al responsable. Pide a la población confianza pero el trabajo de un chamán no da los resultados requeridos. Sin embargo, otra mujer con un pasado oscuro logrará devolver la riqueza a la localidad.

6 Dirigido por Lee Sang-woo Mongdal

De Corea del Sur proviene el último episodio de 'Folklore'. Dirigido por Lee Sang-woo, 'Mongdal' coloca el foco sobre Dong-joo, un joven desequilibrado y con evidentes problemas para controlar su ira, que se enamora de Seo-woo, una muchacha de su clase, que a su vez sale con otro chaval, Tae-seok. Ya el inicio onírico del capítulo pone sobreaviso al espectador -Dong-joo clava su lápiz sobre los ojos de Tae-seok en una fotografía y éste rompe a sangrar por las cuencas-, en un episodio que sirve para hablar sobre los celos y el amor mal entendido pero que pronto discurre hacia senderos más fantasmagóricos, cuando la madre de Dong-joo, la directora del instituto, incapaz de controlarle, comienza a apoyarle. Intenso y desquiciante, 'Mongdal' contiene algunas de las escenas más terroríficas del conjunto y resulta un buen broche para una serie que, si bien no es perfecta, si es un buen espejo de cómo asia hace género.