Los estrenos de series del mes de octubre de 2019 Un fotograma de 'Watchmen'. 'Batwoman', 'Watchmen', 'Vida perfecta' y el esperado regreso de 'Veronica Mars', entre las series que verán la luz este mes IKER CORTÉS Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 20:54

¡Vaya octubre tenemos por delante! Además de los estrenos de los que vamos a hablar a lo largo de este artículo, regresan a la parrilla de las plataformas de vídeo bajo demanda nuevas temporadas de algunas de las series más interesantes del momento. Ahí están, por ejemplo, la segunda temporada de 'Sorry For Your Loss' (1 de octubre, en Facebook Watch), la tercera de 'El joven Sheldon' (3 de octubre, en Movistar Series), la quinta de 'Peaky Blinders' (4 de octubre, en Netflix), y las terceras de 'Goliath' (4 de octubre, en Amazon Prime Video) y 'Big Mouth' (4 de octubre, en Netflix). El 7 de octubre, 'The Walking Dead' afrontará su décima temporada en Fox; 'Get Shorty', la tercera en HBO; 'Supergirl', la quinta en HBO, y 'Mr. Robot', la cuarta y última en Movistar Series. Otros regresos sonados son los de 'La casa de las flores', que enfila su segunda temporada en Netflix el próximo 18 de octubre. Ese mismo día, Amazon recibirá el estreno de la segunda tanda de episodios de 'The Purge'. La segunda temporada de 'Castle Rock' llegará a Movistar Series el 24 de octubre. Un día más tarde, hará lo propio la segunda de 'El método Kominsky' en Netflix. Y si hablamos de series que dicen adiós, hablamos de 'BoJack Horseman', que estrenará su sexta y última temporada el 25 de octubre en Netflix y 'Silicon Valley', que hará lo propio el 28 de octubre en HBO España y Movistar +. Pero vayamos a los grandes estrenos del mes.

Sky, 3 de octubre Catalina la Grande

Vídeo. El tráiler de 'Catalina la Grande'.

La ganadora del Oscar Helen Mirren da vida a la emperatriz rusa en esta miniserie de cuatro capítulos que retrata los últimos años de reinado de Catalina la Grande y su apasionada aventura con Grigory Potemkin, en un drama repleto de escándalos, intrigas y conflictos, que recoge el periodo en el que se forjó la reputación de Rusia como una de las grandes potencias mundiales en el siglo XVIII.

Atresplayer Premium, 6 de octubre Cuatro bodas y un funeral

Vídeo. El tráiler de 'Cuatro bodas y un funeral'.

Sí, la comedia romántica que protagonizaron Hugh Grant y Andie MacDowell regresa en forma de serie. La plataforma Hulu, propiedad de Disney, está detrás de este remake compuesto por diez episodios, una de las tarjetas de presentación de Atresplayer Premium, la nueva plataforma de Atresmedia. Aquí la protagonista es Maya (Nathalie Emmanuel), la joven directora de comunicación de la campaña política de un senador de Nueva York, que recibe la invitación para la boda de su compañera de colegio. Viajará a Londres, donde se reencontrará con sus viejas amistades en medio de una crisis personal y laboral. Richard Curtis, escritor del libreto original y de títulos como 'Love Actually', participa como productor ejecutivo en un proyecto que también cuenta con Andie MacDowell en el papel de la madre de uno de los protagonistas.

HBO, 7 de octubre Batwoman

Vídeo. El tráiler de 'Batwoman'.

A rebufo de 'Gotham', la serie basada en el universo de Batman, Warner y DC lanzan 'Batwoman'. Ruby Rose dará vida a Kate Cane, la enmascarada que tratará de restablecer el orden en la ciudad tras la misteriosa desaparición de Batman hace ahora tres años. Ojito con la serie porque la protagonista cuenta que estuvo a punto de quedarse paralítica durante el rodaje pues una hernia discal casi le secciona la espina dorsal. «Tenía dolor crónico y había dejado de sentir los brazos», ha asegurado tras la operación.

Netflix, 10 de octubre El camino

Vídeo. El tráiler de 'El camino'.

Estás en lo cierto, 'El camino' no es una serie. Así que, ¿qué leches pinta aquí? Bueno, nos parecía lógico meterla porque es un largometraje que sirve de continuación a 'Breaking Bad', una de las mejores series de los últimos años. Detrás de la cinta está el responsable de la serie original, Vince Gilligan, tanto al libreto como a la dirección. La película seguirá los pasos de Jesse Pinkman (Aaron Paul) tras los hechos acontecidos al final de la ficción televisiva. Ganas es poco.

#0 de Movistar, 11 de octubre La guerra de los mundos

Vídeo. El tráiler de 'La guerra de los mundos'.

Enésima adaptación del relato de H. G. Wells, esta vez en formato miniserie. A diferencia de la última iteración cinematográfica, interpretada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg, esta tiene lugar en la Inglaterra de 1906. El choque de un meteorito sobre el planeta Tierra desata una invasión a manos de una raza alienígena de origen desconocido. Protagonizan la historia George (Rafe Spall) y Amy (Eleanor Tomlinson) que ven cómo su oportunidad de empezar una nueva vida juntos se va al garete.

TNT, 15 de octubre Veronica Mars

Vídeo. El tráiler de 'Veronica Mars'.

Vale, con esta nos hemos saltado una vez más las reglas. Porque 'Veronica Mars' no es una serie nueva. De hecho, la ficción de Rob Thomas sobre una estudiante (Kristen Bell) que, en sus ratos libres, sigue los pasos de su padre y hace las veces de investigadora privada contó con tres temporadas que se emitieron entre 2004 y 2007. Años después de la cancelación del serial, Thomas y Bell levantaron un largometraje financiado en Kickstarter que se estrenó en 2014. Ahora Hulu ha dado luz verde a otros ocho capítulos que serán los que se estrenen el 15 de octubre.

Netflix, 18 de octubre Cómo vivir contigo mismo

Vídeo. El tráiler de 'Cómo vivir contigo mismo'.

No pinta mal esta serie de Netflix con un componente de ciencia ficción. Miles (Paul Rudd) es un cincuentón que no atraviesa su mejor momento. Bajo la promesa de una vida mejor, decide someterse a un tratamiento que promete hacerle la vida más fácil. Los problemas empiezan cuando descubre que ha sido reemplazado por una versión mejorada de sí mismo. Un doppelganger en toda regla que podría resultar más que interesante.

Amazon Prime Video, 18 de octubre Modern Love

Vídeo. El tráiler de 'Modern Love'.

¿Existe una serie basada en una columna de 'The New York Times'? Existe una serie basada en una columna de 'The New York Times'. Se llama 'Modern Love', como la columna, y está compuesta por distintas historias que muestran distintas formas de amar. Anne Hathaway, Tina Fey, John Slattery, Julia Garner, John Gallagher Jr. y Cristin Milioti son solo algunos de sus actores.

Movistar+, 18 de octubre Vida perfecta

Vídeo. El tráiler de 'Vida perfecta'.

La serie de Leticia Dolera no empezó con buen pie. A pocos días del inicio del rodaje, la directora decidió prescindir de la actriz inicialmente prevista para uno de los tres papeles protagonistas de la serie, Aina Clotet, por haberse quedado embarazada. Clotet expresó públicamente su disgusto y Dolera, destacada activista feminista, argumentó que su personaje aparecía mostrando su cuerpo en numerosas ocasiones, además de no querer tener otro hijo bajo ningún concepto. Quizá por ello se ha cambiado el título de una serie que inicialmente se llamó 'Déjate llevar'. 'Vida perfecta' finalmente se estrenará el 18 de octubre, pero ya se ha dejado ver en el Festival de San Sebastián y se ha llevado dos importantes galardones del certamen Canneseries. Pinta muy bien.

Hbo, 21 de octubre Watchmen

Vídeo. El tráiler de 'Watchmen'.

HBO parece abonada a las series de superhéroes últimamente. Después de la magistral 'The Boys', llega 'Watchmen'. El cómic de culto escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons ya tuvo una adaptación cinematográfica a manos de Zack Snyder. La cosa es que en esta ocasión está detrás Damon Lindelof, como creador y productor ejecutivo. ¿Que quién es Lindelof? Pues la persona detrás de éxitos como 'Perdidos' o 'The Leftovers'. Regina King, Don Johnson o Jeremy Irons son la cara visible de esta superproducción de HBO.

HBO, 28 de octubre Mrs. Fletcher

Vídeo. El tráiler de 'Mrs. Fletcher'.

Esta miniserie de HBO adapta la novela homónima de Tom Perrotta, que es también el creador de la ficción televisiva. Eva Fletcher (Kathryn Hahn) es una mujer divorciada que deja a su único hijo en la universidad y regresa a su hogar. Con la esperanza de poner en marcha su vida amorosa, adopta una nueva y sexy personalidad, y descubre que su mundo está lleno de posibilidades eróticas inesperadas, y en ocasiones complicadas.