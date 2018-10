Julia Roberts, lo nuevo de Paco León y el final de 'House of Cards', protagonistas de los estrenos seriéfilos de noviembre Escena de 'Arde Madrid' (2018). Novedades Dos producciones europeas, italiana y polaca, intentarán llamar la atención entre tantos nombres de estrellas EDUARDO PANEQUE Madrid Miércoles, 31 octubre 2018, 18:21

Con el, presumiblemente, 'binge-watching' (maratón) aún pendiente de series como 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' o 'A Very English Scandal' tras un octubre cargado de estrenos, el nuevo mes no arranca más flojo. Las grandes plataformas se han reservado para la primera quincena de noviembre los grandes estrenos antes de finalizar el año. Y buena parte de ellos tienen un denominador común: el empoderamiento femenino. De esta guisa veremos a Julia Roberts en medio de una conspiración ('Homecoming'), a Ava Gardner vigilada por la policía franquista durante su estancia en España ('Arde Madrid') y a Robin Wright como protagonista absoluta del cierre de'House of Cards'. ¿Se puede pedir más?

Amazon Prime Video (2 de noviembre de 2018) 'Homecoming'

Julia Roberts es la protagonista de 'Homecoming' (2018).

Que una estrella de Hollywood se pase a la tele ya no es noticia pero que llegue a través de historia basada en un podcast, llama más la atención. Sam Esmail es el artífice de crear esta obra maestra sonoro-visual de un argumento que aparentemente pinta trillado: una psicóloga dedicada a facilitar la reinserción civil de soldados que acaban de volver de conflictos bélicos vive, años más tarde, como anónima camarera en un pequeño pueblo pesquero. Un thriller, a medio camino entre lo conspirativo y lo paranoico, donde también destacan Bobby Cannavale, Stephan James y las colaboraciones especiales de Dermot Mulroney y Sissy Spacek.

Netflix (3 de noviembre de 2018) 'House of Cards'

'House of Cards' (2013-2018).

Aunque no se trata de un estreno sino un retorno (sexta temporada), tal ha sido el ruido -y el reseteo- del que viene precedido que bien podría ser una novedad. Tras el despido de Kevin Spacey, 'House of Cards' llega a su tanda final de episodios descargando todo el protagonismo sobre la actual presidenta de Estados Unidos, Claire Underwood (Robin Wright). Tras ella, un elenco de estrellas: Diane Lane, Greg Kinnear, Patricia Clarkson y Michael Kelly.

HBO España (4 de noviembre de 2018) 'Hackerville'

'Hackerville' (2018).

Si nos dicen que una serie viene firmada por el creador de 'Deutschland 83', Joerg Winger, la anotamos entre las prioridades para ver y punto. 'Hackerville' fusiona en la misma trama a una red de hackers, una persecución por varios países, una historia de bancos y la tensión emocional que se respira entre los protagonistas. Un cocktail explosivo que suma otra etiqueta, la de ser la primera coproducción entre HBO Europa y el canal alemán TNT.

Movistar+ (8 de noviembre de 2018) 'Arde Madrid'

'Arde Madrid' (2018)

El hipnótico tráiler ha ganado tantos adeptos que ya se ha convertido en la serie de la que todo el mundo (seriéfilo) habla sin que aún se haya estrenado. Su creador, Paco León -también director y protagonista-, nos traslada al Madrid franquista de 1961 para contarnos la historia de una instructora de la Sección Femenina que recibe el encargo de espiar a Ava Gardner durante su estancia en España. Flamenco, rock and roll, sexo y mucha ironía como telón de fondo para describir la llamada 'Dolce Vita madrileña'.

HBO España (12 de noviembre de 2018) 'Sally4Ever'

'Sally4Ever' (2018).

Si HBO estrenaba en octubre 'Camping', ahora es el turno de Julia Davis, la creadora de su version original británica. Obsesionada por diseccionar las relaciones de pareja ahora utiliza un triángulo amoroso para reflexionar sobre la sexualidad. Para ello se sirve de una joven que tiene un 'rollete' con otra chica días antes de casarse con su novio de toda la vida. Catherine Sheperd encarna a esa 'Sally4Ever'.

Netflix (16 de noviembre de 2018) 'El método Kominsky'

Michael Douglas y Alan Arkin en 'El método Kominsky' (2018).

Quizá lo más llamativo de esta nueva serie sean todos los nombres asociados a ella. A saber, Michael Douglas y Alan Arkin como pareja protagonista y el creador de éxitos, Chuck Lorre, como showrunner. Queda por ver si el humor de esta nueva comedia sobre una ex-estrella reconvertida a formador de actores está más cerca de 'Mom' o de 'The Big Bang Theory'.

Netflix (30 de noviembre de 2018) '1983'

Robert Wieckiewicz en '1983' (2018).

Ya llevábamos un tiempo sin nuevas distopías y la primera serie original de Netflix en Polonia viene a llenar ese vacío. En esta ocasión nos retratan, como no podría ser de otra forma, el estadio policial en el que se ha convertido el país tras producirse un gran atentado. Ewa Blaszczyk y Andrzej Chyra son los protagonistas.

Netflix (30 de noviembre de 2018) 'Baby'

Benedetta Porcaroli y Alice Pagani en 'Baby' (2018).

La tercera producción de Netflix en Italia es una apuesta de riesgo: diseccionar la trama de prostitución infantil que se destapó hace tres años en el país y en la que estuvieron envueltos políticos, empresarios y el marido de la nieta del dictador fascista Mussolini. Una historia que conmovió a la sociedad del país y pone los pelos de punta recordarla.

