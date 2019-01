Los estrenos de series del mes de febrero de 2019 Natasha Lyonne y Elizabeth Ashley en 'Russian Doll'. Novedades seriéfilas 'Russian Doll', 'White Dragon' o 'The Umbrella Academy' son tres de los estrenos destacados EDUARDO PANEQUE Miércoles, 30 enero 2019, 12:43

Lo que se dice estrenos, no parece que haya ni muchos ni muy buenos en febrero de 2019. Además de la nueva hornada, este mes traerá la distribución de 'ABC Murderer', miniserie que se estrenó las pasadas navidades en la BBC, a través de Amazon Prime Video (1 de febrero); y los regresos con nuevas temporada de 'The Expanse' (T4, 8 de febrero), 'Día a día' (T3, 8 de febrero) y 'Mira lo que has hecho' (T2, Movistar+). ¿Quieres más? Anota:

Maya Eshet y Eoin Macken en 'Nightflyers'.

Netflix, 1 de febrero 'Nightflyers'

Lo más ansiosos no habrán podido resistirse, ¡que para algo lleva el sello de George R. R. Martin! Aunque se estrenó en SyFy ahora llega por todo lo grande. Cuenta las aventuras de un grupo de científicos a bordo de la nave 'Nightflyers' buscando vida extraterrestre en el año 2093. Si no habías oído hablar de ella, quizá sí del libro publicado en 1985. Ya te podrás imaginar que sus críticas no han sido para tirar cohetes.

Natasha Lyonne es la protagonista de 'Russian Doll'.

Netflix, 1 de febrero 'Russian Doll'

Su principal atractivo es que viene con el sello de Amy Poehler, icono humorístico en Estados Unidos y protagonista de 'Parks and Recreations'. Junto a Natasha Lyonne y Lesley Headlan han creado esta comedia negra sobre la vida de Nadia y el bucle temporal en el que vive desde su 36 cumpleaños.

Una escena de 'White Dragon'.

Amazon Prime Video, 8 de febrero 'White Dragon'

No parece que se vaya a convertir en la serie de la que todo el mundo hablará en unos meses pero sí pude cubrir un hueco de tarde de domingo. 'White Dragon' cuenta cómo cambia la vida de un profesor cuando su mujer fallece en un accidente de tráfico.

Dante Albidone, Aidan Gallagher, Cameron Brodeur, Eden Cupid, Ethan Hwang y Blake Talabis son los protagonistas de 'The Umbrella Academy'.

Netflix, 15 de febrero 'The Umbrella Academy'

¿Podía estirarse aún más el 'boom' de superhéroes en televisión? Si con las múltiples adaptaciones de los cómics de Marvel y DC Comics no teníamos suficiente, llega 'The Umbrella Academy'. En esta ocasión se sube a otra ola, la de historias de familias disfuncionales. Aquí, Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin unen sus vidas para investigar la muerte de su padre.

Scott Foley y Lauren Cohan en 'Whiskey Cavalier'.

Movistar, 28 de febrero 'Whiskey Cavalier'

Estamos ante una de las apuestas de la network ABC para este segundo tramo de temporada y, tal como están las audiencias, es decir bastante. Cuenta la historia del agente del FBI, Will Chase (Scott Foley), apodado en clave 'Whiskey Cavalier' y el momento en el que debe compartir misión con una agente de la CIA, Frankie Trowbridge (Lauren Cohan), con el alias 'Fiery Tribune'. Ambos son los mejores de sus equipos pero les une su nula capacidad para las relaciones personales. ¿Habíamos escuchado este argumento alguna vez? La cara de él te suena de 'Scandal' y 'Anatomía de Grey'. La de ella, de 'The Walking Dead'. Y aunque la serie no es original de Movistar, la estrenará casi de forma simultánea en España.