Ellas ganan el final de 'Vis a Vis' Un fotograma del último capítulo de 'Vis a Vis'. Última temporada La cadena FOX España emite el último capítulo de la ficción carcelaria protagonizada por Maggie Civantos y Najwa Nimri JUANFRAN MORENO Lunes, 4 febrero 2019, 23:04

Ellas ganaron. El final definitivo de 'Vis a Vis' ya está escrito en las páginas de la historia de la televisión en España. Los últimos cincuenta minutos de la ficción emocionaron y conmocionaron a 'la marea amarilla' en un capítulo que mezcló tristeza y alegría. Pero que acabó con un mensaje: es posible la reinserción y las segundas oportunidades en la vida, pese a que los personajes de Zulema Zahir y Macarena Ferreiro -interpretados por las actrices Najwa Nimri y Maggie Civantos, respectivamente- eligieron el camino menos ortodoxo, pero, seguramente, el preferido por los seguidores de la ficción.

¡Atención, spoiler! La acción del último episodio comenzaba con el motín que las reclusas organizaron, de manera improvisada, contra el traslado de Sole -interpretado por la actriz cubana María Isabel Díaz- a otro centro tras haberle diagnosticado alzhéimer. La respuesta de las presas fue contundente: tomaron el control de Cruz del Norte frente al director de la cárcel, Sandoval -encarnado por el argentino Ramiro Blas-, que no podía mantener la calma en la cárcel. En medio de la tempestad, Sole muere acompañada de sus amigas, que cumplen su deseo: no quiere fallecer en un hospital cuando su enfermedad se encuentre en un estado avanzado. Y Sandoval también agoniza tras recibir varias cuchilladas por parte de las principales internas, entre las que se encuentran Zulema y Macarena.

«No es un final feliz. Queríamos reflejar que la vida tiene momentos dulces y amargos», explica Iván Escobar, productor ejecutivo y 'showrunner' de la serie, quien cree que el último capítulo es «coherente» con la trayectoria de las protagonistas. Tras el caos, 'Vis a Vis' da un salto temporal al futuro para mostrar el porvenir de las reclusas fuera de prisión a través del personaje de Tere, encarnada por la intérprete Marta Aledo: «Nos parecia tentador utilizar la mirada de Tere, una exdrogadicta a la que la vida le da una segunda oportunidad, para ver cómo es la vida de las presas diez años después».

Un futuro en el que cada una de las presas logra reconducir su vida. A excepción de Zulema y Macarena, enemigas y, ahora, unidas en una nueva tarea: robar en grandes bancos. «Tuvimos claro que tenían que acabar en una aventura juntas porque ellas han vertebrado la serie. Después de tantas peleas se merecían ser aliadas», asegura Escobar. «Y ambas contra Sandoval, lo que supone una especie de justicia poética». Sin embargo, no todos los personajes tienen un final en libertad. «'Rizos' (Berta Vázquez) sigue en la prisión, con el tercer grado, trapicheando con las drogas y 'jodida' porque ha perdido a Macarena. Es coherente a su personalidad», puntualiza.

Un fotograma de la serie.

Tras cuarenta episodios y cuatro temporadas, las reclusas cuelgan su pijama amarillo y dicen adiós a la audiencia. «Ha sido una historia que no deja indiferente a la gente. Una serie valiente, que no busca ni la belleza ni la perfección de sus mujeres», añade Escobar.

La segunda vida de 'Vis a Vis'

Un último capítulo, con guiños a las segundas oportunidades, que podría tener su reflejo en la propia trayectoria de la ficción. 'Vis a Vis' acabó su primera etapa en junio de 2016 tras una pérdida de audiencia que provocó el fin de la serie en Antena 3. No obstante, la presión de 'La marea amarilla', como se autodenominan sus fans, consiguió la continuidad de la producción de Globomedia (Grupo Mediapro) en el canal de pago FOX España.

Cruz del Norte desembarcó en su nueva casa e inició su camino para darle «un final a la altura». «Cuando la compramos queríamos contar aquellas historias que se habían quedado sin contar. No la queríamos eternizar», afirma, Daniel Pérez, Director General de FOX Networks Group España. Eso sí, desde la cadena temática no se descarta un 'spin-off': «En televisión no existen los noes rotundos».