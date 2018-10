Cinco razones para engancharse a la serie del momento: 'Bodyguard' Un fotograma de 'Bodyguard'. Estreno La BBC vuelve a sorprender al mundo con un 'thriller' en el que la tensión no decae en ningún momento MIKEL LABASTIDA Valencia Miércoles, 31 octubre 2018, 17:15

La sensación del momento se llama 'Bodyguard', la serie de la BBC que nadie esperaba, por la que nadie contaba los días para que apareciese, la que no llevaba tras de sí una campaña promocional que despertase gran expectación. El boca-oreja ha hecho una de las suyas. Ha cumplido su función y la ficción se ha prestado a ello. ¿Qué es 'Bodyguard'? Aquí, una breve sinopsis: A un veterano de guerra se le asigna la labor de proteger a la política Julia Montague, cuya ideología es totalmente contraria a la suya, lo cual le hará dudar y le provocará no pocos conflictos. Aparentemente podría ser un 'thriller' más, entretenido y bien realizado, sin embargo, en Inglaterra ha reventado los audímetros y ahora que ha llegado a Netflix promete ganar adeptos en otras partes del mundo. ¿A qué se debe? A continuación exponemos unas cuantas razones:

1 Un arranque que atrapa

Durante los 20 primeros minutos de esta serie es imposible deslizar la mirada hacia otro lado, retirar la atención. Todo sucede alrededor de un hombre que sube al tren con sus hijos pequeños y observa con minuciosidad a su alrededor, como si ocultase o planease algo. ¿Es un terrorista? ¿Sabe que va a suceder algo en ese viaje y trata de evitarlo? Para descubrirlo hay que subirse al vagón. La cuestión es que una vez lo haces no te bajas del ferrocarril hasta seis capítulos después. Por cierto, que sean seis entregas ayuda mucho a engancharse a ella. Invita a maratonearla (es modélica para el 'binge-watching').

2 El ritmo no decae y las sorpresas no cesan

Que Jed Mercurio sea el creador de esta producción es un punto a favor, teniendo entre sus trabajos precedentes la notable 'Line of duty'. Él se encarga de construir un clima de tensión que nunca decae y los suficientes giros de guión y golpes de efecto como para que el espectador nunca baje la guardia y esté preparado para cualquier acontecimiento. Lo promete desde el principio y lo cumple hasta el final. Ese final.

3 No sólo es un thriller

Existe un trasfondo político tras este título más que destacable, que engrandecen aún más la experiencia de verlo. Existe una intención con esta producción de ahondar en el auge de la ultraderecha en Occidente y la tiranía-amenaza del miedo imperante en muchas sociedades. En este punto es más efectista que efectiva, pero no por ello hay que desmerecer su intención de reclamar nuestra atención sobre varios asuntos polémicos y vigentes. Los atentados que han asolado Londres en los últimos años han tenido mucho que ver en este guión.

4 Un reparto en gracia

La serie cuenta con dos protagonistas de lujo. Son buenos, sí, pero es que además cuentan con dos personajes estupendamente escritos, que huyen de los estereotipos y cuentan con suficente entidad para sobresalir. Ella, Julia Montague, ministra de Interior del Reino Unido, y figura relevante y polémica por su visión acerca de la inmigración y del terrorismo islámico. Defiende el papel Keeley Hawes, que ya destacó en 'Line of duty' y 'Doctor Who'. Él, David Budd, veterano de guerra que trabaja actualmente en la policía y al que se le encomienda ser escolta de alguien a quien no respeta. A Richard Madden lo recordamos por dos razones: por su interpretación sosa en 'Juego de Tronos' y por su dramática muerte en la boda roja. A partir de ahora lo tendremos más en cuenta por este trabajo.

5 El sello británico

Escribía hace poco que los ingleses no dejan de darnos lecciones en materia seriéfila. Lo hacen desde los tiempos de 'Sí, ministro', o 'Yo, Claudio' hasta nuestros días, en que parieron la soberbia 'Black Mirror'. BBC consiguió con el primer episodio de 'Bodyguard' su mejor estreno en años, con una audiencia media de diez millones de espectadores que hacía tiempo no lograba (hay que mirar a 'Doctor Who' o 'Downton Abbey' para encontrarse algo similar).