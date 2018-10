Estas son las series que se estrenan en octubre de 2018 Escena del primer episodio de 'The Romanoffs'' (2018). 'Gigantes' (Movistar+), 'The Romanoffs' (Amazon Prime Video), 'Camping' (HBO) o 'Wanderlust' (Netflix) son algunos de los estrenos más destacados Miércoles, 3 octubre 2018, 09:21

Aunque las plataformas de vídeo bajo demanda han modificado los hábitos de consumo queda uno que se aferra a la supervivencia: los grandes estrenos seriéfilos se concitan en otoño y, preferentemente, en octubre. De esta guisa se nos acumulan las campañas promocionales de las novedosas 'Gigantes', 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', 'Élite', 'Capa y puñal', 'Virtual Hero', 'The Romanoffs', etc., con los regresos de otras como 'Modern Family' (T10), 'This Is Us' (T3), 'Will&Grace' (T10), 'The Walking Dead' (T9), 'Riverdale' (T3), 'Supergirl' (T4) o 'Daredevil' (T3). Entre tanta abundancia, ¿qué novedades debes marcar en rojo en tu calendario?

'Gigantes' (2018).

Movistar+ (5 de octubre de 2018) 'Gigantes'

La crítica internacional presente en el reciente Festival de San Sebastián recibió de muy buen agrado lo nuevo de Enrique Urbizu, esta vez en formato serie. La multiculturalidad del barrio madrileño de Lavapiés sirve de escenario para una historia que se desarrolla en tres tiempos: un asesinato, una detención y una salida de la cárcel. José Coronado, Daniel Grao e Isaak Ferriz son los protagonistas de esta historia.

'Elite' (2018).

Netflix (5 de octubre de 2018) 'Élite'

En ese afán de ponerle etiquetas a las cosas referenciando un tiempo pasado que siempre fue mejor, 'Élite' llega con la de ser la nueva 'El internado'. De momento sabemos que seguirá a un grupo de estudiantes de un colegio privado de Madrid cuyas vidas se ven alteradas tras sucederse un asesinato. A los mandos, Ramón Salazar ('El pregón', 'El mejor verano de mi vida').

'Capa y puñal' (2018).

Rakuten TV (11 de octubre de 2018) 'Capa y puñal'

Previo a la vuelta de Daredevil (T3. Netflix, 19 de octubre) nos llega otra adaptación de Marvel, ahora con vistas al público juvenil. Para no iniciados: las aventuras de dos adolescentes que fueron sometidos a diversos experimentos con drogas cuando eran pequeños. A partir de ahí, el espectador ya puede imaginar el resto.

'The Romanoffs' (2018).

Amazon Prime Video (12 de octubre de 2018) 'The Romanoffs'

Es el ESTRENO del mes. No habrá seriéfilo que se precie que no tenga marcado esta fecha en rojo, azul, amarillo fosforito y todo lo que pille a mano. Es el regreso de Matthew Weiner a la televisión tras 'Mad Men'. Y lo hace en formato de ocho miniseries -tantas como capítulos- para contar las vidas de los herederos de esta dinastía rusa desde el siglo XVII hasta 1917, con una narración que persigue un relato de modernidad.

'Virtual Hero' (2018).

Movistar+ (12 de octubre de 2018) 'Virtual Hero'

Rubius hizo los cómics y ahora Juan Torres los ha adaptado a la televisión. La acción se traslada al reino de Trollmask de donde tratan de escapar un grupo de individuos que fueron seleccionados para probar un servicio de realidad virtual.

'Embrujadas' (2018).

HBO España (15 de octubre de 2018) 'Embrujadas'

Un estreno que llega con mucho ruido mediático. Y casi todo, malo: el cabreo de sus protagonistas originales, el enfados de los otrora fans y las demoledoras críticas. El 'reboot' de 'Embrujadas' luchará con o sin 'poder de tres' para sobreponerse a tantas zancadillas y demostrar así que el reseteo de la trama ha merecido la pena.

'Camping' (2018).

HBO España (15 de octubre de 2018) 'Camping'

Si Matthew Weiner es motivo suficiente para sentarnos frente al televisor, Lena Dunham casi también. Y decimos 'casi' porque la exitosa 'Girls' la encasilló en un nicho de público que ahora tratará de ampliar. Jennifer Garner y David Tennat son un matrimonio que montan una excursión para celebrar el 45 cumpleaños y cuya idea se volverá en su contra poniendo a prueba la solidez de las relaciones humanas. No es un guión original sino que adapta otra ficción británica de 2016.

'Bodyguard' (2018).

Netflix (24 de octubre de 2018) Bodyguard

Lo primero es que no debemos confundiar el título con la película de Whitney Houston. Lo segundo y que ha despertado nuestra curiosidad son los récords que se trae bajo el brazo: el mejor estreno en Reino Unido desde 2006 y los 11 millones (47,9% de share) de su despedida. ¡Ahí es nada! La trama gira en torno a un policía que debe hacer las veces de guardaespaldas de una política británica. No se llevan bien. Vale, aquí quizá sí se parece a lo de Kevin Costner.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' (2018).

Netflix (26 de octubre de 2018) 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Está Sabrina, la bruja adolescente. Y tía Hilda. Y tía Zelda. Y Harvey. Pero nada tienen que ver con aquellas aventuras 'blancas' que nos entretenían a la hora de la comida con el plan renove que le ha devuelto la oscuridad, satanismo y magia negra que describían los cómics de los años 60. Para conseguirlo han tirado de los creadores de 'Riverdale' con quien se ha rumoreado que podrían hacer (hasta ahora descartado) un crossover.

