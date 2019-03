'Vergüenza' y 'Muñeca rusa', las preferidas de Paco Caballero Natasha Lyonne, en 'Muñeca rusa'. La recomendación El cineasta detrás de 'Perdiendo el este' recomienda estas dos series que apuestan por los episodios de media hora de duración IKER CORTÉS Madrid Lunes, 18 marzo 2019, 20:17

Inmerso hace unas semanas en la promoción de 'Perdiendo el este', el cineasta Paco Caballero recomendaba a los lectores de 'La Butaca' un par de series con dos cosas en común: su clara apuesta por la comedia y los formatos de media hora de duración. «En primer lugar, destaco 'Vergüenza' (Movistar+), porque me parece una serie muy sinvergüenza, divertida y fresca», señala Caballero. «Está hecha con muy pocos recursos pero desde un ingenio maravilloso y me gustaría hacer un capítulo de la tercera temporada», apostilla entre risas. El cineasta, que acaba de debutar en el mundo del largometraje, hace especial hincapié en el «fenomenal» trabajo de Malena Alterio y Javier Gutiérrez. «Creo que el equipo es fantástico y ha hecho un producto nacional que se consume bien y rápido y que habla de la vergüenza ajena que somos el ser humano. Es perfecto para pasarlo bien y mal en casa».

La segunda serie que recomienda el realizador es 'Muñeca rusa' (Netflix). «Me está llamando mucho la atención y me lo estoy pasando muy bien», dice. «Es como un 'Atrapado en el tiempo' pero en formato de serie y con personajes femeninos al poder». Uno de los aspectos que más le llama la atención es Natasha Lyonne, la creadora y protagonista de la ficción. «Es espectacular y tiene una gran empatía», dice quien está aprovechando estas semanas de promoción para verla en su portátil. Llegas cansado del curro y dices 'necesito algo que me haga disfrutar' y me está llevando un poco a vivir esas aventuras de películas que veíaa cuando era mas pequeño, en los años ochenta y noventa, pero haciéndola muy actual«, concluye.