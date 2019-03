'Heridas abiertas', una de las series de la temporada para Julián López Amy Adams, en un fotograma de 'Heridas abiertas'. La recomendación El actor, músico y humorista también destaca 'Green Book', «una película recomendable al 100%» IKER CORTÉS Madrid Lunes, 4 marzo 2019, 18:33

A Julián López le hemos visto recientemente en el papel de Braulio ('Perdiendo el este') y dentro de nada le veremos en 'Justo antes de Cristo', la nueva serie de Movistar+. Antes de eso, el actor y humorista nos recomienda una serie y una película que le han cautivado en los últimos meses.

«Me gustó mucho 'Heridas abiertas'. Es una serie donde la mayoría de los personajes son femeninos y, la verdad, cuando ocurre eso yo suelo conectar muchísimo porque he estado rodeado de mujeres toda mi vida», explica López, que tiene tres hermanas. La serie, disponible en HBO, sigue los pasos de Camille Preaker (Amy Adams) , una periodista con un largo historial de problemas psicológicos que regresa a su ciudad natal para cubrir los asesinatos de dos jóvenes. Mientras intenta descifrar un rompecabezas del pasado, Camille se enfrenta a su autoritaria madre, volviendo a caer en ciertas costumbres autodestructivas e identificándose con las víctimas. «Es una serie muy dramática, pero me gusta mucho lo que cuenta y cómo lo cuenta, me pareció muy entretenida. Las actrices son apabullantes. Además tiene una selección musical exquisita y maravillosa», resume.

En el apartado cinematográfico, dice López que una de las últimas películas que le ha cautivado es 'Green Book', la flamante ganadora al Oscar a mejor película, que narra la historia de un pianista negro y su chófer y guardaespaldas, en la Estados Unidos de los sesenta . «No quiero comparar, Dios me libre, pero es una 'feel good movie' guay, en el que dos personajes de dos universos muy distintos se miran con recelo, pero luego acaban unidos. Y lo retrata en EE UU. Nosotros hemos insistido mucho en quela historia de 'Perdiendo el este', entre España y China, era extrapolable a cualquier otro lugar», dice. «'Green Book' tiene esos puntos en común, de dos personas que siempre van a decir: 'Yo no tengo nada que ver con éste' y que luego descubren que sí», apunta el actor. «Luego también, como músico de formación, que el papel de Mahershala Ali sea el de un pianista y se escuche música americana de la que yo consumo es un plus. Yo la recomendaría al 100%», concluye.