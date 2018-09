'La monja', hábitos espeluznantes

El rey del terror doméstico y domesticado, James Wan, la mente detrás de las siniestras sagas 'Saw' e 'Insidious', apadrina la esperada 'La monja', spin-off de 'Expediente Warren: El caso Enfield', como ya hiciesen con la muñeca 'Annabelle' al inicio de la rentable franquicia. No confundir con la película española del mismo título protagonizada por Cristina Piaget en 2005, aunque las intenciones y el resultado sean muy similares, con algo más de presupuesto. En 'La monja' está especialmente pensada para el regocijo del público juvenil en el circuito de multisalas, con los móviles sin silenciar bajo la tormenta de palomitas. Dirige el festival de tics del género un tal Corin Hardy, artífice de la curiosa 'The Hallow', con poco que descubrir para no salirse de la fórmula de este tipo de filmes que tiran de subidones en la banda sonora y apariciones súbitas de criaturas diabólicas en el encuadre para asustar al personal.

01:49 Vídeo. Tráiler de 'La monja' (2018).

Un esquema tan eficaz como cansino que se repite sin rubor a la hora de relatar los fenómenos paranormales que acontecen en un convento en Rumanía, donde una joven monja se ha suicidado. Un sacerdote con un pasado oscuro y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar el caso.

Demian Bichir ('Una vida mejor'), Taissa Farmiga ('American Horror Story'), Jonas Bloquet ('Elle') y Charlotte Hope ('Juego de tronos') encabezan el reparto.