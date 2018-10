La Butaca Enrique Urbizu se pone 'serie' Jorge Dorado y Enrique Urbizu, junto al elenco de 'Gigantes'. / Efe A punto de estrenar 'Gigantes', el director de 'No habrá paz para los malvados' escoge sus cinco series preferidas OSKAR BELATEGUI Martes, 2 octubre 2018, 09:47

El cineasta Enrique Urbizu estrena este viernes 'Gigantes', su primera incursión como 'showrunner' en el mundo de la televisión, pese a que ya había dirigido capítulos de series como 'Las aventuras del capitán Alatriste' o 'Pepe Carvalho'. De promoción en el pasado Festival de San Sebastián, aprovechamos para preguntarle por sus cinco series favoritas. «Esto del boom de las series de ahora es puro marketing, una burbuja hinchada, porque series siempre han existido como para hacer un circo», afirma con contundencia.

Curro Jiménez (1976-1978)

«'Gigantes' es un serial, como lo era 'Curro Jiménez'. Me encanta el cine con testosterona, y después de mi filmografía no tengo nada que demostrar. Es una serie anclada en la infancia, en el sueño de poder hacer cine, en el amor por los caballos y los exteriores. 'Curro Jiménez' es un icono reconocible y encima andaluz, porque mi abuela materna Raimunda, con la que me crié, era andaluza. Ahí están todas las esencias. Además, después la vida me dio la oportunidad de conocer a Sancho Gracia y de trabajar con él en 'Cachito' y 'La caja 507'. 'Curro Jiménez' ocupa un espacio en mi corazón. Este verano la han repuesto en horarios raros y he visto varios capítulos. La dirigieron Mario Camus, Romero Marchent, la Miró…».

Sancho Gracia era 'Curro Jiménez'.

Arriba y abajo (1971-1975)

«Es una serie que veía en una etapa fundacional, cuando empezaba a hacer Super 8 en Bilbao. Me atraía la corrección británica, me gustaba mucho. Contaba las historias de los señores y los criados en una mansión. Supongo que algo de eso hay en mi cine, donde intento contar cómo las cosas que pasan allí arriba afectan a los de abajo y viceversa. Luego está ese otro tipo de hijos de puta insignificantes pero abundantes. Lo que funciona se me antoja menos interesante, quiero contar lo que no funciona, lo que está torcido. 'Arriba y abajo' es muy representativa de esa ficción británica que tanto me ha gustado, de esas series con policías cojonudas».

Una imagen promocional de 'Arriba y abajo'.

Red Riding (2009)

«Sigo con la ficción británica. Esta serie no es muy conocida, está formada por tres películas independientes que desarrollaban unos hechos siniestros ocurridos en Manchester a finales de los 70 y principios de los 80. Me gustaba el formato de 90 minutos en tres capítulos, los tres directores, los tres estilos. Los crímenes que narra son reales, los cometió un asesino en serie. Pero lo que destapa es un episodio de corrupción policial brutal. En el primer episodio, un policía de asuntos internos va desde Londres a investigar y lo matan. Te quedas colgado. En el segundo episodio mandan a otro de Scotland Yard porque no está claro lo que está pasando y también se lo zumban. Y el tercer capítulo es la resolución insospechada del asunto y toda la mierda destapada. Lluvia, tristeza, Inglaterra, lo peor. Y un grano de pus enorme».

Vídeo. La tristeza y la lluvia de 'Red Riding'.

The Shield (2002-2008)

«Te podría haber dicho también 'The Wire', pero me gusta más 'The Shield'. Son siete temporadas, maderos en Los Ángeles. Magnífica, adrenalina pura. Los propagonistas son polis corruptos, en el primer episodio, el protagonista le vuela la cabeza a un compañero de asunto internos. Y de ahí para arriba. Y te dices: '¿Esto qué es?'. Ya sabes, la obligación del thriller es contar las cosas que no quieren que sepamos y destapar el funcionamiento oculto del sistema. Yo metería en este lote 'Breaking Bad', por supuesto».

Vídeo. Un fotograma de 'The Shield'.

Los gozos y las sombras (1982)

«Es una serie que recuerdo muy bien, dirigida por Gonzalo Suárez. Era para mayores, Charo López… Me encantaba. De 'Plinio' también tengo vagos recuerdos… Ha habido series toda la vida. Esto del boom de las series de ahora es puro marketing, una burbuja hinchada, porque series siempre han existido como para hacer un circo. Mario Camus ha hecho cosas cojonudas, 'Fortunata y Jacinta'… Todas las series que te he dicho he intentado siempre verlas de una tacada. Todo el material del que se nutre una serie además, no ya a nivel de lenguaje, sino a nivel de propuesta, está sacado del cine, de su hermano mayor, al que se denosta».