Santiago Segura apuesta por la comedia familiar con 'Padre no hay más que uno' Santiago Segura. / Maya Balanya En rodaje Protagoniza la película, un remake de la película argentina 'Mamá se fue de viaje', junto a Toni Acosta BOQUERINI . Miércoles, 30 enero 2019, 18:15

Santiago Segura vuelve a ponerse tras la cámara. Tras las cinco entregas de 'Torrente', buscó alejarse de ese universo con 'Sin rodeos', estrenada al pasado año y que era un remake de la cinta chilena 'Sin filtros'. Parece haberle cogido gusto a esto de los remakes porque la película que ahora rueda, 'Padre no hay más que uno', es otro remake de otro éxito latinoamericano, en concreto de la comedia argentina 'Mamá se fue de viaje', estrenada en julio de 2017, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti y Martín Piroyansky, que fue la producción austral más taquillera de aquel año, con el equivalente a 8,2 millones de dólares de recaudación.

Santiago Segura ha coescrito el guion junto con Marta González de la Vega, con quien ya trabajó en 'Sin rodeos'. Además, es coprotagonista del filme (algo que ha compatibilizado con todas las películas que ha dirigido) junto a Toni Acosta.

La película contará la historia de Javier (Santiago Segura), un padre de cinco hijos, de entre cuatro y doce años, al que podría definirse como una especie de 'marido-cuñao' que, sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente lo que hay que hacer, aunque continuamente regala a su mujer (Toni Acosta) frases del tipo: «no te pongas nerviosa», porque considera que se ahoga en un vaso de agua. Claro que Javier tendrá que enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con sus cinco hijos, cuando su mujer decida irse de viaje y dejarle solo con ellos. La situación que esto provoca en casa, todo un ejercicio práctico de conciliación familiar, dará lugar al desastre más absoluto. Eso sí, les ofrecerá también la oportunidad a padre e hijos de conocerse y disfrutarse por primera vez. Será una experiencia que cambiará sus vidas para siempre.

«Por fin nos adentramos en el mundo de la comedia familiar y estamos entusiasmados con ello. Desde Bowfinger nos lanzamos a este nuevo proyecto con todo el cariño y pensando en hacer una película que guste a todos, desde los más grandes a los más pequeños», afirma María Luisa Gutiérrez, productora de Bowfinger International Pictures, la compañía productora de Santiago Segura que coproduce el filme junto a Sony Pictures Entertainment Iberia y Mamá se fue de viaje la película A.I.E. en coproducción con Cindy Teperman y Mogambo, y que cuenta con la participación de Amazon.

«Siempre me he sentido desafiado por la idea de hacer una película que todos los públicos puedan disfrutar, sin restricciones de edad», señala Santiago Segura. «Quería hacer esto dentro del único género en el que me siento cómodo trabajando y recibir risas de la audiencia a cambio. Y aquí estamos, en mi primera comedia familiar. Creo que fue el gran Alfred Hitchcock el que dejó dicho, como aviso a otros directores, -nunca trabajes con animales ni con niños- pues bien, en esta película tenemos a cinco niños protagonistas… y encima los fines de semana sigo de gira con mis amigos Flo y Mota… (auténticos 'animales' escénicos). Espero que no tenga que arrepentirme », concluye, divertido, el director, productor, guionista y actor.

Iván Losada, Director General de Sony Pictures, comenta que está feliz por «haber encontrado finalmente el proyecto ideal para trabajar con nuestros buenos amigos Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez. Con toda seguridad que la idea tan actual de la que trata la película junto al enorme talento natural para la comedia de Santiago, harán de esta película una de nuestras grandes apuestas para este año». El rodaje de 'Padre no hay más que uno' transcurre en escenarios naturales de las provincias de Toledo, Guadalajara y Madrid durante seis semanas.

La película tiene ya fecha de estreno. Será el próximo 26 de julio de de este año. Sin embargo el filme de Segura no es el primer remake que se hace de la producción original argentina. México se ha anticipado con su propia versión, titulada como la original 'Mamá se fue de viaje', dirigida en su caso, a finales del año pasado, por Fernando Sariñana y con Andrea Legarreta y Martín Altomaro como los intérpretes que dan vida a la pareja.