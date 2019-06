'Orígenes secretos', los crímenes de los superhéroes Una imagen del rodaje. En rodaje Madrid acoge estos días el rodaje de un thriller en torno a un asesino en serie que mata imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos: El increíble Hulk, Iron Man, Superman, Spiderman… BOQUERINI . Miércoles, 12 junio 2019, 19:14

Ha comenzado en Madrid el rodaje de 'Orígenes secretos', un thriller en torno a un asesino en serie que se inspira para matar en las primeras apariciones de los súper héroes más conocidos: El increíble Hulk, Iron Man, Superman, Spiderman…

La película, en la que las calles de la capital funcionan como un personaje más, está protagonizada por Javier Rey, Verónica Echegui, Brays Efe, Antonio Resines y Roman Rymar. Dirige David Galán Galindo a partir de su novela homónima publicada hace tres años. La adaptación a la pantalla la firma el propio autor y director junto a Fernando Navarro.

Todo se inicia en Madrid en este 2019. Un asesino en serie está sembrando el caos. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras apariciones de los súper héroes americanos más conocidos. Cosme (Antonio Resines) es el mejor detective de su comisaría y está a punto de jubilarse contra su voluntad. David (Javier Rey), un joven policía recién llegado a Madrid, es su relevo y es joven e impulsivo. Ambos tendrán la misión de encajar las piezas en un juego del que desconocen completamente las reglas. En su aventura contarán con la ayuda de Jorge Elías (Brays Efe), hijo de Cosme, entrañable friki y dueño de una tienda de cómics, y de Norma (Verónica Echegui), jefa de ambos y amante del manga y del cosplay.

El gran conocimiento de los cómics por parte de Jorge, y el descubrimiento inesperado del oscuro pasado de David, serán fundamentales para ayudarles a resolver el enigma oculto tras los horribles crímenes. Las pistas les irán guiando por la capital española en un laberinto del que sólo la obcecada mente criminal que lo ha diseñado conoce la salida. Y fatalmente les está esperando en ella.

David Galán Galindo (Ávila, 1982), es escritor y cineasta. Ha participado como codirector y guionista en dos largometrajes colectivos: 'Al final todos mueren' apadrinado por Javier Fesser, y 'Pixel Theory', una película de ciencia ficción. Como cortometrajista ha firmado cortos como 'Curvas', 'Push Up', 'Rigor', 'La apuesta de Pascal'… Ha sido guionista de programas televisivos como 'Sé lo que hicisteis' y coordinador de guion de 'En el aire', de Andreu Buenafuente. 'Orígenes secretos' es su primer largometraje en solitario. «Yo lo que de verdad quería es poder contar historias de superhéroes, pero sé que en España no nos creemos a los superhéroes españoles. El concepto 'superhéroe' importado a España nos parece ridículo. Compramos vorazmente superhéroes americanos pero no queremos oír hablar de superhéroes por la Gran Vía», afirma David Galán.

El protagonista Javier Rey, que interpreta a David, se ha hecho muy popular por la teleserie 'Fariña', ha estrenado en los últimos meses las películas '¿Qué te juegas?' y 'Sin fin', y ha sido uno de los protagonistas de la adaptación del best seller 'El silencio de la ciudad blanca', además de grabar otra producción televisiva, 'Hache', ambas aún pendientes de estreno. En cuanto a Verónica Echegui, la mejor actriz de su generación, además de protagonizar títulos como 'La ofrenda', 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', 'La niebla y la doncella' o 'Déjate llevar', ha participado en varias series y miniseries, como 'Días de Navidad', 'Gente hablando' y 'Trust'.

El rodaje, que se prolongará durante 35 días en localizaciones de Madrid, es una coproducción hispano argentina de Nadie es perfecto, La chica de la curva y In post We Trust, con la participación de RTVE y Netflix, con 2,5 millones de euros de presupuesto. Produce Kiko Martínez