Nanni Moretti dirige su primera adaptación Nanni Moretti, durante el rodaje. En rodaje Para su decimotercera película como director, 'Tre piani' el italiano opta por una novela del escritor israelí Eshkol Nevo titulada 'Über uns', que recrea tres historias de un mismo edificio de apartamentos BOQUERINI . Jueves, 11 abril 2019, 20:50

Para su decimotercera película como director, 'Tre piani', el italiano Nanni Moretti abandona sus historias originales y personalísimas, para adaptar una novela del escritor israelí Eshkol Nevo titulada 'Über uns', que recrea tres historias de un mismo edificio de apartamentos.

Tres son los temas dominantes en las películas dirigidas y escritas por Nanni Moretti: la religión, con títulos como 'La misa ha terminado' o 'Habemus Papam', la política, como ese cruel y sarcástico retrato de Silvio Berlusconi que hizo en 'El caimán', y él mismo, su tema favorito, ya que gran parte de su cine se ha nutrido de sus propias vivencias ('Abril', 'Querido diario', 'La habitación del hijo', 'Mia madre'). Tras el documental 'Santiago. Italia', que firmó el pasado año y en donde analizaba como la embajada italiana en Santiago de Chile ayudó a los opositores durante el régimen de Pinochet, película que permanece inédita en España, Moretti ha decidido dar un giro, quién sabe si definitivo, a su obra y decantarse por una adaptación literaria.

Nieto de Levi Eshkol, primer ministro de Israel entre 1963 y 1969, Eshkol Nevo está considerado como uno de los autores jóvenes más prometedores de la nueva literatura israelí. Conocido en España por 'La simetría de los deseos' y 'Los amores solitarios', Nanni Moretti se ha fijado en él para llevar a la pantalla otro de sus libros, 'Über uns', inédito en España, en un filme que ha titulado 'Tre piani' ('Tres pisos')

Moretti rueda 'Tre piani' en un edificio de principios del siglo XX de Roma situado en el barrio de Prati. La novela sitúa la acción en Tel Aviv, mientras que Moretti la ha trasladado a Roma: La novela trata sobre tres familias que viven en tres apartamentos en el mismo bloque de clase media y sus historias se cuentan en tres capítulos diferentes. En el primer piso hay una joven pareja que se enfrenta a la terrible sospecha de que su anciano vecino ha abusado de su hija; en el segundo piso, una madre de dos hijos, cuyo marido siempre está fuera trabajando, lucha contra la soledad y el espectro de la locura, mientras que en el tercer piso, una jueza retirada y viuda mira hacia atrás a su pasado con nostalgia, mientras intenta establecer un diálogo con su marido muerto a través de un viejo contestador telefónico.

El guion lo firma el propio Moretti junto a Federica Pontremoli y Valia Santella: «Estaba buscando libros, historias de detectives, inspiración o ideas, cuando Federica me sugirió que leyera 'Tre piani', de inmediato pareció encajar perfectamente, pero no puedo decir por qué: cuanto más tiempo pasa, más me gusta mi trabajo y menos puedo explicarlo para teorizar. Tal vez si lo hubiera leído hace diez años no hubiera tenido la misma reacción», ha revelado Moretti. Para el director, máximo exponente del cine de autor italiano, «la película mantiene el espíritu del libro, pero con algunos cambios sustanciales, ya que las tres historias de la vida cotidiana se entrelazan más de lo que lo hacen en la novela«.

La película está protagonizada por Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno y Stefano Dionisi, y el propio Moretti se reserva también uno de los personajes. El rodaje, una coproducción franco italiana, comenzó el pasado 4 de marzo y se prolongará durante 16 semanas. El estreno de 'Tre piani' está previsto para 2020.