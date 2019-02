Mario Casas protagoniza un thriller sobre corrupción policial y tráfico de drogas Mario Casas, en una imagen de archivo. / Afp En rodaje Tras su periplo hollywoodiense, Paco Cabezas rueda en su Sevilla natal 'Adiós', un trepidante drama criminal en el que están también Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem BOQUERINI . Martes, 26 febrero 2019, 13:21

Paco Cabezas está de vuelta. El director de 'Carne de neón' y 'Aparecidos', tras su estancia en Hollywood donde ha dirigido películas como 'Mr. Right' y 'Tokarev', en la que tuvo a sus órdenes a Nicolas Cage, y series como 'Penny Dreadful', 'The Alienist' o 'The Strain', rueda en su Sevilla natal 'Adiós', en la que se ha reencontrado con Mario Casas, que acaba de finalizar el rodaje de 'Hogar' en Barcelona, actor al que ya había dirigido en su ópera prima 'Carne de neón'. Junto a Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem completan el reparto. Sobre su trabajo en Hollywood y en Canadá, Cabezas ha dicho que «el sistema está tan bien armado, que trabajar allí es como visitar un parque temático. La principal diferencia de trabajar para la televisión americana es que llegas al plató y tienen preparadas grúas gigantes, lluvia, drones. Tienes la sensación de que no hay nada fuera de tu alcance, cuando en una producción independiente española es complicado conseguir una simple grúa. No hay límite, los responsables hacen cualquier cosa porque la serie tenga el 'look' más estético y brutal posible». El director en su estancia americana se ha movido preferentemente por el thriller, género que retoma ahora en su rodaje sevillano: «Yo soy muy fan del terror y he matado a mogollón de personajes, importantes incluso. En Hollywood los guionistas no tienen miedo de cargárselos, y yo, mientras tenga fuerza visual y sea una violencia simbólica, no tengo problemas en cargármelos de la manera más creativa posible», asegura.

Mario Casas da vida a Juan, un preso de tercer grado y padre de familia, que logra un permiso penitenciario para asistir a la primera comunión de su hija. Sin embargo, la realidad del barrio en el que vive le impacta con violencia cuando su hija fallece la noche de su comunión. El asesinato de la niña destapa todo un entramado de corrupción policial y narcotráfico. El caso cae en manos de Eli, una inspectora que tendrá que lidiar con los recelos de un sector de la policía y del propio Juan, el padre de la niña que quiere tomarse la justicia por su cuenta.

En palabras de Paco Cabezas, «volver a Sevilla, al Sur, a las calles donde me crié, a rodar esta película es un sueño hecho realidad. He aprendido mucho en mi trabajo en la industria hollywoodiense, así cada serie, de 'Penny Dreadful' a 'American Gods', me ha ayudado a crecer como director. Y me moría de ganas de encontrar una historia potente, emocionante, llena de acción, que no solo esté hecha para el público español sino con vocación internacional para contar en mi tierra». El guion lo firma José Rodríguez y el propio Cabezas ha dado los últimos retoques y su toque personal.

Cabezas rueda en localizaciones de barrios del Polígono Sur y Los Pajaritos así como también en edificios emblemáticos de la ciudad como el Rectorado de la Universidad hispalense. También está previsto que se ruede en la localidad de Huévar, donde se localiza la casa de uno de los personajes. Este rodaje durará ocho semanas y está previsto su estreno a finales del presente año.

La película es una coproducción entre Apaches Films y La claqueta P. C., productoras que ya se unieron en la producción de 'Tu hijo', Miguel Ángel Vivas, rodada también en Sevilla, con la Sony Pictures, 'major' de Hollywood que vuelve a apostar por el cine español. Enrique López Lavigne, productor de Apache Films, señala que «lo que más me atrae de trabajar con Paco, un director español que se ha curtido en el mercado internacional de la nueva ficción y en Hollywood, son los mecanismos para traducir una historia tan emocionante como 'Adiós' a un espectador global que exige una narrativa que combina lo íntimo con el sentido del espectáculo». Por su parte, tanto Iván Losada, Director General de Sony Pictures, como Laine Kline, vicepresidente ejecutivo de Sony Pictures International Productions, están de acuerdo con que «a veces los sitios más pequeños pueden albergar las historias más grandes que conectan con los espectadores de todo el mundo, y tanto Paco como Enrique representan para nosotros esa clase de director y de productor de enrome talento con una visión global y única de las historias».

Este regreso de Paco Cabezas no es definitivo pues, cuando finalice el rodaje de 'Adiós', le espera en Hollywood el rodaje de 'Men with No Fear', a partir de un guion del propio cineasta que toca de nuevo el tema del narcotráfico: Cuando un traficante sale de la cárcel, deberá reunir a un grupo de vigilantes para acabar con el señor de la droga que lo había enviado a la cárcel, mató a su esposa y crió a su hijo como un criminal.