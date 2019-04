Llega una nueva saga cinematográfica, 'The Merlin Saga' Ridley Scott. / Reuters En proyecto Ridley Scott prepara la adaptación a la gran pantalla de las doce novelas de T. A. Barron. En ellas, se explica la historia del legendario mago Merlín, el personaje de las leyendas artúricas BOQUERINI . Domingo, 7 abril 2019, 00:08

A Ridley Scott se le acumulan los proyectos: tiene anunciados como director, 'Gladiator 2', 'Queen & Country' y 'Battle of Britain'... Además asegura que estará en las producciones de la nueva versión de 'Muerte en el Nilo', de Kenneth Branagh; de 'Empire of the Summer Moon', de Derek Cianfrance; de 'War Party', de Andrew Dominik con Tom Hardy como protagonista; de 'Tranquility Base', de Paul J. Franklin; de 'Potsdamer Platz'; de 'Emma's War'; de 'David'… y todo esto sin contar las series de televisión que también produce. Pero ahora la Disney le ha ofrecido llevar al cine 'The Merlin Saga', las novelas de T. A. Barron y ha sido una oferta a la que Scott no se ha podido resistir. La Disney prepara su propia plataforma de televisión y, aunque las películas se vean antes en los cines en los próximos años, pretende fidelizar al espectador, sabedora que la saga será una de los atractivos futuros más interesantes en la plataforma que preparan.

La producción de la primera película tendrá lugar este próximo otoño y se basará en el primer libro de la serie, 'Los años perdidos de Merlín'. La adaptación y el guion, en el que ya trabaja Philippa Boyens, ganadora del Oscar por 'El Señor de los Anillos', contará cómo un muchacho intenta descubrir quién es realmente y saber la verdad sobre sus misteriosos poderes. Todo ello le lleva a una tierra extraña y encantada, Fincayra. Y es allí donde descubre que el destino de esta tierra y su búsqueda personal están extrañamente entrelazados. Aún no hay reparto, pero es deseo de Disney que la película se pueda estrenar en 2020.

Doce libros

En la saga literaria, 'Los años perdidos de Marlín' narra los orígenes de los más grandes magos. El segundo se llama 'Las siete canciones' y cuenta cómo, aunque Merlín ha traído esperanza a Fincayra, la isla encantada todavía está en gran peligro, y su primera víctima es la madre de Merlín. La única esperanza de Merlín para salvarla es dominar las siete canciones de la sabiduría, pero para hacerlo debe derrotar a un ogro cuya simple mirada podría significar la muerte.

El tercer libro se titula 'Los incendios Ragin' y se centra en el despertar del dragón dormido, amenazando a todos los Fincayra. Sólo Merlín, cuyos poderes mágicos son nuevos y no han sido probados, puede detenerlo. Pero antes de que pueda enfrentar los fuegos del dragón, Merlín necesita enfrentar otros fuegos, incluidos los que están dentro de él. Lo más importante es que debe descubrir el poder, así como la fuente, de su propia magia.

El cuarto libro se titula 'El espejo del destino' y cuenta como una extraña maldad se está levantando en la isla mágica de Fincayra. Para salvar su tierra natal y su destino, Merlín se ve obligado a viajar a lugares aterradores, tanto en la tierra como dentro de sí mismo. Acompañado por Hallia, la mujer-ciervo a la que ha llegado a amar, y por su propia sombra pícara, Merlín descubre un espejo mágico que puede alterar el destino de cualquiera. Pero cuando lo investiga, la persona que ve es la persona que menos espera encontrar.

El quinto libro lleva el título de 'Las alas de un mago', y cuenta cómo, a medida que se acerca la noche más larga del invierno, Merlín enfrenta el desafío más difícil de su vida: unir a todos los Fincayra contra el malvado señor de la guerra Rhita Gawr. Pero en medio de esto aparece el misterioso Sword Arms, que está cazando y atacando a los niños de Fincayra. Un medio de la tensión, Merlín intentará unir a las fuerzas de combate en lo más profundo de sí mismo para salvar a los niños, unificar a Fincayrans y recuperar las largas alas perdidas que le permitirán a él, ya su gente, elegir su verdadero destino.

El sexto libro es 'El dragón de Avalon': hace mucho tiempo, en los albores del mundo de Merlín, apareció una extraña y pequeña criatura llamada Basil. Parte lagarto, parte murciélago, sus ojos brillan con una luz misteriosa. Cuando Basil descubre una amenaza para su mundo y para Merlín, comienza un viaje épico que lo lleva desde el Gran Árbol de Avalon a los límites más externos del reino espiritual. Pero su viaje más audaz será enfrentar sus propios miedos más profundos. Y solo si sobrevive puede salvar a Merlín y encontrar su futuro.

El libro siete se llama 'La venganza de Doomraga' y en él Basil es ya un dragón poderoso. Sus majestuosas alas, cola gigantesca y ojos brillantes como una joya llenan el cielo mientras él y su leal amigo, Merlín, defienden a Avalon y se esfuerzan por salvar su mundo. Pero Avalon está cayendo en el caos a medida que las batallas estallan entre los enanos, los dragones de fuego y las hadas normalmente pacíficas. Basil sospecha que todos estos problemas están relacionados, pero debe descubrir cómo. Desafortunadamente, la respuesta se encuentra en lo profundo de la marisma encantada donde Doomraga, una bestia sombría, planea su venganza.

El octavo libro es 'Última magia' y en él, mundo de Avlin de Merlín se enfrenta a la destrucción, y el mismo Merlín ha desaparecido. Solo queda un posible salvador: Basil, el lagarto que una vez se convirtió en el dragón más grande de todos los tiempos. Pero incluso mientras entra en la batalla, Basil sabe que sus luchas solo han comenzado. Deberá encontrar la fuente de este caos, un ser oscuro escondido en las profundidades del Pantano Encantado, antes de que finalmente gane el poder definitivo. Para triunfar, Basilio debe arriesgarse a perderlo todo.

'El gran árbol de Avalon' es el título del noveno libro. Cuenta como tiempo atrás, Merlín plantó una semilla mágica que se convirtió en el Gran Árbol de Avalon. Y durante siglos, Avalon floreció. Pero ahora Avalon se recupera de ataques brutales, sequías misteriosas y males extraños. Y entonces, una noche, todas las estrellas en el cielo de repente se oscurecen. Ahora el destino de Avalon descansa en tres jóvenes: Tamwyn, una guía de desamparados sin hogar; Elli, una esclava escapada se convirtió en sacerdotisa; y Scree, un águila con un secreto. Uno es el verdadero heredero de Merlín, la única persona que puede salvar a Avalon, y uno está destinado a destruirlo.

El décimo libro se llama 'Sombras sobre las estrellas' y se inicia cuando la paz vuelve a Avalon. Sin embargo, Tamwyn, Elli y Scree descubren una nueva y aterradora amenaza: el señor de la guerra Rhita Gawr se ha propuesto conquistar Avalon y la Tierra mortal. Compitiendo contra el tiempo, los amigos se embarcan en tres misiones separadas. Para tener éxito, deben resolver los misterios más esquivos de Avalon. Y tendrán que viajar grandes distancias, tanto en su mundo como en sus propios corazones.

El libro undécimo es 'La llama eterna' y comienza con Avalon bajo el asedio por el señor de la guerra Rhita Gawr, ahora un dragón iracundo, que está empeñado en destruirlo. Tres héroes inverosímiles, Tamwyn, Elli y Scree, son la única esperanza de Avalon. Para tener éxito, deben superar enormes obstáculos, tanto en el mundo que los rodea como en lo más profundo de sí mismos. Pero una vez que lo hacen, su éxito es sólo el comienzo. Todo culmina en tres grandes batallas: una profunda bajo tierra, una en las llanuras fangosas y una alta entre las estrellas.

Y por fin, el duodécimo libro, llamado 'El libro de la magia', busca complementar los anteriores, y en él se cuentan las historias secretas de más de 150 personajes, objetos mágicos y lugares encantados del mundo de Merlín.

Los personajes

Aunque no hay todavía reparto asignado, si que se cuenta con una perfecta descripción de personajes. El protagonista masculino es un muchacho entre 12 y 15 años que se convertirá en el legendario mago Merlín. De raza caucásica, emocionalmente errático. Excéntrico y propenso a los cambios de humor, brillante a veces, es tranquilo y controlado, pensativo, con un toque de extravagante capricho. Branwen deberá tener entre 30 y 40 años, y es la madre de Emrys.

Rhiannon es la protagonista femenina, tiene entre 12-20 años) y es un personaje abierto a cualquier etnia. Busca la ayuda de Emrys para detener una terrible plaga que ahora está empezando a matar el bosque en el que vive. Shim es un gigante de tamaño enano, amigo de Emrys, entre 20 y 40 años). Y Rhita Gawr (abierta a cualquier etnia) tiene entre 30-50 años. Es un espíritu maligno que quiere controlar Fincayra antes de pasar a la Tierra. Enemigo de Emrys. El villano de la película.