Juana Acosta y Kiti Mánver, frente a frente en 'El inconveniente' El debutante Bernabé Rico lleva a la pantalla la exitosa obra teatral '100 metros cuadrados' 11 febrero 2019

Juana Acosta, Kiti Mánver y Carlos Areces, con las colaboraciones especiales de José Sacristán y Daniel Grao protagonizan 'El inconveniente', ópera prima en el largometraje del cortometrajista Bernabé Rico ('Todos mis padres', 'Atracones', 'Premiere', 'Libre directo' o 'Cowboys') que adapta la obra de teatro '100 metros cuadrados', escrita por Juan Carlos Rubio.

Ambientada en Sevilla en plenas fiestas navideñas, cuenta la historia de una joven llamada Sara, a quien le ofrecen comprar lo que parece la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño inconveniente: Lola, la octogenaria dueña actual, vivirá allí hasta que muera. Aun así, Sara cree que es un buen negocio y decide comprar y esperar. Entre ambas mujeres, tan diferentes y a la vez tan parecidas en su soledad, nacerá una relación única llena de ternura, emoción y risas. La película se rueda durante cinco semanas en zonas como el Callejón de la Inquisición, los barrios de Los Remedios, el Aljarafe, Triana y la Torre Pelli, y su estreno está previsto para finales del presente año. Según ha declarado Bernabé Rico, «Las localizaciones se han escogido en función de los personajes. Uno de los escenarios más difíciles de encontrar ha sido la casa de la señora octogenaria, ya que el edificio es un protagonista más de la historia. Es una casa hogareña, que rezuma vida y que contrasta con el mundo frío de oficinas de la otra protagonista, que se rodará en la Torre Pelli. Por eso hemos escogido un punto con vistas a Triana pero también a la Torre Pelli, como mezcla de los dos mundos de las mujeres».

Bernabé Rico es actor, guionista y productor sevillano y debuta con 'El inconveniente' en la dirección de un largometraje, cuyo guion y adaptación ha coescrito junto a Juan Carlos Rubio el autor de la obra de teatro. '100 metros cuadrados' ha sido una de las obras del reciente teatro español más representadas en el mundo: Su estreno mundial tuvo lugar en mayo del 2008 en el Teatro 8 de Miami. Desde entonces, ha sido traducida a seis idiomas y ha transitado por los escenarios de Alemania, Suiza, Italia, Grecia, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Uruguay y Australia, con gran éxito de crítica y público, con casi 1 millón de espectadores acumulados a nivel mundial. En estos momentos se preparan nuevas producciones teatrales en Argentina, México, Austria y República Dominicana. En España, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, se estrenó en 2010 protagonizada por María Luisa Merlo, Miriam Díaz-Aroca y Jorge Roelas y, tras una exitosa temporada en el Teatro Lara de Madrid, continuó su gira por más de 120 ciudades, llegando a cumplir las 300 representaciones.

La película es un mano a mano entre Juana Acosta y Kiti Mánver, que han ensayado mucho preparando tanto personajes como sus emociones. «Hemos ensayado todos los días, ya que el peso de la película recae sobre nosotras, es una experiencia para mí muy enriquecedora. Trabajar con Kiti Mánver, Carlos Areces, Daniel Grao y José Sacristán es un regalo», argumenta Juana Acosta. Para la actriz de origen colombiano, «a pesar de ser un comedia, la historia habla de la soledad de dos mujeres, podríamos decir que es una 'dramedia', pues como la vida misma tiene momentos de risa y momentos de pellizco en el corazón. Es una historia muy real, de hecho mi madre ha vendido su piso en esas condiciones. Mujeres solas, a las que la pensión no les llega y toman esta determinación». Esta es la segunda vez que Kiti Mánver coincide con Bernabé Rico, la anterior fue participando en uno de sus cortos. «He visto crecer a Bernabé, lo he disfrutado como actor, productor y ahora como director. Me está dejando realmente asombrada, lo tiene todo milimetrado, sabe muy bien la planificación y sabe dirigir maravillosamente bien», reconoce la actriz, para la que trabajar en Sevilla es un valor añadido: «Es una ciudad tan hermosa... La había visitado, pero es maravilloso tener la posibilidad de estar aquí durante un mes, conocer a la gente y trabajar con un equipo sevillano. Me siento muy cuidada y arropada. Aunque hace más frío del que parece».

La película es una producción de Olmo Figueredo para La Claqueta PC, Talycual Producciones, La Cruda Realidad y El inconveniente la película AIE.