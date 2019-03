Isabel Coixet ficha por HBO para su primera serie, 'Foodie Love' Isabel Coixet. / Zoe Sala En proyecto La cineasta, ganadora de siete goyas, entrará en la ficción televisiva con una temporada de ocho capítulos de media hora de duración que se rodarán en 2019 IKER CORTÉS Madrid Jueves, 7 marzo 2019, 12:31

Isabel Coixet da el salto a la televisión. La cineasta catalana, artífice de películas como 'Mi vida sin mí', 'La vida secreta de las palabras' o 'La librería', ganadora el año pasado del Goya a la mejor película, se adentra en el mundo de las series con 'Foodie Love' y una primera temporada de ocho capítulos de media hora de duración.

Para este proyecto, escrito y dirigido por la catalana, la realizadora ha fichado por la división europea de HBO. La serie pondrá el foco en dos personajes que acaban de conectar gracias al algoritmo de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía. Son un chico y una chica que comienzan a conocerse con las dudas de quienes ya han tenido varios descalabros importantes en el mundo de las relaciones sentimentales. A lo largo de varias citas tendrán que descubrir si coincidencias como su devoción por el yuzu japonés o su alergia común al postureo foodie son suficientes para construir los cimientos de una historia de amor duradera.

Dice Coixet en el comunicado de prensa que ha distribuido HBO que 'Foodie Love' es la fusión de dos de sus pasiones: las historias de amor y la comida, «a través de una historia de amor, desamor, dudas y comida, donde dos personajes se encuentran, se alejan y se reencuentran a través de un peculiar recorrido por cafés, bares, chiringuitos y restaurantes. Dos seres tímidos, fuertes, a ratos atormentados, a ratos despreocupados, que luchan por entenderse y entregarse el uno al otro. Dos seres apasionados por la comida que es, al principio de su historia, su terreno común. Todos los lugares que aparecen en la serie y todo lo que comen nuestros protagonistas es real. Su historia es ficción. Esta serie se nutre de todos los lugares en los que he estado, de todas las cosas que he probado. Y de muchas de las cosas que he vivido», reconoce la creadora con siete goyas en su haber, entre dirección y guión, más de 10 nominaciones.

«Con 'Foodie Love' en HBO vamos a darnos un atracón de talento», asegura Miguel Salvat, responsable de producción propia de HBO España. «Isabel Coixet se va a zambullir en los dos mundos que mejor conoce y que más le apasionan. 'Foodie Love' será, en ocho episodios, un menú degustación del placer de los sentidos, con gran variedad de sabores, emociones y sensaciones. No hay nada más universal que esta combinación de ingredientes, a la que Isabel sabrá dar su toque personal, su increíble sutileza y su visión única. Estamos encantados de poder apoyar este proyecto en el que va a volcar no solo toda su capacidad para contar historias y crear imágenes que te atrapan, sino también su habilidad para sacar lo mejor de los actores, con quienes tiene una relación especial, como ha demostrado a lo largo de su filmografía», afirma.