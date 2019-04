Denzel Washington, a la caza de un asesino en serie Denzel Washington en 'The Equalizer. El protector' (2014). El actor encarnará a un investigador minucioso y atento a los detalles en 'Little Things', una nueva inmersión en el thriller de acción a pesar de haber cumplido ya los 64 años BOQUERINI Martes, 16 abril 2019, 10:55

Aunque Denzel Washington ha cultivado todos los géneros, parece sentirse como pez en el agua en el thriller de acción, a pesar de haber cumplido ya los 64 años. El nuevo proyecto que tiene entre manos es 'Little Things' ('Pequeñas cosas'), donde se pondrá a las órdenes del director John Lee Hancock ('Al encuentro de Mr. Banks', 'El fundador'), que también firma el guion, para interpretar a Deke, un misterioso sheriff con una gran intuición para los pequeños detalles, de donde el filme toma su título.

Deke es un sheriff del condado de Kern, minucioso e intuitivo, que se une a Baxter, detective del Departamento del sheriff del Condado de Los Angeles, para atrapar a un astuto asesino en serie. El olfato de Deke para las 'little things' resulta extrañamente exacto, pero su voluntad de eludir las normas establecidas entorpece a Baxter en un aplastante dilema moral. A la vez, el protagonista deberá enfrentarse con un oscuro secreto del pasado que le atormenta. De momento se desconoce el resto del reparto de lo que todo indica será una adrenalítica intriga con forma de 'buddy movie'.

Denzel Hayes Washington, Jr., conocido artísticamente como Denzel Washington (Mount Vernon, Nueva York, 28 de diciembre de 1954), estudió teatro en Los Angeles, u carrera profesional en el teatro neoyorquino. Debuta en el cine en 1981 con 'Llámame Mr. Charly'. En 1987 el actor interpreta el papel del activista negro sudafricano Stephen Biko en 'Grita libertad', dirigida por el británico Richard Attenborough, por el que fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto. Le sigue una pequeña película británica de corte social, 'Por la Reina y la patria' (1988) de Martin Stellman. Posteriormente, continua con papeles de gran entidad como en «Tiempos de gloria» (1989), con la que volvió a estar entre los nominados al Oscar.

En 1989 interpreta uno de los papeles en 'Tiempos de gloria', sobre la participación de los afroamericanos en la guerra civil norteamericana, que le hace ganar el Óscar al mejor actor de reparto. Washington interpreta en 1992 uno de sus papeles más aclamados el activista negro Malcolm X, en la película de igual título dirigida por Spike Lee, que reportó una nueva nominación al Óscar. 'Malcolm X' transforma la carrera de Denzel Washington, convirtiéndole en uno de los actores de Hollywood más respetados y, en 1993 interpreta el papel del abogado Joe Miller en 'Philadelphia', junto a Tom Hanks y a Antonio Banderas. Su trayectoria es imparable con títulos como 'El informe Pelícano', 'Marea roja', 'La mujer del predicador', 'Fallen', 'El coleccionista de huesos', 'Huracán Carter', donde encarnó a un boxeador acusado injustamente de un triple homicidio por el que permaneció en prisión veinte años, personaje por el que logra el Globo de Oro y el Oso de Plata de la Berlinale, y 'Día de entrenamiento' por el que gana el Oscar ahora como protagonista.

Denzel Washington y Mark Wahlberg en '2 Guns' (2013).

Washington hizo su debut como director con 'Antwone Fisher' en 2002, una película en la que interpreta a un psiquiatra naval que ayuda a un joven marine con un traumático pasado. Como actor, el siglo XXI lo inicia participando en grandes películas como «El fuego de la venganza», 'El mensajero del miedo' y 'Plan oculto', de Spike Lee. En 2007 protagoniza 'American Gangster', rodada bajo las órdenes de Ridley Scott y acompañado en el reparto por Russell Crowe, en la que interpreta a Frank Lucas, un vendedor de heroína de Harlem de los década de los 60, y en 2012 a un piloto de aviación comercial alcohólico en «El vuelo». En 2014 hace uno de sus thrillers más aclamados, 'El protector', que ha tenido una secuela. Como proyectos, además de 'Little Things' maneja una segunda película como director, el drama 'A Journal for Jordan', que de momento ha aplazado para trabajar con Hancoock, y una nueva versión de 'Macbeth', junto a Frances MacDormand, dirigida por los hermanos Coen.

Denzel Washington también ha asumido un tipo de papel muy diferente, ya que ha sido el productor ejecutivo de dos documentales biográficos: 'Half past autumn: The Gordon Parks Story', que fue nominado para dos premios Emmy en las categorías de Especial de No Ficción y Director de Fotografía de un Programa de no ficción.

No hay aun fecha de rodaje para 'Little Things'. Pero es deseo de Warner Bros, que producirá el filme, que sea inmediato, en cuanto se cierre el reparto. Para la productora, los resultados de taquilla son mucho mayores cuando Washington interpreta papeles relacionados con el thriller y la acción, pese a haber demostrado a lo largo de los años su capacidad de cambio de registro. Es lo que en Hollwood llaman un valor seguro, una máquina de hacer dólares. Los resultados de taquilla son mucho mayores cuando Washington interpreta papeles relacionados con el thriller y la acción, pese a haber demostrado a lo largo de los años su capacidad de cambio de registro. Por ello, toca esperar a ver si «Little Things» se convertirá, de nuevo, en otro de sus grandes éxitos.