Cuando Danny y Sandy llegaron al instituto Olivia Newton-John y John Travolta en 'Grease' (1978). Se prepara una precuela del inmortal musical 'Grease', que recuperará a los personajes que encarnaron en 1978 John Travolta y Olivia Newton-John BOQUERINI Martes, 16 abril 2019, 10:28

Hay películas que transcienden de sí mismas para convertirse en iconos generacionales. Una de ellas es 'Grease'. Basada en el musical homónimo de 1972 y ambientada en Estados Unidos en los años 50, el filme se centraba en el amor juvenil en los pasillos del instituto entre el rebelde Danny Zuko (John Travolta) y la inocente Sandy (Olivia Newton-John). Ahora, la Paramount ha anunciado que prepara una 'precuela' que contará cómo llegaron Danny y Sandy a aquel instituto.

Recordemos. Randal Kleiser dirigió 'Grease' en 1978 con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl, Michael Tucci y Kelly Ward al frente del reparto. La cinta contaba cómo, tras las vacaciones de verano, el colegio Rydell abre sus puertas a una nueva generación de muchachos que han vuelto a poner de moda el peine y la brillantina. Son cabezas que aún no tienen nada dentro, pero que han empezado a acicalarse por fuera.

El joven rebelde Danny Zuko una muchachita recatada e ingenua llamada Sandy Olsson protagonizarán el idilio oficial del colegio. Ambos se conocen durante el verano y al despedirse ninguno piensa que se vayan a ver de nuevo. Pero se equivocaban: cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga Frenchy (Didi Conn), lo último que esperaba era convertirse en compañera de Danny, el líder rebelde de los T-Birds.

Canciones como 'You're The One That I Want' o 'Summer Nights' se convirtieron en tremendos éxitos y todavía hoy son de los temas más solicitados en los karaokes de todo el mundo. La balada 'Hopelessly Devoted to You' fue nominada al Oscar a la mejor canción. La banda sonora del filme fue el segundo disco más vendido de ese año solo por detrás del acompañamiento musical de otra película: el de 'Fiebre del sábado noche' (1977), también con John Travolta.

La película conoció una secuela, 'Grease 2' (1982), de Patricia Birch, que funcionaba como una película independiente. En 1961, dos años después de la graduación del grupo original de 'Grease', un nuevo contingente de estudiantes hace su entrada a la All-American Rydell High School. Un nuevo alumno inglés, Michael Carrington (Maxwell Caulfield) llega al, para él, desconocido campus y de inmediato se enamora de la sexy Stephanie Zinone (Michelle Pfeiffer), cabecilla de la proscrita hermandad de las Pink Ladies y mecánica en la gasolinera de su padre.

Stephanie es la más fría e implacable de todas las Pink Ladies, una chica que haría casi cualquier cosa por un viaje en la más veloz de las motocicletas. Cumpliendo la tradición, los T-Birds están presumiendo de sus cazadoras de cuero y sus potentes motos. También se dedican a proteger tanto su territorio como a sus posesiones más preciadas, las Pink Ladies, de las interferencias exteriores. 'Grease 2' fue recibida con críticas muy negativas y no obtuvo el respaldo del público. Aun así el musical original en el que se basó el primer 'Grease' también tuvo una reciente adaptación a la televisión, 'Grease Live!' (2016), un especial para la pequeña pantalla que protagonizaron Vanessa Hudgens, Julianne Hough y Aaron Tveit.

La 'precuela' que se prepara se titulará 'Summer Loving', y para escribir su guion se ha fichado a John August, guionista de 'Big Fish' (2003), 'La novia cadáver' (2005) y de la inminente versión de 'Aladino', que llegará a los cines en mayo con Will Smith como protagonista. 'Summer Loving' abordará el verano de romance que vivieron los dos protagonistas y cuya ruptura, solo cicatrizada después al coincidir los dos jóvenes en el nuevo curso, era el punto de partida de 'Grease', que relanzó, con su mirada nostálgica a los años cincuenta, la pasión y la moda por las carreras de coches, los tupés y las chupas de cuero. De momento se desconoce el nombre del director e intérpretes que den vida a los jóvenes Danny y Sandy.