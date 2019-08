Damian Chazelle repite con Emma Stone

Está en marcha el nuevo proyecto de Damian Chazelle, el director de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'. Se titulará 'Babylon' y como protagonista acaba de fichar a su estrella de aquella, Emma Stone, que logró el Oscar a la mejor actriz.

La película será una mirada al Hollywood de los años 20 del pasado siglo, cuando el cine mudo tocaba a su fin y el sonoro daba sus primeros pasos al final de la década. En el reparto, junto a Emma Stone estará –previsiblemente- Brad Pitt, y en la producción Olivia Hamilton (esposa de Chazelle), Matt Plouffe y Marc Platt (que también fue productor de 'La La Land'). 'Babylon' no será un musical, pero sí una «audaz película de autor con un presupuesto significativo», según fuentes de la productora. La acción transcurrirá en torno a la revolución que experimentó la industria al pasar del cine al pasar del mudo al sonoro, algo bastante recurrente sobre lo que se han hecho diferentes películas a lo largo de la historia, desde 'Cantando bajo la lluvia' hasta 'The Artist', de Michel Hazanavicius, y cruzará una historia ficticia con un trasfondo lleno de personajes reales de la época.

Damian Chazelle (Rhode Island, 19 de enero de 1985) ha desarrollado sus dos pasiones, el cine y el jazz. Fue batería cuando estudiaba en la Princeton High School. Allí conoció a su profesor de percusión, que tenía un fuerte carácter y fue la inspiración para crear el personaje de Terence Fletcher, en 'Whiplash' (2014), su segundo largometraje como director, que le dio a conocer. Contaba el conflicto entre un aspirante a batería y su despiadado profesor de una orquesta de jazz, a partir de un cortometraje previo del propio cineasta. Una historia sobre la pasión por la música cuya enseñanza puede llegar a ser un combate cuando dos fuertes personalidades se encuentran frente a frente. Aunque cultivó su amor por la música. Chazelle asegura que sabía que no tenía talento para ser un gran músico por lo que después de la escuela secundaria volvió a centrarse en el cine, al que describe como su primer amor. En 2016 llegaría la exitosa 'La ciudad de las estrellas (La La Land)', la historia de dos soñadores que buscan alcanzar sus sueños en el cine y la música en la ciudad de Los Ángeles. La película, que supuso un renacimiento del musical clásico, logró 14 nominaciones a los Oscar, de los que logró 6 premios, entre ellos mejor canción, banda sonora, actriz y director, convirtiéndose Chazelle en el más joven en lograrlo hasta la fecha. Sin embargo, su siguiente película, 'El primer hombre' (2018), sobre los preparativos y el viaje del Apolo 11 que llevó al primer hombre a la Luna, tuvo buenas críticas, aunque no fue el éxito esperado. Su último trabajo, aun sin estrenar, ha sido la serie de Netflix 'The Eddy', sobre el propietario de un club de jazz de París que mantiene una tirante relación con su hija.

Emma Stone (Arizona; 6 de noviembre de 1988) se inició en el teatro como actriz infantil. Su primer papel en cine fue en la comedia de Greg Mottola 'Supersalidos' (2007), junto a Michael Cera y Jonah Hill. Obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en producciones como 'Rumores y mentiras' (2010) y 'Criadas y señoras' (2011) en las cuales fue protagonista y que provocaron excelentes críticas para la actriz. Su consagración llegó con 'The Amazing Spider-Man' en 2012, junto a Andrew Garfield, y su secuela. Después llegarían 'Magia a la luz de la luna' (2014), de Woody Allen, y 'Birdman', de Alejandro González Iñárritu, al lado de Michael Keaton, que significó su primera nominación a los Óscar, como actriz de reparto. Este año la veremos en 'Zombieland: Double Tap' y en la versión en carne y hueso de 'Cruella', cinta que contará los orígenes de la mítica villana de Disney.

'Babylon' será una producción de Liosngate (la misma productora de 'La la land') que aun no tiene fecha de rodaje, aunque todo hace pensar que será inminente.