'Las consecuencias', un drama psicológico de Clara Pinto

'Las consecuencias' es un drama psicológico contando en clave de thriller, de la directora hispano venezolana Claudia Pinto cuyo rodaje comenzó el 18 de mayo y finalizará este 27 de junio entre Valencia, y las islas canarias de La Palma y La Gomera.

El reparto lo forman Juana Acosta, el chileno Alfredo Castro, Carme Elías, Sonia Almarcha, Héctor Alterio y la debutante María Romanillos. La película cuenta cómo, en un viaje a la pequeña isla de La Palma, a casa de su madre, Fabiola, de 40 años, mujer atormentada por un accidente que cambió su vida, se convierte en espía de su propio hogar. Se debate entre el terror a lo que sospecha puede encontrar y la necesidad de obtener respuestas. Las dudas de lo que hay en el interior de su familia, de su pasado… El filme plantea las cuestiones de hasta dónde hurgar en la intimidad, y hasta dónde mentir para proteger a nuestros seres queridos.

El guion es obra de la también directora y productora Claudia Pinto junto a Eduardo Sánchez Rugeles. Claudia Pinto escribió y dirigió en el 2000 en su Venezuela natal su primer cortometraje 'Una voz tímida en un concierto hueco' con el que ganó varios premios internacionales, entre ellos, el de Mejor Cortometraje en el Festival Latino de Los Ángeles. En 2002 recibe una beca del Programa Ibermedia y se traslada a España. Su ópera prima, 'La distancia más larga', (Venezuela-España, 2014) gana 17 Premios Internacionales, entre ellos, el Glauber Rocha como Mejor Película de América Latina en el Festival Des Films Du Monde en Montreal; Mejor Directora en el Cleveland International Film Festival; Premio Platino a la Mejor Opera Prima Iberoamericana; Nominación al Premio Goya 2015 como Mejor Película iberoamericana, así como la Sección Oficial en el Gijón Film Festival, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, entre otros.

La película es «un thriller muy particular porque el misterio a resolver no está ligado a un hecho criminal ni judicial, sino que se trata de un enigma familiar, emocional, sobre todo íntimo. Es una película que habla de la herencia de emociones y de las consecuencias del silencio. Ahondando, es una película que habla de la herencia de emociones y de las consecuencias del silencio», dice Claudia Pinto.

La directora también señala que en su rodaje «los paisajes, los escenarios naturales con presencia fundamental del mar, se han elegido en torno a lugares que remarcan la sensación de lo incontrolable, de lo enigmático de ahí que se hayan elegido parajes especiales de la Comunidad Valenciana, de la Gomera y muy especialmente de La Palma –llamada 'la isla bonita'- donde transcurre el grueso del rodaje. La naturaleza es como una metáfora de lo que no queremos sentir, pero sentimos, ahí está, como todo aquello que es inevitable…»

La gran protagonista Juana Acosta es una actriz hispano-colombiana con amplia trayectoria en cine y TV. Comenzó su carrera a los 18 años en Colombia. A los 23 años se traslada a España donde ha desarrollado la mayor parte de su trabajo interpretativo. Ha trabajado activamente en Colombia, España y Francia. Ha sido nominada a los Premios Platino, a los Premios Fénix, convirtiéndose en una de las actrices más solventes del panorama iberoamericano. Ha trabajado con directores españoles como Gracia Querejeta ('Ola de crímenes'), Álex de la Iglesia ('Perfectos desconocidos') o internacionales como Jacques Toulemonde ('Anna'), Dennis Arcand ('2 nuits') o su compatriota Sergio Cabrera ('Golpe de estadio'), entre otros. La actriz, que ha tenido que bucear, después de 20 años sin hacerlo, se ha enfrentado en este rodaje a uno de sus mayores miedos: «El agua juega un papel muy importante, me he enfrentado a uno de mis mayores miedos y me he reconciliado con el mar. Estoy muy impresionada con la belleza de las Islas Canarias, especialmente estas últimas que he conocido, La Gomera y La Palma. Aquí me siento como en casa y muy agradecida de poder trabajar aquí».

La actriz habla de Fabiola, su personaje, como «un papel femenino muy bien definido y muy potente. Desde que leí el guión me sentí cautivada por la historia y el personaje. Creo que es el guión más potente que he recibido y con el personaje femenino más importante e interesante, hondo y bello, que viaja hacia esta isla, hacia la verdad y hacia la vida. Es el personaje más complejo al que me enfrento y está siendo un rodaje duro, pero muy enriquecedor, ya que me hace crecer como actriz y como persona».

'Las consecuencias' es una coproducción hispano-belga-holandesa participada por Televisión Española (TVE), y además cuenta con el apoyo de la televisión autonómica valenciana Apunt Media, Televisió de Catalunya (TV3), los fondos de Institut Valenciá de Cultura (IVC), The Netherlands Film Fund, ayuda al desarrollo de Ibermedia, de CREA SGR y el respaldo de Cima Mentoring.