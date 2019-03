Angelina Jolie prepara un thriller a las órdenes del guionista de 'Sicario' y 'Comanchería' Angelina Jolie. / Reuters En proyecto 'Those Who Wish Me Dead' será una película de persecuciones instintivas BOQUERINI . Lunes, 4 marzo 2019, 19:28

Tras su traumático divorcio de Brad Pitt, que supuso un parón en sus actividades, Angelina Jolie está dispuesta a recuperar el tiempo perdido. La intérprete, que no había vuelto a ponerse ante las cámaras desde 2015 con 'Frente al mar', que también dirigió y que coprotagonizaba junto a Pitt, ha retomado su trabajo de actriz. Ya ha finalizado en rodaje de 'Come Away' y actualmente está rodando una secuela de 'Maléfica', junto a Juno Temple y Elle Fanning, película dirigida por Joachim Rønning, que se estrenará en 2020, y ya tiene en proyecto 'Those Who Wish Me Dead' (cuya traducción sería algo así como 'Aquellos que me desean la muerte'), que quiere rodar a partir de mayo a las órdenes del también actor Taylor Sheridan.

El actor es uno de valores más en alza en el Hollywood de hoy: guionista de las dos entregas de 'Sicario' y de 'Comanchería' (por el que fue nominado al Oscar), fue el director de 'Wind River' (2017), a partir de un guion propio, una extraordinaria ópera prima con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen como protagonistas, que contaba como un cazador de coyotes traumatizado por la muerte de su hija y una agente del FBI se alían para investigar un asesinato ocurrido en las heladas y gélidas tierras de una reserva de nativos americanos de Wyoming. Sheridan está ultimando estos días la segunda temporada de su serie 'Yellowstone', protagonizada por Kevin Costner, y en cuanto la finalice comenzará este nuevo rodaje.

'Those Who Wish Me Dead' será un thriller que se anuncia como un filme protagonizado por una mujer y como una película de persecuciones instintivas. Estará basado en una novela original de Michael Koryta, publicada en 2014 y que Taylor Sheridan está adaptando para la pantalla con bastantes licencias. Según informa Variety, la historia se desarrolla en Montana, con un incendio forestal como telón de fondo. Un niño de 14 años, que es testigo de un brutal asesinato, es introducido en un programa de protección de testigos y ocultado en un equipo de adolescentes con problemas con habilidades en la naturaleza, mientras que los asesinos van matando a todos los que se interponen en su camino en una búsqueda metódica para llegar a él y atraparlo. Todo apunta a que Angelina Jolie se pondrá en la piel de la responsable de una torre de vigilancia anti incendios de la zona. De momento no se sabe nada del resto del reparto.

Este nuevo proyecto de Taylor Sheridan, que producen Bron Studios y Film Rites con financiación de Creative Wealth Media, implica el retraso de 'F.A.S.T.', el thriller de acción que Sheridan estaba preparando junto a Chris Pratt, cuyo rodaje estaba previsto para este verano.

Antes, Jolie regresará a 'Maléfica 2'. Será una aventura de fantasía que retoma la historia de Maléfica varios años más tarde en la que se dieron a conocer los hechos que endurecieron el corazón de la villana más emblemática de Disney y la llevaron a arrojar una maldición sobre la princesa recién nacida: Aurora. La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

'Come Away', que veremos en este 2019, es una cinta que une las historias de 'Peter Pan' y de 'Alicia en el País de las Maravillas', a partir de un guion de Marissa Kate Goodhill, en el que Peter y Alicia son hermanos y se sitúa antes de viajar al País de Nunca Jamás y al País de las Maravillas, respectivamente. Cuando su hermano mayor muere en un accidente, Peter y Alicia tratan de evitar que sus padres se hundan por esta tragedia, hasta que finalmente se ven obligados a decidir entre el hogar y la imaginación, que supondrá el punto de partida en el que cada uno comenzaría sus famosas aventuras. Angelina da vida a la madre de los pequeños y comparte pantalla con David Oyelowo, que interpreta al padre. 'Come Away' va a suponer el debut como directora de un filme no animado de Brenda Chapman, realizadora que ganó el Óscar a la mejor película de animación por 'Brave (Indomable')'.