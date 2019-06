Andrew Garfield se mete en la piel de James Rhodes en 'Instrumental' El actor en 'Lo que esconde Silver Lake'. En proyecto James Marsh dirigirá la adaptación del libro en el que el pianista relataba que había sido víctima de abusos sexuales con tan solo seis años y cómo la música clásica le ayudó a superar ese trance BOQUERINI . Lunes, 17 junio 2019, 17:28

Pocas personas habrá a estas alturas que no sepan quien es James Rhodes, el famoso pianista británico afincado en Madrid. El músico se dio a conocer en nuestro país no solo por sus actuaciones, sus llamativas camisetas o por su curioso acento 'guiri', sino también porque publicó un libro autobiográfico llamado 'Instrumental' que narraba una infancia y una juventud especialmente dolorosas, tanto por los abusos que sufrió a manos de un profesor como por el consumo de drogas y alcohol y el intento de suicidio y posterior ingreso en un centro psiquiátrico a los que ese problema le condujeron. La tesis del libro es que fue la música la que le ayudó a salir adelante.

Ahora los textos se van a llevar a la gran pantalla y será Andrew Garfield quien interprete a Rhodes. 'Instrumental', subtitulado como 'Memorias de música y locura', no dejó a nadie indiferente por la crudeza de algunos de sus pasajes. Su relación con el alcohol, las drogas, la prostitución o su ingreso en un centro psiquiátrico fueron algunos de los capítulos más polémicos del libro, que también ahondaba en el poder terapéutico de la música clásica. No en vano, su autor logró publicar el libro en 2014 tras una batalla judicial con su exmujer, que intentó impedir que saliera a la luz para no dañar la sensibilidad del hijo de ambos, lo que le costó dos millones de euros. Rhodes, que sufrió continuos abusos de su profesor de gimnasia desde los seis años, vivió mucho tiempo marcado por esa tragedia. Escuchar a Rachmaninoff en bucle durante su adolescencia y descubrir el Adagio de Bach en un ala psiquiátrica le ayudó a combatir sus demonios y a transformar su vida.

La película, de título homónimo, estará dirigida por el británico James Marsh, responsable de 'La teoría del todo' y, al margen de Andrew Garfield como el famoso pianista, no se ha revelado el posible reparto. -La cinta está producida por Debra Hayward ('Los Miserables') y Alison Owen ('Las hermanas Bolena', 'Timadoras compulsivas') para Lionsgate y Monumental Pictures.

Más allá de sus invervenciones en la radio y en los platós de televisión, James Rhodes está considerado como uno de los más eminentes concertistas de piano del momento y como un gran renovador de la música clásica. Ha protagonizado documentales para la BBC y Channel 4, escribe regularmente en 'The Guardian' y ofrece recitales de piano en todo el mundo. 'Instrumental' es un tributo apasionado al poder terapéutico de la música y que aborda cuestiones fascinantes sobre cómo funciona la música clásica y sobre cómo y por qué puede cambiar nuestras vidas. Este año se ocupó en la entrega de los Goya de acompañar al piano durante la relación de personas relacionadas con el mundo del cine que habían fallecido en 2018.

Andrew Russell Garfield (Los Ángeles, California, 20 de agosto de 1983) saltó a la fama como Peter Parker/Spiderman en la saga 'The Amazing Spider-Man'. Su debut cinematográfico se produjo en 2007, con el drama dirigido por Robert Redford 'Leones por corderos' y posteriormente fue Eduardo Saverin en la película de 2010 'La red social', que le valió una nominación al Globo de Oro y al BAFTA. Uno de sus últimos estrenos fue 'Lo que esconde Silver Lake'.

Todavía no hay fecha para el inicio del rodaje de 'Instrumental', pero se especula con que la orden de acción pueda darse a finales de este 2019. De hecho, Gardfield está actualmente inmerso en 'Mainstream', película dirigida por Gia Coppola ('Palo Alto') y con Colleen Camp y Jason Schwartzman. En cuanto finalice, arrancará 'The Eyes Of Tammy Faye', a las órdenes de Michael Showalter ('La gran enfermedad del amor') y con Jessica Chastain como compañera de reparto.