'Slender Man' y otros estrenos 'Slender Man' es una fábula macabra con los consabidos sustos. Una 'creepypasta' o leyenda urbana surgida en internet sustenta un filme de fantasmas dirigido al público más joven BORJA CRESPO Jueves, 18 octubre 2018, 20:55

'The Slender Man' fue una película en 2013, poco querida por los aficionados a los cuentos de terror. Ahora llega 'Slender Man', otra versión de la misma leyenda urbana, más ambiciosa e igualmente coja en su afán de aterrorizar al espectador. El relato siniestro se basa en una popular 'creepypasta', todo un fenómeno en Internet que consiste en la propagación de mitos que van creciendo de blog en blog, de video en video. Hay canales de YouTube con un alto número de seguidores especializados en difundir este tipo de fábulas macabras que se apoyan generalmente en supuestos hechos reales, rumores documentados con el móvil o que corren de boca en boca de manera exagerada.

«Slender Man tiene una altura antinatural y una forma fantasmagórica. Está asociado con la desaparición de personas, casi siempre niños, en áreas suburbanas y bosques, y nadie sabe qué fue de ellos», explican desde producción. «A veces se le puede ver en fotografías. Al principio puede que no lo veas, pero luego lo reconoces de repente en una esquina de la foto. Su aparición se puede comprender como un 'Ten cuidado con lo que pides', una advertencia para todos, pero especialmente para los niños del suburbio que se aburren y se sienten atraídos por el lado oscuro. ¡Pues ahora sí que se van a encontrar de frente con algo que da miedo!».

'The Slender Man', pensada para el público juvenil, transcurre en un pequeño pueblo en Massachusetts donde unos estudiantes realizan un ritual con el fin de desmentir la leyenda, pero alguien desaparece misteriosamente. La película está protagonizada por Joey King ('Expediente Warren: The Conjuring'), Julia Goldani Telles ('The Affair'), Jaz Sinclair ('Obsesión Fatal'), Annalise Basso ('Ouija: El Origen del Mal'), Taylor Richardson ('El Año Más Violento') y el inefable actor nacional Javier Botet ('REC').

Escuela para fracasados

'Escuela para fracasados' es una de esas comedias made in USA que, incomprensiblemente, se estrenan en la cartelera ocupando un espacio que se merecen otras propuestas más afortunadas. Su hábitat natural es el formato doméstico, verla en casa para entendernos, donde sus gags pueden funcionar mejor en un ambiente más propicio, con snacks y bebidas espirituosas de por medio. Malcolm D. Lee ('Plan de chicas') dirige al cómico Kevin Hart ('Un espía y medio'). Encarna a un sujeto obligado a ir a clase por la noches para aprobar el examen de educación secundaria. Lo que ocurre a continuación probablemente a nadie sorprenderá. Entretener, quizás.

'Destierros'

El Festival de Cine de San Sebastián recogió en su ecléctica programación el pase de la película colectiva 'Gure oroitzapenak' ('Destierros'), en la que una docena de cineastas vascos interpretan la obra de Joseba Sarrionandia: Oskar Alegria, Özcan Alper, Asier Altuna Iza, Mireia Gabilondo, Eugène Green, Itziar Leemans, Josu Martinez, Fermin Muguruza, Ane Muñoz Mitxelena, Maider Oleaga, Carlos Machado Quintela y Maialen Sarasua. El proyecto surgió cuando Angel Azkarraga Matxitxa, antiguo manager de grupos como Itoiz, Ruper Ordordika, Negu Gorriak o Su Ta Gar, pensó que sería interesante convertir en imagen real la prosa del escritor de Iurreta.

Cada voz ha tenido total libertad para llevar a cabo su pieza, alguna de las cuales también tendrá su recorrido por festivales como cortometraje, dentro de la iniciativa pionera de apoyo al formato Kimuak. Elementos fundamentales en la obra del poeta vizcaíno aparecen en el filme: el mar, el puerto, la infancia, los trenes, el desarraigo, la huida, el vagar, el destierro, la guerra, la destrucción, el amor, la deriva, el dolor, la fantasía, el misterio, la iniciación, la tortura…

'Burning'

Hay que celebrar el estreno en nuestra cartelera de una de las mejores películas vistas en el reciente festival de Sitges. 'Burning' cautiva desde su primera secuencia. Lee Chang-Dong se inspira en la prosa de Haruki Murakami para sumergir al espectador en un drama que coquetea con el thriller de manera natural. Premio FIPRESCI en Cannes, presenta a un joven, de profesión mensajero, que va descubriendo lo que es el amor, la amistad y la empatía por el camino más oscuro. La trama se va retorciendo por momentos, desconcertando al espectador, con alguna dosis de morbo bien entendido que añade valor a una propuesta de agradecido ritmo pausado que rompe en el momento adecuado.

'Miau'

El cineasta Ignacio Estaregui firmó en 2014 una curiosa comedia negra de bajo presupuesto, «Just&Cia», que pasó algo desapercibida a pesar de su valentía y buena factura. Con su nuevo filme, «Miau», insiste en fusionar el humor con la reivindicación social. Un grupo de jubilados, encabezado por el televisivo José Luis Gil y el impredecible Manuel Manquiña, decide driblar el tedio asaltando un museo. Rocambolesca adaptación libre de la novela «Hilo musical para una piscifactoría», de Juan Luis Saldaña, estamos ante una divertida apuesta que se construye en la interpretación de los roles principales y el intercambio de diálogos. Luis Gavasa, Jorge Usón y Álvaro de Luna completan el reparto de una película tierna y respetable que quizás no encuentre su público.

'Animales sin collar'

El debutante Jota Linares encierra al presidente de la Junta de Andalucía recién elegido y a su mujer en un cortijo bajo la amenaza de revelar un secreto que puede hundir su carrera política. Natalia de Molina protagoniza esta libre adaptación de 'Casa de muñecas' de Ibsen, que pretende ser un thriller sobre la corrupción y un drama sobre una mujer que decide tomar las riendas de su vida.