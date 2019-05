Seth Rogen: «Ahora se puede rodar una película en la que manda una mujer» Seth Rogen, junto a Charlize Theron, en 'Casi imposible'. Entrevista El intérprete acompaña a Charlize Theron en la comedia 'Casi imposible', una adaptación de Cenicienta a los tiempos del #MeToo MARÍA ESTÉVEZ Cannes Miércoles, 15 mayo 2019, 19:05

'Casi imposible' es una de las comedias más interesantes de esta primavera en la que Hollywood se ha olvidado de producir películas originales y ha impulsado los 'remakes' y las historias inspiradas en comics. Que Seth Rogen y Charlize Theron le den la vuelta a Cenicienta para adaptarla a los tiempos del #MeToo supone un soplo de aire fresco para los amantes del humor. Convertida en una poderosa ministra de Interior, Theron descubre su vena cómica de la mano de un actor que se convierte en un extraño compañero de cama.

-¿Qué tiene Charlize para ser protagonista de una película como esta?

-Es la única capaz de convencer al publico de que podría llegar a ser presidenta de Estados Unidos. Es fuerte, solida, una mujer capaz y sincera. Este es un proyecto en el que Charlize y yo hemos estado trabajando durante siete años. Ha sido difícil llevarlo a cabo porque financieramente nadie creía en él. No es fácil que los hombres de negocios vean a una mujer al mando de la política, pero, afortunadamente, las cosas están cambiando y ahora es posible rodar un filme de estas características. Honestamente, Charlize es la única actriz capaz de interpretar este personaje

-¿Qué le sorprendió de ella?

-No sabía cuánto se iba a involucrar Charlize siendo productora y con qué exigencias vendría. Me encantó descubrir que ella es muy activa como productora, que buscaba un buen resultado, que es, al fin y al cabo, lo mismo que yo deseaba. Los dos sentíamos pasión por este proyecto y no queríamos participar de forma superficial, sino tratar de conseguir el mejor resultado. Hemos trabajado muy bien juntos y, probablemente, volvamos a hacerlo en el futuro.

-A primera vista, la película habla de mantener una relación con alguien fuera de su alcance. ¿Alguna vez ha experimentado algo parecido?

-No creo que se trate de mantener una relación con alguien que no es compatible, no es así como yo lo veo. Por mucho que él no parece el tipo de ella, al final están hecho el uno para el otro. Yo he salido con mujeres con quienes he sido altamente incompatible y la relación terminó rápidamente y de manera desastrosa. Pero, en este caso, los personajes son compatibles.

-Ambos personajes son muy actuales. Su personaje, de hecho, recuerda a Riley Roberts, la pareja de la política de moda, Alexandra Ocasio Cortes, ¿Eran conscientes de ese importante elemento?

-Sí. Queríamos crear personajes con los que la audiencia pudiera conectar. Gente de la nueva generación que pudiera verse reflejada en los personajes. Nos interesaba participar en el nuevo debate, el de los argumentos que surgen en la narración. Creo que, especialmente cuando quieres ser interactivo, ayuda que el público sienta confianza hacia los creadores del proyecto y acepten que viven en el mismo mundo que ellos.

-¿Qué espera del público?

-Que disfruten con la película, se rían y se olviden de sus problemas. Que les haga pasar un buen rato y que merezca la pena haber gastado el dinero en ir al cine a verla

-No hay que juzgar nunca un libro por su tapa.

-Efectivamente, ese es uno de los mensajes del filme. Creo que hay varios niveles de información en esta historia y espero que la audiencia sea capaz de descifrar los mensajes porque son muy actuales. Me gusta reconocer que no hemos tratado de ser moralistas con la historia. Este es un filme donde las mujeres marcan el paso.

-Tiene algún placer secreto confesable.

-Me encanta ver los realities dedicados a comprar y vender casas. No puedo evitar sentarme a verlos y perder el tiempo mirando la televisión. Es absurdo.

-¿Cuál es su próximo proyecto?

-Pongo voz a la película El Rey León, que se estrena en el mes de julio. Me siento muy orgulloso de ese filme. También voy a estrenar Good Boys, una película que he producido y estrenamos en agosto. La verdad es que no paro de trabajar