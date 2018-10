San Sebastián se tiñe de sangre Robert Englund, el inolvidable Freddy Krueger de 'Pesadilla en Elm Street', en 'Campfire Creepers'. Arranca la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, cita obligada para los amantes más deprejuiciados del género BORJA CRESPO Jueves, 25 octubre 2018, 22:15

Atención, cinéfagos de pro. Abran paso, cinéfilos recalcitrantes. Llega un año más, 29 para ser exactos, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, una cita fundamental para los seguidores del horror y la fantasía, dirigida con tesón por Josemi Beltrán. Su ecléctica oferta convence a los aficionados a las emociones fuertes y es capaz de encandilar a curiosos con ganas de probar sensaciones nuevas en pantalla grande. Cientos de fieles se reúnen religiosamente en un recomendable ejercicio de catarsis, degustando cortometrajes y películas de terror y ciencia-ficción como si no hubiera mañana. El evento donostiarra se revela como un divertido aquelarre repleto de sorpresas que durará desde este sábado 27 de octubre al próximo 2 de noviembre. Este 2018 el carnaval de las bestias levanta el telón con un aperitivo de culto el mismo viernes 26 de octubre, la proyección de 'Suspiria', el clásico de Dario Argento, ahora que está de nuevo en el candelero gracias a la revisitación de Luca Guadagnino, cuya visión inauguró Sitges dividiendo a la audiencia. Un lujo poder contemplar el hipnótico cromatismo de un filme tan bello como imperfecto que ha influido a numerosos cineastas actuales, entre ellos el controvertido Gaspar Noé. El controvertido director galo la cita directamente en 'Clímax' entre sus referencias, junto a 'Saló, o los 120 días de Sodoma' y 'La posesión', títulos que no dejan indiferente al espectador.

Homenaje a la criatura de Mary Shelley

Las aguas de la playa de la Concha se teñirán de rojo con una esperada inauguración que cuenta con la viscosa 'Overlord', una de militares y muertos vivientes, como primer plato fuerte que anuncia un menú rico en proteínas fílmicas que rendirá pleitesía a los que traen el infierno. El Teatro Principal, sede oficial del acontecimiento, abrirá sus puertas puntualmente para que el rendido público se bañe en las calderas de Pedro Botero. La fachada de la sala se decora todos los años con motivos acordes a la temática del cartel. Este año está protagonizado por la actriz Itziar Castro, querida en el evento tras el divertido pase de 'Matar a Dios' el pasado año. Disfrazada de la novia de Frankenstein, es la imagen de una edición que cuida especialmente las actividades paralelas, haciendo especial hincapié en esta ocasión en el aniversario de la publicación de la novela de Mary Shelley 'Frankenstein o el moderno Prometeo'

Recreado en el cine y la literatura en numerosas ocasiones, el conocido libro de Shelley cumple la friolera de dos siglos. Donosti homenajea a este mito del terror con un ciclo en colaboración con Sitges que recopila diez filmes esenciales bajo el título 'El legado de Shelley', entre ellos 'La novia de Frankenstein', de James Whale, 'La maldición de Frankenstein', de Terence Fisher, 'Gothic', de Ken Russell, 'La resurrección de Frankenstein', de Roger Corman, o 'Carne para Frankenstei´, de Paul Morrisey & Antonio Margheriti. Tan justificada celebración se verá completada por la sección 'El laboratorio de Mary Shelley', con talleres, un live painting colaborativo, un fanzine entregado al activismo feminista y una función de microteatro que repasa la vida y milagros de la escritora.

Películas para gusto y disgusto

El patio de butacas del Teatro Principal se verá invadido una vez más por criaturas de la noche devoradoras de material audiovisual y mucho más. Los espectadores habituales con buen mal gusto no dudan en reír o patalear dependiendo de la calidad del filme que están viendo, aunque este (in)sano comportamiento, pieza clave de la personalidad del festejo, no es plato para todos los gustos. Entre los pases previstos, algunos rescatan hits vitoreados recientemente en Sitges, como la impagable 'Mandy', cuyo pase en la Semana puede ser histórico, la ochentera 'Verano del 84', la estupenda 'Muere, monstruo, muere', la desasosegante 'La casa de Jack', la inquietante 'Piercing' o la desaforada 'Nación salvaje'. Además, hay alguna propuesta no vista en el festival catalán, como la coproducción entre Suecia y Dinamarca 'Border', protagonizada por una agente de aduanas que es capaz de oler la culpabilidad de los seres humanos en un acto físico. Puede saber si alguien oculta algo con su intuición. Segundo largometraje dirigido por el iraní Ali Abbasi ('Shelley'), basado en un relato de John Ajvide Lindqvist, autor de 'Déjame entrar'. Probablemente será una de las sorpresas del sarao donostiarra.

¿Uno de los mayores puntazos de la Semana? Los maratones de cine, con pelis y cortos. Las sesiones suelen ir precedidas por las presentaciones de las mentes implicadas, con mayor o menor fortuna, a veces con llamativas salidas de tono. Uno de los momentos más delirantes, más allá de la gran pantalla, es el concurso de disfraces en la noche de Halloween, donde podrán verse el asfixiante horror film 'Ghostland' de Pascal Laugier, el tipo que no voló la cabeza con 'Martyrs'. Son necesarias películas de terror de estas características en festejos como el que nos ocupa. El programa doble incluirá a su vez la entretenida película de episodios 'Nightmare Cinema', en la cual participan directores veteranos del género como Joe Dante o Mick Garris. En los últimos años se ha querido hacer fuerte el concurso de karaoke, bautizado como Karaoke from Hell, una reunión de juglares beodos, expertos en gargarismos, aprendices de Cañita Brava y tenores de pega que proporciona al respetable algunos de los momentos mas hilarantes y escalofriantes de la cita donostiarra, donde este hueco para los cánticos del más allá se antoja furtivo y merece su espacio natural en el programa oficial. Atención también a la sesión especial que recupera 'Una gota de sangre para morir amando', del inefable Eloy de la Iglesia.

Imágenes de 'Mandy', con un desaforado Nicolas Cage, 'Ghostland', de Pascal Laugier, y 'Nightmare Cinema, protagonizada por Mickey Rourke. '

Cómic, ilustración, muñecos y más

Los visitantes de la Semana también pueden perderse por las calles donostiarras atrapados por la magia de las actividades paralelas que convierten el evento en toda una celebración, con el fantaterror como excusa. Así, el equipo del festival cuida especialmente las exposiciones que transcurren en paralelo. Este año el centro cultural Okendo acogerá, del 27 octubre al 8 de diciembre, 'Superheroiak', un acercamiento al cómic americano de superhéroes a través del trabajo de David Aja, ganador de varios premios Eisner gracias a su aportación en series de Marvel como 'Ojo de Halcón'. Del 27 octubre al 11 noviembre se podrá disfrutar a su vez con una muestra de las creaciones de la artista Sandra Arteaga, cuyas curiosas criaturas visitarán la Sala de Actividades de la Biblioteca Municipal bajo la etiqueta 'Fantasmías & Antepasadolls'. 'Alicia a través del espejo', con ilustraciones de Fernando Vicente (FNAC, 23 octubre – 30 noviembre), 'Munstro maite' de Lucía Fermín (Tabakalera, 24 octubre – 25 noviembre ), 'Mary Shelley: La muerte del monstruo', de Raquel Lagartos & Julio César Iglesias (UPV/EHU, Campus de Gipuzkoa, Plaza Elhuyar 2,

17 octubre – 15 noviembre), una expo dedicada al sempiterno Mazinger Z (C. C. Aiete, Paseo de Aiete 63, 5 octubre – 4 noviembre) y 'Euskadi Fantastikoa XIV», de Patri de Blas & Álvaro Corcín (Biblioteca Central, Alderdi Eder, 27 octubre – 17 noviembre), completan este nutrido apartado. Importante el homenaje al artista donostiarra Alberto Saavedra, responsable durante muchos años de de la decoración del Teatro Principal y otros escenarios de la Semana con sus inolvidables personajes. Algunos volverán al Victoria Eugenia para rendir tributo a su creador, del 26 octubre al 2 de noviembre.

Piezas de miedo en 360 grados

En Donosti, la horda de cinéfilos desviados que calientan la platea es aficionada a soltar chistes a voz en grito, aplaudir cuando no viene a cuento y arrojar objetos sospechosos a los incautos realizadores que se atreven a presentar su obra en vivo y en directo. Ni qué decir tiene que el bar de la sala de cine suele estar más concurrido que la propia proyección, aunque con las restricciones a los fumadores la cosa ya no es lo que era. Esta actitud festiva, que recupera los inicios del cine, la idea de espectáculo y feria, se nota especialmente cuando los atrevidos cortometrajistas presentan sus piezas pringosas. Este año hay una novedad respecto a este formato. Buscan su hueco los cortometrajes realizados en 360 grados para el disfrute del público congregado. Una selección de títulos realizados con técnicas de realidad virtual se podrán ver durante los primeros días de la Semana en el Teatro Victoria Eugenia, en la sala polivalente de la plaza Okendo. Podrán degustarse trabajos dirigidos por cineastas del género como Nacho Vigalondo o Alexandre Aja. Este último es el responsable de la serie en VR 'Campfire Creepers'. El firmante de la visceral 'Alta tensión' propone un viaje inmersivo a algunos de los mayores temores de nuestra infancia. 'The Twilight Zone' o la cult-movie de Romero 'Creepshow', los entrañables filmes de terror por episodios, inspiran una propuesta cuyo primer capítulo cuenta con Robert Englund, alias Freddy Krueger, inaugurando el casting por todo lo alto. Future Lighthouse & Oculus están detrás de esta experiencia virtual grabada a una resolución de 4K con 10 cámaras.

'Campfire Creepers' ha sido «una producción singular», relatan desde producción. «Desde el principio del proyecto lo afrontamos como una oportunidad de romper varias limitaciones que se habían presentado en otros rodajes anteriores en realidad virtual. Teníamos un compromiso muy fuerte con la calidad y la estereoscopia, por lo que decidimos fabricar nuestra propia cámara y nuestro propio pipeline de postproducción, con un método de scripts en Nuke que nos permitían superar los limites físicos de movimiento de la cámara y de cercanía de actores en movimiento». La pieza introduce al espectador en un cuento asombroso narrado al calor de una hoguera en un bosque. Un grupo de jóvenes bromean mientras cuentan anécdotas alrededor del fuego. Las leyendas urbanas dan mucho juego en el cine de terror. Además de sustos, hay sentido del humor... ¡y hormigas carnívoras!

Campfire Creepers» se apunta a la moda del terror de los años 80, a la cultura por la nostalgia, fusionando el horror clásico con el nuevo cine VR. El punto de vista en primera persona y el impacto inmersivo aporta una nueva narrativa al género. «La historia también incluye posiciones de cámara imposibles, acción en todos los ángulos, niños corriendo alrededor de la cámara, rodaje en un bosque, especialistas colgados de cables y muchos detalles casi imperceptibles que hacía imposible rodar con cualquier cámara disponible, por lo que tuvimos que plantear y construir nuestra propia cámara desde cero, que nos permitiera poder dirigir en set y en tiempo real». 'An Obituary', de Jean Yoon, 'Talismán', de Carlos Therón, 'Dinner Party', de Ángel Manuel Soto, 'Halcyon', de Benjamin Arfmann, y 'Ceremony', de Nacho Vigalondo, también forman parte del lote virtual, entre otros títulos.

Alta dosis de furia asiática

En la programación de San Sebastián hay un filme nipón que se escapó a los programadores de Sitges, 'Liverleaf', de Eisuke Naito, que toca un tema candente: el bullying. El director de 'Puzzle' y 'Litchi Hikari Club' da una vuelta de tuerca a tan espinoso problema actual. La también japonesa 'One Cut of the Dead', el rodaje de una película de muertos vivientes interrumpido por un auténtico apocalipsis zombi, tiene pinta de arrasar con el premio del público, aunque nunca se sabe. Otra oriental a destacar, 'Inuyashiki', de Shinsuke Sato, responsable de la versión cinematográfica del recomendable manga «I Am a Hero». Un señor de edad con una existencia rutinaria se convierte en un cyborg armado hasta los dientes tras un encuentro extraterrestre. Premio a los mejores efectos especiales en Sitges, competirá en la Semana con las coreanas 'Monstrum', de Huh Jong-ho Hego Korea, y 'The Witch: Part 1. The Subversion', de Park Hoon-jung Hego. La primera es una cinta de época con un monstruo letal como atractivo y la segunda viene firmada por el máximo artífice de 'New World', guionista de la genial 'I Saw the Devil'.

El espíritu del festival

Insistimos en mentar la principal característica de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, el ambiente de su patio de butacas, tomado por un público entregado a la cinefilia bien entendida y la diversión sin prejuicios. Cómplices del ritual de la sala oscura, el espíritu del festival es ese público que ríe, brama, aplaude y se descoyunta con lo que ve, respetuoso cuando debe, un reducto de rebeldía que no debe desaparecer. El jolgorio, el despiporre, el cachondeo, la fiesta, es algo natural en el Teatro Principal. Cierto es que se dicen muchas tonterías, que algunos chistes son malos con ganas, que algunos hablan por hablar, pero forma parte de un juego único. Si no te gusta el heavy no vayas a un concierto de metal. De cada ocho partos fatales, hay uno sublime, y no hay mejor manera de liberar estrés en una triunfal catarsis colectiva. Para ver la película en silencio, podemos contemplarla cuando se estrena en las salas comerciales, no pasa nada por esperar (muchas veces son apenas unos días). Si el filme no llega nunca a la cartelera, existen muchas maneras de degustarlo, algunas incluso legales.

Donosti y su festival más oscuro invita a bañarnos en un mar de sensaciones (hay hasta una guerra de fanzines). Carcajearse, chillar y liberar nuestro instinto, pasar miedo, conocer en persona a cineastas de culto, actores míticos, expertos en la materia… Tras una semana de intensa actividad, el rendido tributo a los monstruos de ficción, surgidos de lo más profundo del océano de nuestro inconsciente, satisface a los parroquianos. Bajo el influjo del hechizo del haz de luz del proyector, la magia habita en nuestras cabezas por unos días.