La saga 'Star Wars' se queda huérfana de Chewbacca Peter Mayhew encarnó a Chewbacca en cinco películas de la saga 'Star Wars'. Muere a los 74 años el actor Peter Mayhew, un gigante que encarnó al peludo y leal compañero de Han Solo en cinco películas de la saga

Antes de que los superhéroes de Marvel y 'Juego de tronos' convirtieran a los espectadores en friquis, la saga cinematográfica que unía a sus aficionados y los transformaba en devotos de todos los aspectos relacionados con las películas fue 'Star Wars'. Peter Mayhew era uno de los actores a idolatrar, ya que se escondía bajo el traje de uno de los personajes más carismáticos del universo creado por George Lucas: Chewbacca. En 1977, el director necesitaba un intérprete gigante para dar vida al wookie de 200 años, el leal compañero de Han Solo a los mandos del Halcón Milenario. Un año antes, Mayhew trabajaba como asistente de enfermería en el hospital King's College de Londres. El productor Charles H. Schneer había visto una foto suya sobresaliendo entre la multitud -medía 2,14 metros- y lo enroló en 'Simbad y el ojo del tigre', una película con deliciosos efectos especiales de Ray Harryhausen. Cuando le preguntaron si le gustaría encarnar a una bestia peluda en una aventura espacial, Mayhew no sabía que su vida iba a cambiar para siempre.

El actor británico murió este martes a los 74 años en su casa del norte de Tejas. «La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido», publicaba su familia en el perfil en Twitter del actor. «Puso su corazón y su alma en el papel de Chewbacca y eso se mostró en cada fotograma». Mayhew encarnó a Chewbacca en las tres primeras películas de la saga: 'La guerra de las galaxias' (1977), 'El imperio contraataca' (1980) y 'El retorno del Jedi'. Después asesoró a su sucesor en el papel, Joonas Suotamo, cuando Lucas rodó una nueva trilogía. En 2005, superó los problemas de movilidad que lo tenían postrado en una silla de ruedas tras una operación de rodillas para volver a meterse en el personaje en 'Star Wars: Episodio III. La venganza de los Sith' y concluyó su labor en el último título hasta el momento de la franquicia, 'Star Wars: Episodio VII. El despertar de la fuerza' (2015).

Peter Mayhew con el reparto de 'La guerra de las galaxias', caracterizado como Chewbacca y junto a Harrison Ford en una convención.

«Para Peter, la familia de 'Star Wars' significaba mucho más que un papel en una película», destaca el comunicado de su mujer Angie y sus tres hijos. Mayhew estuvo condenado a lucir la pelambrera del wookie en las convenciones de 'La guerra de las galaxias', adonde acudía encantado dispuesto a firmar autógrafos (cobrando) y a fotografiarse con sus fans. Creó la Fundación Peter Mayhew para luchar contra las crisis alimentarias, que trabajaba estos días suministrando comida a los niños de Venezuela «en el camino del país hacia la libertad». Su familia ya ha anunciado que en junio y diciembre se le rendirá homenaje en convenciones donde habrá efectos personales y memorabilia a disposición de los fans.

En la filmografía del actor no encontramos muchos más títulos ajenos a la saga de 'La guerra de las galaxias', más allá de alguna película de horror que necesitaba un gigante, como 'Terror' y 'Killer Ink', el título que cierra su filmografía. Mayhew escribió dos libros titulados 'Crecer como un gigante' y 'Mi gigante favorito'. Su gran suerte fue que David Prowse no quiso aceptar el ofrecimiento de George Lucas para ser Chewbacca y prefirió el casco del villano Darth Vader. Cuando Mayhew regresó a la edad de la jubilación al Halcón Milenario, contó en la revista 'Empire' su reencuentro con Harrison Ford: «Estaba sentado en la caravana. Llamaron a la puerta y alguien gritó: ¿Dónde está esa alfombra andante? Era Harrison. Entró, me dio un gran abrazo y me dijo: Bienvenido de nuevo».