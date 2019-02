Margot Robbie: «Quiero representar a mujeres fuertes» Margot Robbie, Isabel Ide Inglaterra en 'María, reina de Escocia'. La Harley Quinn de 'Escuadrón suicida' se viste de época en 'María, reina de Escocia', donde encarna a la rival de la soberana, Isabel I de Inglaterra MARÍA ESTEVE LOS ÁNGELES Miércoles, 6 febrero 2019, 16:40

Margot Robbie (Dalby, Australia, 1990) se transforma en la reina Isabel I de Inglaterra en 'María, reina de Escocia'. No es la primera vez que la actriz altera drásticamente su imagen. Ya lo hizo el pasado año con una de las revelaciones de la temporada, 'Yo, Tonya', por la que estuvo nominada al Oscar, y no dudó en ponerse en la piel de Harley Quinn en 'Escuadrón suicida'. Pero a pesar de los distintos batacazos -'La leyenda de Tarzán' también contaría como uno de ellos-, la intérprete, a la que conocimos abriéndose de piernas para su marido en 'El lobo de Wall Street', ha ido escalando posiciones en Hollywood hasta llegar a la cima. Con media docena de títulos en la cartera, entre ellas lo nuevo de Tarantino, Robbie se ha colado en el exclusivo grupo de las estrellas de clase A.

-¿Cómo se metió en el personaje de Isabel I?

-Durante el rodaje le pedí al equipo de producción que no se me acercaran. Fue un proceso muy solitario, me aislé igual que ella. Un experimento social muy interesante que me acercó al personaje.

-Cambió su físico de forma radical para el papel.

-Sí. Tuve que hacerlo. Ella fue quedándose calva poco a poco y nosotros utilizamos distintas pelucas para mostrar el avance de su calvicie. Fue una reina que además tenia la cara picada por la viruela. La transformación física también me ayudó en la creación del personaje.

-El legendario enfrentamiento entre la reina de Inglaterra y la de Escocia ha sido objeto de muchas películas. ¿Investigó la relación entre ambas primas?

-Sabía muy poco sobre ellas. Tenía una imagen de Isabel I en mi cabeza, la veía con la cara blanca y los labios rojos. Supongo que por alguna película. Tuve que estudiarla como una novata, aunque conté con la ayuda de la directora. Ella me ayudó a poner contexto a la narración, a entender los personajes y su historia. Fue un proceso fascinante porque ahora entiendo ese periodo desde otro punto de vista. Yo asumía que Isabel I había tenido una vida fácil como monarca que era, pero descubrí que su vida siempre estuvo en peligro. Su paranoia la acompaño hasta el final de sus días y eso la convirtió en una mujer calculadora.

-Su personaje es el contrapunto de María Estuardo.

-Totalmente. La soledad de Isabel I forma parte de su historia, de su personalidad. Ella envidiaba a María y a su grupo de damas porque las imaginaba juntas y se moría de envidia. Hemos tratado de mostrar dos estilos de monarcas, una en soledad y otra enamorándose, siendo madre, luchando por su vida, divirtiéndose. Isabel I siempre deseó ser como María.

-El filme se acerca a estas dos reinas desde una perspectiva muy 'millennial'.

-Sí. Josie Rourke, la directora, tenía claro que quería un filme fresco, juvenil, que fuera atractivo para las nuevas generaciones. Hemos hecho un tratamiento de la historia distinto, cercano a los 'millennials'. Saorsie Ronan ha entendido su papel y lo interpreta de una forma maravillosa. Yo podía quedarme horas mirándola. Entre ambas reinas hay cierta envidia, cierta rebeldía, inseguridades. Son monarcas de su tiempo con problemas con los que nos podemos identificar.

-Usted parece decidida a interpretar mujeres atípicas, únicas.

-Yo quiero ver mujeres en estos personajes. Quiero ser parte de la conversación actual, representar a mujeres fuertes, conscientes de tomar decisiones valientes. Es importante que mostremos a mujeres en posiciones de poder, que eligen y dan forma a su futuro.

-Le gusta tener el control de sus interpretaciones.

-Sí, por eso he producido este proyecto. Acabo de terminar de rodar una película en la que no he trabajado como productora y me ha encantado el resultado. Me gusta actuar y me gusta producir, unas veces lo combino y otras lo mantengo separado.

popularidad

-¿La fama ha cultivado algún aspecto negativo en usted?

-No, aunque debo explicar que nadie puede imaginar lo que supone la fama en la vida de alguien. Es un elemento extraño que se apodera de tu existencia. Obviamente, cambian los escenarios de tu vida en cualquier cosa que hagas.

-¿Tiene algo en común con su personaje?

-La resistencia es un elemento que forma parte de las mujeres y no es utilizado lo suficiente para describirnos. Suelen decir que las mujeres somos complicadas, pero en realidad eso es mejor que los estereotipos clásicos que han sido erradicados de los guiones. Las mujeres son resistentes, no estamos hechas de cristal y eso se puede aplicar a Isabel I, a mí y a muchas de las mujeres que conozco.