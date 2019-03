El primer beso de la historia del cine John C. Rice y May Irwin Besos de película Lo protagonizaron John C. Rice y May Irwin, durante 16 interminables segundos, en una filmación que realizó Thomas Alva Edison en 1896 BOQUERINI . Martes, 5 marzo 2019, 07:50

El beso es algo intrínseco a las películas. Durante décadas el 'happy end' era siempre con un beso. Es rara la película que no incluya algún beso, al margen del género en que se mueva. Dulces besos del cine romántico o lascivos del cine erótico, besos mágicos, ingenuos o mortales, de todo ha habido en el cine. Pero, ¿cuál fue el primer beso de la historia del cine?

Entre tantos millones de besos recogidos a lo largo de la historia del séptimo arte, el primero que mostró una película tuvo lugar en abril de 1896 en una filmación de un minuto en la que el beso que se daban el bigotudo actor John C. Rice y la actriz May Irwin durante 16 interminables segundos, en una película titulada 'The Kiss' ('El beso').

'El beso' fue rodado por Thomas Alva Edison para su kinestoscopio, una caja en la que tras insertar una moneda y acercando los ojos dos orificios se podía ver una breve imagen en movimiento. Muchos americanos piensan que Edison fue el verdadero inventor del cinematógrafo por este invento adelantado en dos años al de los Lumiére, pero el de los famosos hermanos era una experiencia colectiva cuyas imágenes, con imágenes proyectadas en una pantalla que cada vez era más larga, mientras que el kinetoscopio de Edison, presentado en la Exposición Universal de Chicago de 1895, funcionaba de forma individual como una máquina tragaperras. En cuanto los operadores de los Lumière presentaron su Cinematógrafo en los Estados Unidos, Edison olvidó su kinestoscopio y empezó a producir pequeñas películas que eran proyectadas en una gran pantalla.

Thomas Alva Edison (Milan, Ohio, 11 de febrero de 1847 - West Orange, Nueva Jersey, 18 de octubre de 1931) pasa por ser el mayor inventor de la era moderna. Junto a la trascendencia de sus invenciones (del fonógrafo a la bombilla eléctrica), que supusieron una trascendental contribución al desarrollo de la Revolución Industrial en su país, la figura de Edison sobresale como modelo de tenacidad, como ejemplo del valor del esfuerzo y del trabajo incesante por encima del talento innato y la inteligencia. La frase que mejor le define es «el genio es un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración». Sin embargo con el cine, Edison con su patente y la de otra invención llamada vitascope, también de su propiedad, emprendió una guerra contra el invento de los Lumière conocida como 'guerra de patentes' y con la colaboración de George Eastman, famoso fabricante de celuloide, persiguió con saña a cuantos cineastas hacían películas que no llevasen el certificado de su empresa, guerra que se prolongó hasta finales de la primera década del siglo XX.

John C. Rice (Nueva York, 1858 – Filadelfia, 1915) fue un famoso actor de teatro de Broadway. May Irwin (Ontario, Canadá, 1862 – Nueva York, 1938), era una actriz, cantante y estrella de vodevil. Irwin y Rice habían interpretado en las tablas de un teatro de Broadway 'The Widow Jones', en la que ambos se besaban.

Vídeo. El primer beso de la historia del cine.

La pequeña película que filmó Edison con ellos fue una recreación de aquella escena, lo que no impidió que las ligas de la moralidad y decencia pusieran el grito en el cielo y ya no abandonasen nunca «la perjudicial influencia del cine en la sociedad», según sus primeros postulados. 'El beso' fue un inusitado éxito y miles y miles de personas acudían a los 'kinetoscopios' de Edison para ver desde aquel momento un beso de amor en la pantalla que se comenzó a considerar como algo escandaloso. Recordemos que en España, en los primeros años del franquismo, la censura cortaba salvajemente cuantos besos se veían en las películas extranjeras, mientras en las españolas los besos se daban en la frente o de espaldas.